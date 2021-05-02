5月報稅起跑：大受歡迎的「手機報稅」不是人人都可用？流程、限制一次看

報稅季來了，今年免稅額、扣除額持平，僅《納稅者權利保護法》保障不課稅的「基本生活費」調升，估有27萬戶多口之家受惠減稅；最大變革在新開放手機、平板報稅，並新增行動電話登入方式，行動裝置一舉成報稅要角。

2021年個人綜所稅申報起跑，可掌握5大重點，快速掌握變革、安心完稅。

一、報稅季4大關鍵時間點一次看

今年申報期：5月1日（週六）至31日（週一），網路申報從5月1日零時起至31日24時止。 國稅局加班時段：5月3日（週一）、25日（週二）、26日（週三）、27日（週四）、28 日（週五）、31日（週一）中午；其餘上班日中午，視情形彈性調整加班。5月31日延長開門至晚上7時。 網路申報檢附資料送交時間：6月10日前寄送至就近國稅局。 主要退稅時程：

第一批：今年7月30日

網路申報，稅額試算線上登錄、電話語音回復，以及5月10日前向「戶籍所在地」國稅局申報的人工、二維條碼案件及稅額試算書面回復確認案件。

第二批：今年10月29日

5月10日前向「非戶籍所在地」國稅局申報的人工、二維條碼案件及稅額試算書面回復確認案件，以及5月11日至31日的人工、二維條碼申報及稅額試算書面回復確認案件。

二、在家查看叫號進度，善用「線上預約取號」功能

疫情尚未解除，有上國稅局需求民眾，記得保持社交距離、戴口罩，配合國稅局引導。部分國稅局進入室內將要求實名制，以利防疫追蹤。為降低群聚，出門前記得先上國稅局網站「線上預約取號」，在家查看叫號進度，等快輪到再出門，若過號等3組即可排上。

三、免稅金額增至18.2萬，歷年調幅最大、多7000元

今年免稅額、扣除額均與前一年持平不變，稅負增減主要看去年所得變多變少，或適用扣除額的項目變化，僅多口之家相對可能受《納稅者權利保護法》保障不課稅金額調高而受惠減稅，估全台將有27萬戶受惠。

《納稅人權利保護法》保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，標準依照主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算，去年金額為18.2萬元，一次增加7000元。

假設是原本報稅就因受惠「基本生活費」降稅的四口之家，在所得變化不大前提下，隨保證不課稅金額每人提高7000元，4人合計就是2.8萬元，若適用稅率為5% ，今年可省稅1400元，若適用稅率為12%，則可省稅3360元。

四、手機、平板也可報稅

今年使用手機、平板，免下載APP，以瀏覽器連上財政部電子申報繳稅服務網即可報稅，進入官網後點選右下角「按我報稅」的圓形圖示，或綜所稅申報，再選擇「手機版」報稅。

手機報稅5步驟： 第一步： 可使用3種方式進行身分驗證登入，包括「行動電話認證」、戶號＋查詢碼、或是行動身分識別（TW FidO）。

可使用3種方式進行身分驗證登入，包括「行動電話認證」、戶號＋查詢碼、或是行動身分識別（TW FidO）。 第二步： 系統會自動帶入所得、扣除額相關資料，只需填寫電話、地址。

系統會自動帶入所得、扣除額相關資料，只需填寫電話、地址。 第三步： 系統會自動算出應納稅額，在此階段，民眾也可點選「查看」，下載所得、扣除額清單；確認稅額無誤。

系統會自動算出應納稅額，在此階段，民眾也可點選「查看」，下載所得、扣除額清單；確認稅額無誤。 第四步： 進入繳、退稅，可選擇委託取款轉帳、信用卡、ATM或活期（儲蓄）存款帳戶（僅限以TW FidO登入者）繳稅。

進入繳、退稅，可選擇委託取款轉帳、信用卡、ATM或活期（儲蓄）存款帳戶（僅限以TW FidO登入者）繳稅。 第五步：是最重要的一步，記得一定要進入申報完成頁面，看到畫面顯示「狀態：申報成功（次數）」，才算真正完稅。

不過，其中手機報稅在申報時，除電話、地址及退稅帳戶外，不能修改或增訂其他資訊，也無法上傳相關證明文件，最適合不需編輯修改申報資料的民眾使用，同時也不支援現金、票據、晶片金融卡、行動支付繳稅。

五、線上報稅認證方式，首納行動電話登入

還有一項首創的報稅神器行動電話認證登入方式，免讀卡機、免健保卡、免自然人憑證，只需輸入電信業者、手機門號、身分證字號及健保卡卡號（正面左下方）等4項資訊就能登入並下載所得資料進行申報；不論手機、平板報稅，或是電腦線上、離線版報稅均適用。

但有幾項限制，首先必須是本國納稅義務人親自申辦的門號，並限個人月租型門號，申報時必須關閉WiFi 、使用4G或5G行動網路。

手機報稅雖然方便，也要提醒民眾以上情況不適用，另外外國納稅人也尚不適用。｜Photo Credit: 財政部電子申報繳稅服務網

報稅季 = 駭客活躍期，有什麼需要防範？

全台630萬申報戶逾6成採網路申報，稅額試算案也大多採網路回復確認，如今報稅高度仰賴電腦、行動裝置，資安專家提醒，報稅季正是駭客活躍期，應留意兩大詐騙手法，並以資安三招自保。

近年報稅方式持續數位進化，今年更開放手機、平板報稅，如今免下載離線報稅軟體、免用讀卡機，隨時隨地都可完稅；享受科技便利之餘，也須特別留意潛藏風險。KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤建議，5月報稅季可從辨識詐騙、資安防護兩大面向來防禦。

謝昀澤示警，不論是國內外，每逢報稅季就是駭客活動高峰，近年常見手法包含「主動獵殺」與「引君入甕」兩大類型。

其中，「主動獵殺」手法今年才剛於美國報稅季現蹤，手段為藉稅務名義發送釣魚郵件，於信件中夾藏木馬程式攻擊，竊取納稅人敏感資料，駭客更進化到可以迴避偵測手段規避防毒軟體。若能從源頭防範，報稅季不點開未知、可疑郵件，可大幅降低遭詐騙風險。

「引君入甕」手法如同先前於香港發生的「毒新聞攻擊」事件，駭客會藉由聳動、具吸引力的標題，誘使民眾點選新聞連結，例如以報稅、疫情等文字入標，民眾若點入連結，駭客便可藉此埋下惡意程式攻擊。建議報稅季應更謹慎，不點開陌生訊息中的連結。

謝昀澤表示，今年新增的手機、平板報稅，是免下載APP、免使用讀卡機、免印表機的行動方案，由於不需額外下載APP及程式，可降低誤載惡意程式風險。

不過仍要提醒，在報稅之前，使用手機、平板瀏覽器搜尋報稅網站，或以電腦下載離線版報稅系統時，記得認明財政部電子申報繳稅服務網官方網站，避免誤入其他偽冒釣魚網站。

報稅過程中，應透過家庭或公司安全網路進行報稅，避免使用公用網路；報稅完成後，不要理會來路不明的退稅通知，如郵件、簡訊、電話等，才能保護個資並避免詐騙。

此外，也可事先從幾個跡象，觀察手機、平板報稅環境是否安全，例如檢查是否有安裝近期資安新聞揭露的惡意APP或非官方APP市集軟體，是否有異常網路使用流量、異常帳單金額、異常耗電情形，或是否收到可疑通知簡訊等，也可檢查下載的APP是否要求過多個資蒐集或其他不合理的權限。

不過，謝昀澤強調，行動裝置是否有被植入木馬程式，通常需專業實驗室資安專家以科技工具進行深入檢測。

此外，他提醒，手機、平板千萬不要進行自行破解，以避免原生作業系統安全防護遭瓦解。一般而言，手機機型過舊或作業程式太舊，可能存在原廠已不再修補的漏洞，較容易讓駭客有機可乘，但並非新型手機就保證安全，若作業系統及APP若沒有更新到最新版本，仍然充滿資安風險，建議報稅前均應完成更新。

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範