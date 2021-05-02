華航諾富特群聚再增4例本土確診，陳時中：警戒至少要到5月中

華航貨機師與諾富特飯店的確診「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情未止，今（2）日又新增了4例本土個案，都為確診個案接觸者，其中3例為機場防疫旅館房務部員工（案1129）之同住家人（案1134、案1135及案1136），1例為案1102及案1133同住家人（案1137）。這起群聚事件累計已有24名確診個案（含境外確診的機師），正式超越部立桃園醫院群聚案的21人，警戒觀察至少要到5月中。

本日新增4例本土個案，其中3例分別為案1129（機場防疫旅館房務部員工）的兒子（案1134）、丈夫（案1135）、及女兒（案1136），其中案1134目前掌握個案接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測；案1136已掌握個案接觸者111人均列居家隔離；而案1135相關接觸者因皆已匡列於案1129，故不重複匡列。

另外新增1例為案1137，為航空公司貨機機師（案1102）的女兒，未滿5歲。相關接觸者因皆已匡列於案1102及案1133，故不重複匡列。

其中，案1134在4月27日中午搭254公車，在便利商點短暫領錢即離開。兩點半前曾到松山區光復北路的印度餐廳用餐。此外4月28、29日的路線都是上下班，主要搭乘262公車往返。至於案1136於4月26至28日主要路線都是上下班，路線為捷運頂溪到古亭再轉車至西門，再搭公車至先嗇宮站。另其在4月26日則曾到永和的健康舒肥餐廳用餐。

陳時中表示，雖然案1134、1136的社區活動雖然只有2 - 3天，但不敢斷言不會造成社區感染，也於今日公布案1134、1136的公共場所活動史（如下表）：

陳時中表示，華航與諾富特的感染事件，這波警戒觀察至少要到5月中，雖不敢斷言在社區是否有大量風險，但家庭內的親密接觸風險很高，因此下週一（5月3日）開始，希望一到三類高風險族群的家人都能盡快接種疫苗。

指揮中心表示，印度的疫情創高峰，雖然台灣還未檢驗出印度的變種病毒株，但傳出有台商在印度染疫，於是指揮中心決定，自下週二（5月4日）凌晨零時起，14天內曾有印度旅遊史（含轉機）的旅客，一律入住集中檢疫所14日，期滿要再採檢一次，返家後還要7天自主健康管理。

先前外界關注「跳舞阿伯」案1112出入跳舞場所，指揮中心緊急匡列採檢216人，採檢結果也出爐，目前已有212人採檢，其中208人都為陰性，還有4人檢驗中。

華航1279名機師採檢專案，截至目前血清抗體已採檢1225人，其中1212人陰性、12人陽性、1人檢驗中，今日新增1名檢出血清抗體陽性，為俄羅斯籍30多歲男性機師。該名機師主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離，4月30日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；因在台無同住對象，故無匡列接觸者。

而受群聚案影響的3個小學中，新北的小學採198人，核酸和血清雙採檢皆為陰性、桃園也採完102人，都為核酸陰性，至於血清還有10人檢驗中，當中有2人不願意抽血。陳時中說，由於學校染疫風險低，因此經過學校溝通，都是志願性的採檢。

延伸閱讀：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範