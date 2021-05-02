在中國她因白化症遭遺棄：被荷蘭人領養後，如今她成了《Vogue》模特兒

白化症是一種先天性代謝異常的疾病，由於體內缺乏黑色素，導致患者眼呈紅色、懼光、視力不良，而皮膚和頭髮則呈現白色。在一些地方，這被當作一種詛咒，但也有可能，這能成為一項祝福。

16年前，白化症患者雪麗（Xueli Abbing）還是個嬰兒時，她的父母把她丟在孤兒院。

《BBC》報導，雪麗在3歲的時候，被荷蘭人領養，現在她和養母還有妹妹一起住在荷蘭。雪麗說，自己的名字是孤兒院的人替她取的，「雪」可能是描述她如白雪般的皮膚和頭髮，「麗」指的是美麗，而她的養母說，她想不出比雪麗更好的名字。

雪麗說，在她出生的時候，中國實行一胎化政策。有些像她一樣的白化症孩子被遺棄或鎖在家，如果他們去上學，他們的頭髮會被染成黑色。

我很幸運我只是被遺棄。

雪麗說，在非洲的一些國家，白化症患者被獵殺，他們的四肢被砍斷，巫醫用他們的骨頭做成藥物，人們相信這些藥物可以治癒疾病，但這當然只是迷信。

雪麗在11歲的時候，偶然接觸了模特兒產業。她的媽媽認識了一名來自香港的設計師，她想發起一個叫做「完美的不完美」的時尚活動，問問雪麗是否願意參加她在香港的時裝秀？

這位設計師媽媽的兒子有著兔唇，她想替他設計一套花俏的衣服，讓人們不會老是盯著他的嘴唇看。雪麗答應了，她說那是一次非常棒的經歷。

而在那之後，邀約開始一個一個到來。英國設計師埃爾班克（Brock Elbank）邀請雪麗到倫敦，他替她拍了幾張照，並放在Instagram上。

2019年6月，埃爾班克替雪麗拍的一張照片，登上了時尚雜誌《Vogue》義大利版。當時，雪麗並不知道這是一本多麼重要的雜誌，一段時間後她才知道，為什麼人們對它如此興奮。

雪麗也在Zebedee Talent這個模特兒經紀公司（這是一個致力於推廣身心障礙、性少數模特兒的經紀公司）的邀請下，加入了時尚產業，讓身心障礙者在時尚界也能有一席之地。

雪麗說，在模特圈，看起來與眾不同是種祝福，白化症之於雪麗不再是一種詛咒，她並透過模特兒的職業，讓更多人認識到白化症。

因為患有白化症，雪麗只有8%到10%的視力，不能直視光線，如果有時拍攝的光線太亮，她必須要求攝影師將光調得柔和一點，或者只能限制在她睜開眼的情況下，用閃光燈拍3張照片，但「不能再多了。」一開始攝影師覺得這很困難，但雪麗的團隊告訴客戶，「如果你不能做到這一點，你就得不到雪麗。」對他們來說，讓雪麗感覺到舒適很重要，而通常攝影師也對結果非常滿意。

人們告訴我，我的視力缺陷給了我一個不同的視角，我能看到別人看不到的細節，這也讓我不那麼在意傳統的審美觀念。 也許是因為我不能看得很清楚，我更注意人們說話的聲音，和他們要說的事。人們的內在美對我來說，變得更加重要。

雪麗說，她喜歡當模特兒，不只是因為她喜歡認識新朋友，喜歡看到人們對她的照片感到滿意，她也想用模特兒的工作來討論白化症，解釋這是一個遺傳性疾病，而不是不祥的事。

她也提到，白化症的模特兒，常常在拍攝時被被定型為天使或魔鬼，而這讓她感到難過，因為這只會加深人們的迷信，讓在一些東非國家，像是坦尚尼亞或是馬拉威的白化症孩子們，更暴露在被獵捕的險境之中。

我不能接受孩子們因為白化症被殺。我想改變世界。 我希望其他患有白化症的孩子，或者有任何形式的殘疾或差異的人，都能知道他們還是能做任何他們想做的事。對我來說，我在某些方面是不同，但其他方面是相同的。我喜歡運動和攀岩，我能做得和其他人一樣好。 人們可能會說你不能做，但其實你可以。去試試吧！

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範