「臺灣的區域研究：前景與挑戰」論壇：推動區域研究為獨立學門，深化台灣對世界的理解與能量

由科技部人文社會科學研究中心主辦、臺灣亞洲交流基金會（簡稱台亞會）協辦的「臺灣的區域研究：前景與挑戰」論壇，在今年4月9日上午於集思台大會議中心舉辦。活動邀集許多台灣各區域研究（Area study）的學者出席與談，並由台亞會董事長蕭新煌發表主題演講，介紹台灣的區域研究之過法、現況與未來。

「區域研究應被承認為正式的獨立學門」，蕭董事長在演講的開始即提到。回顧台灣對區域研究的定位，科技部的學門認定是以都市規劃為主，著重於空間性。這樣的情況，導致具跨領域性質的區域研究被分散在不同的學門。他進一步提出，必須以制度化的方式來開創區域研究。

Photo Credit：臺灣亞洲交流基金會 台亞基金會董事長蕭新煌主題演講：「台灣的區域研究之過去、現況與未來。」

以東南亞研究為例，蕭董事長完整地回顧了台灣區域研究的發展歷程。台灣的東南亞研究主要是因為1994年的南向政策而興起。至此刻起，台灣的東南亞研究可被分為三個階段：前兩個階段（1994-2000年、2000-2008年）即為「南向政策」時期，東南亞研究單位如雨後春筍般地出現，從淡江大學於1996年成立全台第一間東南亞研究所（2009年停招），到2003年中研院成立「亞太區域研究專題中心」，暨南大學2004年出版「台灣東南亞學刊」。

接下來的八年，東南亞研究的發展進入幾近停滯時間，因時任政府重西向輕南向，只有在2013年成立成功大學的越南研究中心。直到2016年，東南亞研究才因「新南向政策」的出現，又再度受到重視，並因此政策具有「以人為本」的特質，讓台灣這幾年出現超越經貿領域、以人文社會科學為主軸的東南亞學術或教學單位，例如：政治大學的東南亞研究中心（2016）、台灣大學的亞洲社會比較研究中心（2017）、文藻外語大學東南亞學系（2019）。

蕭董事長點出台灣東南亞研究的特性有移民與移工研究、東南亞整體的區域研究大於單一國家研究、對東南亞社會文化的研究大於政治經濟、在東南亞語言學習中，越南文和印尼文最受歡迎。

接續在蕭董事長主題演講之後的圓桌論壇，還邀集了國內推動區域研究教學的代表性學者分享各自對於區域研究的觀察與建議。

Photo Credit：臺灣亞洲交流基金會 政治大學東亞研究所所長王信賢特聘教授分享中國研究對台灣的意義。

政治大學東亞研究所所長王信賢特聘教授認為，由於中國對台灣的外交與內政有很大的影響，中國研究不僅是學術，也是政策研究的重心，在台形成了豐富多元的研究社群。因此，台灣學者研究中國有特別的優勢。



代表日本研究的中山大學亞太所郭育仁教授分享其留美的背景，讓他看到不同於台灣人印象中的日本面向，像是日本至目前仍有不友善於女性的法律。而這樣的觀察在友好日本的台灣，容易受到抨擊。

Photo Credit：臺灣亞洲交流基金會 中央大學客家學院張翰璧特聘教授說明全球客家研究。

不像中國和日本研究中的國家範疇清晰，客家研究則是跨國而非跨族群的研究，且研究海外客家人時要需了解當地社會文化。中央大學客家學院張翰璧特聘教授，用客家觀點研究在台的外籍配偶，她發現印尼的外籍配偶中，有不少是來自當地的客家人。她的客家研究充分地表現出區域研究的跨領域性質，例如她與中央大學太空遙測中心合作，進行湄公河流域稻作研究，涵括了經濟學、社會學、人類學，但跨領域的特質，反而無法讓她在申請科技部的研究計畫時，以區域研究提出申請。

中研院歐美所林正義研究員對台灣的區域研究提出「正常化」、「健康發展」、「領導型機構」的建議。當前被歸納在區域研究的學術刊物，多半與地理性的研究相關，例如：國家公園學報、都市計畫。

而跨界的區域研究大多被分類在綜合類，這對學術研究並非健康的發展，科技部應糾正此不正常的現象。以美國研究為例，林正義認為研究刊物要有一定的數量，且美國研究應具有政策建議的內容，避免過於艱澀難懂的學術用語，否則很難獲得政府的重視。他也提出美國研究需要有一個領導的研究單位，領導人為該區域研究發聲，不怕得罪人。

Photo Credit：臺灣亞洲交流基金會 清華大學印度中心方天賜副主任介紹近期的印度研究專書。

近期受到高度關注的印度，其在台的區域研究大部分都與國際情勢相關。清華大學印度中心的方天賜副主任說明，台灣的印度研究專書主要是隨著金磚國家的產生而出現。政治軍事、經貿管理等是近年來台灣的印度研究之主要領域，像近期的新南向政策就朝印太策略發展。宗教和哲學則是存於印度研究中時間較久的研究題目。相較之下，對印度的歷史、法律、社會文化等領域之研究數量甚少。方天賜因此建議，國內應成立印度研究系所，以培育人才並促進科學發展。

Photo Credit：臺灣亞洲交流基金會 中研院民族所郭佩宜副研究員是台灣從事大洋洲研究的代表性學者。

代表大洋洲研究的中研院民族所郭佩宜副研究員介紹，台灣的大洋洲研究有近十年的歷史。太平洋研究學會早在2010年就已成立，其研究的題目相當廣泛，從華人移民研究、大洋洲原住民社會與文化，到近期較常見的文學、藝術、博物館、國際關係。郭佩宜認為，在大洋洲的地緣政治和外交政策研究中，台灣的聲音還很薄弱。她建議，科技部要培育新生代的大洋洲研究人才，以更永續的方式發展，避免短期性的研究案。

最後，圓桌論壇的主持人，台亞會執行長楊昊以「三個E」表達對台灣的區域研究的期許：投入（Engagement）更多區域研究、透過交流（Exchange）找出解決方法、對台灣的區域研究帶來新的啟示（Enlightment）。

本文章內容由「臺灣亞洲交流基金會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。