樂天的點數生態圈、LINE的UI設計，是台灣銀行業未來必然的發展方向

文：鄭泊聲

在LINE Bank與樂天銀行都正式開業後，台灣可以算是正式的進入了「純網銀時代」。撇去單純的新聞與功能比較，這篇文章想要從這兩間新開業銀行現在的服務，與大家聊聊，我們是否能從純網銀上，看見台灣金融業未來的樣貌。

在進入正題前，先來看看純網銀在台灣的發展脈絡。

顧名思義，純網銀就是純粹以網路服務顧客的銀行，所有的金融服務都在線上完成，沒有實體分行。大概在2019年金管會正式決議開放其在台灣發展，與金融科技的新進國相比，基本上是落後了近10年。

三家拿到執照，為何目前只有兩家開業？

原本金管會只想要在初期開放兩張純網銀的執照，但當時已經成形的團隊就有三家，分別是：

將來銀行（NEXT BANK）：由中華電信、兆豐銀行、全聯福利中心等等投資組成。其實是最早開粉專、找記者做專題打廣告的。 連線銀行（LINE Bank）：由日韓的LINE、LINE Pay在台灣的發卡夥伴富邦、聯邦銀行等投資組成。 樂天銀行（Rakuten Bank）：由日本的純網銀老鳥樂天，與蔡衍明的國票金控投資組成。

本來很多人覺得看這三家團隊搶兩張執照會是一件有趣的事，結果金管會前主委顧立雄，竟然最後宣布三家執照都核發。到底其背後真正的理由為何，我們不得而知，但更開放、更多元的競爭環境，是身為消費者的我所樂見的。

既然三家都拿到執照，那為何現在只有兩家開業？如果大家近期有在關心將來銀行的新聞，大概就知道為何了。簡單說，將來銀行的籌設進度遠遠落後另外兩家對手，大致上是圍繞在資訊系統建置的問題。甚至連近半年金管會去實地檢查的時候系統也現不少錯誤，所以金管會遲遲不讓將來銀行正式開業。

在晚近一點就會發現，有將來銀行總經理劉奕成前幾個禮拜辭職的新聞。不過我的理解是劉奕成在將來銀行籌備的末期真的是心力交瘁，如今系統建置大致上軌道，他也決定完成階段性任務該走了。

Photo Credit: 中央社 將來銀行前總經理劉奕成

台灣的銀行市場相當特別，有將近一半的大銀行都是公股銀行。在三家純網銀當中，顯然將來銀行就是扮演了一個公股銀行的代表，媒體上也常常稱之為國家隊。我想去（2020）年金管會在審查這兩張執照要核給誰時，將來銀行的籌備情形應該就是已經遜於其他兩者了。

不過無論如何，金管會對新銀行的把關相當嚴謹，「多發」那一張執照給將來銀行，還是有促進金融科技發展的效果。我想當將來銀行終於能夠開業時，一定是處於能夠讓大家信任的情形。

目前的兩家純網銀除了開戶較快，未提供任何值得大家特別去使用的金融產品

接著講講我想跟大家分享，在另外兩間純網銀開戶的情形。開門見山直接說好了，目前我不認為這兩家純網銀，有提供任何值得大家特別去使用的金融產品。我認為如果你今天想要開一個銀行帳戶，最棒的方法是直接去申請其他銀行的數位帳戶，例如第一銀行的iLEO數位帳戶就好。

其實台灣現在每一家國銀幾乎都有數位帳戶。開立數位帳戶不用到實體分行留下印鑑，只要在線上用手機拍下身分證與健保卡上傳，過兩天銀行就會幫你開好一個帳戶。基本上能使用銀行的所有個人金融（消費金融）功能，包括存提款轉帳定存、外匯交易、基金交易、證卷商交割、自動扣繳、金融卡刷卡消費（還有回饋）、購買基金、小額信貸等等。

那麼，數位帳戶感覺起來跟純網銀蠻像的？整個申請過程確實是蠻像的，下載app、上傳證件、填資料，然後等待銀行通知。唯一的差別是，我目前辦過的數個國銀數位帳戶，幾乎都需要兩至三天來審核開戶資料，而這兩家純網銀，基本上我的經驗都是下午申請，傍晚就開戶完成了。

在銀行端，無論是數位帳戶還是純網銀，開戶資料的審核其實就是兩個步驟。一是證件的查核，確認你上傳的是真正的證件，二是銀行會到聯合徵信中心的系統拉取你的聯徵報告，確定你這個人沒有不良的金融紀錄。基本上，這兩件事情都是可以透過電腦自動化完成的。

我的經驗是，一般來說你上傳證件完銀行系統就會馬上辨識，如果辨識不出來就會請你重新上傳。不過我猜測多數銀行的數位帳戶，為了保險起見，還是會再請真人確認證件真偽，或是因為舊的開戶系統沒有自動化，所以才會需要多一兩天的開戶作業時間。

至於這兩家純網銀，應該是系統的自動化更完全，請有更豐沛的真人審核量能，所以開戶才能如此迅速。

開完戶之後，馬上就可以登入手機app，來使用純網銀所提供的所有功能。有哪些功能呢？存提款轉帳定存、小額信貸，樂天銀行最近新推出自動扣繳功能，LINE Bank有金融卡刷卡消費功能。就這樣，沒了。這是為什麼我說純網銀目前根本不值得大家去開戶，因為它其實是一個功能更少的金融服務。

Photo Credit: 中央社 樂天銀行社長永井啟之

許多國銀的數位帳戶都能提供更完整的服務，有些還有更棒的活存利率（前面提到的第一銀行iLEO數位帳戶提供10萬元以下1.6％活存利率）。兩家純網銀都有提供一些跨行提款轉帳的免手續費優惠，這些在許多國銀的數位帳戶也都有提供。

兩家純網銀各有一項，幾乎是台灣銀行業未來必然的發展方向

我想一家銀行開業初期，提供的服務較少是可以理解的，較早開業的樂天銀行，也相當迅速的擴張與深化各種功能。我認為這兩間純網銀要能夠提供與實體銀行相當的服務，應該不用太久。

不過目前（某種程度上應該是在金管會的要求下），兩家純網銀無法提供外匯交易、信用卡（樂天信用卡並非樂天銀行的產品，是由日本樂天全資持有的樂天信用卡公司維運）、外幣定存、基金購買等等在傳統國銀眼中應該是小兒科的服務。

然而兩家純網銀各有一項事情，我認為幾乎是台灣銀行業未來必然的發展方向。

先來講樂天的「點數生態圈」。雖然樂天銀行的服務不多，但你只要使用到樂天銀行任何「能讓他賺錢」的服務（例如跨行轉帳，或是存款達到一定數額），他就會回饋你Rakuten Point。這個點數能夠在整個「樂天生態圈」使用。目前通路看起來不廣泛，但我相信會漸漸擴展的。

目前台灣銀行業，應該只有玉山銀行的e.Fingo有類似的生態圈經營概念。生態圈這東西其實也談很久了，應該是趨勢，但目前也沒有誰真的把他做大到可以成為標竿，樂天在這裡絕對是還有推進空間的。

樂天銀行為了要加強使用者的黏滯係數，還設計了一套詳實的會員制方案。簡單來說，你用銀行服務用得越多，或是存款額越高，每次使用樂天銀行服務時，Rakuten Point的回饋倍率就可以越高（大概就是玉山銀行Only卡的概念）。

「會員升級制」加上「點數」，無非就是希望你能集中的使用它的銀行服務，同時也促使你在它的生態圈裡面消費更多，並且在有許多業者都提供類似的產品時，選擇生態圈裡的提供者。

台灣很多大財團都已經建立起龐大的產業生態系，但一直沒有辦法把生態系裡的不同產業的消費者整合起來。隨著現在電子支付興起，很明顯地大家都想透過支付的回饋來整合消費者。統一集團想透過iCash來做、LINE想做、玉山銀行與PChome也有投入，大家都知道這是方向。

但樂天銀行所設立的會員升級制度相當詳實仔細，集團旗下現有的棒球隊、商城、電子書等服務也已經累積了很多用戶，樂天銀行想靠「生態圈」崛起的野心，顯然是更明顯的。

Photo Credit: 中央社 取得純網路銀行營業執照的LINE Bank在4月22日正式開行

接著講LINE Bank給台灣金融業的啟發：UI（使用者介面）設計。這講起來好像很簡單、很枝微末節，但各位如果仔細回想，你的手機上所有的app中，那些介面比較流暢、美觀的app，怎麼好像都是國外的app？在台灣這個UI設計落後別人相當多的國度，尤其又是在相對更不注重介面設計的金融業，LINE Bank的UI根本就是「海放」全台的銀行。

台灣的銀行大概是為了要符合很多安規，或是每次更新都不敢亂動太多東西等等緣故，使用者介面大概看起來都有點像Windows XP年代的產物，連至少看起來是簡潔、現代且直覺者都不多。更遑論要向國外的金融科技app（如美國的電子支付獨角獸Square旗下的Cash App），在字體、布局、分層、動畫都做到完善。

但連線銀行的app目前用起來令我覺得相當不錯，分頁清楚、流暢，功能的放置很直覺，版面也更美觀。而且它甚至把app做了一個簡化版在LINE裡面，跟LINE的綁定通知也做得很好。

另外，有一件小事情，剛開戶完成後，LINE Bank app會顯示出你的金融卡的寄發狀態，有更新還會通知你。我非常喜歡這樣的小細節，感覺他們比較有抓到現在年輕人的喜好。

傳統銀行與純網銀的未來

其實感覺在消費金融層面，現階段純網銀還沒有提供出讓人感到有「破發性（disruptive）」的創新，但對金融業還是提供了一些酵素。

樂天銀行的「生態圈經濟」是大家都想要獨佔先機，卻同時也都還在摸索的新商業模式。手機app會是未來消費者與銀行接觸的最主要媒介，LINE Bank現代化的使用者體驗，是所有金融業者都必須好好學習，並且努力改善的。

另外，在純網銀方面，我自己私心希望他們可以發展一下與券商的串聯，看能不能也顛覆一下台灣證卷app的設計。

LINE透過LINE Pay一定也想玩點數生態圈，但目前都還是在消費回饋的層面而已，後續如何透過連線銀行來深化發展也值得關注。

我基本的觀念其實是這樣，傳統國銀現在正在走向線上化的過程中，他們只會跟純網銀越來越像，純網銀們必須靠一些真正新鮮的東西才能立足。與此同時，純網銀應該也要走向線下，以其數位化優勢去在國銀的傳統領域競爭。

未來的有一天，我們也應該要能在線上現在簡單辦抵押貸款、企業金融等更高階的金融服務，希望透過純網銀能刺激台灣數位金融的發展，為消費者帶來更方便的生活。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航