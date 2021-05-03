辜寬敏辭資政，批民進黨「只修憲不制憲」是欺騙人民，獨派「國家正常化」之路怎麼走？

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏，對於民進黨面對台灣正名、制憲推動國家正常化的態度不夠積極，近來頻頻表達不滿，不旦辭去總統府資政一職，並批評民進黨為了政權。對此總統府和民進黨都表達尊重。而抱持同樣想法，且也同為總統府資政姚嘉文，目前在民進黨「憲政改革小組」中，將能在此議題上發揮什麼作用將值得進一步關注。

辜寬敏辭資政：意見不同只好我走

《中央社》報導，台灣制憲基金會、台灣新憲聯合陣線29日時舉行「台灣認同、國家正常發展與制憲議題」民調公布記者會，會中指出有9成以上的人贊成台灣成為正常國家，而辜寬敏在記者會結束前突然表示，基金會推動正常國家、新憲法運動，但是民進黨政府對這個運動，到現在都完全沒有表示任何意見。

辜寬敏說，他會繼續推動正常國家、新憲法運動，但他會辭掉總統府資政、放棄民進黨員身分，對於民調高達8成民意支持以台灣之名加入聯合國，這是台灣人民的聲音。他不想與總統蔡英文及民進黨對立，但現在的民進黨政府聽不到、看不到，「我要離開民進黨」。

雖然總統府當晚就發布聲明，表達尊重辜寬敏決定，但也強調總統府立場一直是修憲的過程當中，需要凝聚社會的最大共識，誠心希望辜寬敏能夠持續並肩一同努力。綜合《風傳媒》和《中央社》報導，而辜寬敏在2日時則再次表達，民進黨政府與他意見不一致，他只好退下來，並進一步批評，民進黨現在為了政權只要修憲而不制憲是欺騙全台2300萬人民，「你是我們選出來的政權，你要騙我，這是什麼意思？」。

辜寬敏表示，「台灣是台灣，中華民國是從哪裡來的大家也知道」，憲法應該改成「台灣憲法」，「國際社會都以Taiwan稱呼我們，然而台灣政府自己對外發言卻曖昧不明，台灣人的台灣意識年年提高，台灣要成為一個正常國家，第一民主化，第二加入聯合國，但目前距離成為一個正常國家還有一段距離，需要大家繼續努力。」

《中央廣播電台》報導，辜寬敏也說，現在民進黨在做的「修憲」是讓18歲的人有投票權，他不反對18歲的人投票，但多少人支持民進黨，是因為多數人的共識是台灣要作為正常國家，台灣是民主社會，政府要根據多數人的意見，制憲是要作為正常的國家。

台灣制憲基金會新聞稿也指出，台灣歷經民主化改革，已經成為一個優秀的民主國家，但卻未擁有一部真正屬於台灣人民制定的《憲法》，很遺憾台灣仍不是一個正常國家，且現行《憲法》在領土、國民、人權等議題與台灣當前現狀嚴重脫節，僅用修憲程序，無法全面改革台灣憲政問題。

對此，民進黨則由發言人顏若芳回應，辜寬敏長年的主張反映他對台灣土地的熱愛，其精神仍是許多民進黨人追尋的模範，但憲政體制的改革，無論透過何種途徑，目的都是為讓國家體制更符合人民期待，民進黨會持續盡最大力量凝聚社會共識，朝全民期待的方向推動憲政改革。顏若芳說，民進黨誠心期盼辜寬敏持續與民進黨並肩努力，民進黨也會持續向前輩請益，盼未來在憲改方向與策略上，能更加全面涵納多方意見。

民進黨「憲改小組」姚嘉文也認為應建立「台灣新共和」

而辜寬敏選擇離開民進黨「在體制外繼續努力」的同時，抱持同樣的想法，且也同為總統府資政姚嘉文，則擔任民進黨「憲政改革小組」共同召集人。

姚嘉文也在3月時就曾表示，根據民進黨的黨綱規定，要制憲且國家名稱是「台灣共和國」，民進黨不能規避建黨的精神；憲改小組既然設在黨內，第一個任務就是完成黨的規定。

由總統蔡英文主導，成員涵蓋府院黨與黨團成員，且經由民進黨中常會通過進而成立的憲政改革小組，由前主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦擔任共同召集人；憲改小組分成「中央政府組織」、「國會職權」、「人權與基本國策」3組，將提出黨版憲改方向，提供民進黨立院黨團在修憲委員會更多討論基礎。

《自由時報》報導，姚嘉文4月25日出席座談會時又再次提到，目前台灣的國家意識已經強化，現行「中華民國憲法」體制的缺失已經暴露，這部脫離事實、脫離民意的外來憲法，雖然經過幾次修改，仍不合台灣的適用。現行的「中華民國」名稱與「中華人民共和國」常在國際場域發生混淆，尤其疫情期間，各國在出入境管制上，誤將台灣人當成中國人，或將台灣華航贈送的口罩誤認為中國所送。

為避免國際混淆，新憲法所定的國名應正名為「台灣共和國」。姚嘉文也表示，未來領土範圍應正常化，符合事實。《中華民國憲法》第4條規定「中華民國領土，依其固有之疆域。」條文定義不明，世界各現代化文明國家，多認為領土範圍為事實問題，不能由條文規定，台灣國家領土可表明為現有領土範圍，使名實相符。

在國會，目前有1席陳柏惟，且也加入制憲委員會的台灣基進黨，在去年12月也曾提出修憲提案，主張修憲要為「制憲」做準備，重點包括將國家統一改為「建立台灣共和」、過去「自由、大陸地區」只直接改為台澎金馬和中華人民共和國，確立兩岸的國與國關係等。

時代力量的修憲也主張國家正常化。而民進黨自己有部分委員包括陳亭妃等人雖曾提出刪除國家統一、固有疆域字眼，但後來遭國民黨團退回程序委員會。陳亭妃後來再次另提版本，內容僅保留實質廢省、降低修憲門檻，不過目前還未正式進入討論程序。

在目前國民黨堅守中華民國不可退讓，蔡英文主導的民進黨中央也盼能「尋求社會最大共識」之下，獨派們關注的「制定新憲法、國家正常化」議題，至今仍未真正進入目前民進黨憲改小組的討論議程中，更難說未來能否進一步成為民進黨在國會的版本，而姚嘉文又能在憲改小組中發揮什麼樣的影響還有待觀察。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航