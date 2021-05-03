華航、諾富特群聚擴大：桃園提高社區防疫等級，雙北加強稽查防疫旅館

華航與桃園諾富特飯店員工群聚感染「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎），至今已累積24例確診病例。為了因應疫情，桃園市長鄭文燦今（3）天宣布提高社區防疫等級，同時也會安排防疫旅館工作人員、防疫計程車隊司機等對象盡快接種疫苗。

由於中央流行疫情指揮中心昨（2）天公布的本土個案，其中2例的足跡遍佈雙北市，台北市與新北市政府近日皆表示，將再強化對防疫旅館的重點查核或是突檢頻率。指揮官陳時中今天上午在電台受訪表示，染疫諾富特員工及其家人陸續確診，可感染期有社區活動史，離社區感染已近，圍堵將是防守關鍵。

桃園社區關懷據點、市民活動中心關閉2周，減少群聚風險

（中央社）因應華航機師染疫擴大、諾富特飯店員工群聚感染，確診者足跡廣泛，桃園市長鄭文燦今（3）天表示，提高社區防疫等級，社區關懷據點、市民活動中心即起暫時關閉2週，減少群聚風險。

鄭文燦今天召開防疫會議，會後接受媒體採訪時指出，桃園市因案1112足跡分布較廣泛，隔離匡列對象有204人，風險管制期還沒過。

另外，諾富特飯店的追溯專案有195人，風險管制期也還沒過，加上有些足跡遍及桃園市各區、各車站，因此，決定提高社區防疫作為，在5月16日以前，暫停開放市民活動中心、社區關懷據點租借及活動。

鄭文燦表示，為減少群聚風險，老人文康中心及老人比較容易聚集的地方禁止卡拉OK、也不做供餐服務，原住民族的文化健康站也比照辦理。

針對擴大施打疫苗部分，桃市府動員各單位協調推動，包括交通局負責防疫計程車隊，目前345名防疫計程車司機，有87名完成施打，約占四分之一，希望其他四分之三能夠盡快施打。

至於防疫旅館的工作人員，由觀旅局安排施打；機場免稅商店工作人員，特別是轉機部分乘客會接觸到的，包括昇恆昌及采盟也要優先施打疫苗。

在防疫旅館方面，鄭文燦指出，市府協調了3家，其中2家作為外籍航空公司機組員的防疫旅館，1家作為華航機組人員的防疫旅館，均須符合分艙分流規範，包括工作人員、服務人員及清潔人員必須要穿著防護衣、戴手套。

其中，外籍航空公司機組員因為是採特殊通道及防疫車隊到達防疫旅館，是採過境而不入境的方式，且須待在房間，不能到餐廳用餐，避免任何防疫破口。

鄭文燦表示，已指示環保局針對交通場站、傳統市場等人潮易聚集處，以及四技二專統測試場等要加強消毒，桃園捷運的消毒頻率也要提高。

台北市「不升級」防疫，雙北市都將強化管理防疫旅館

Photo Credit: 中央社 台北市副市長黃珊珊3日在防疫記者會表示，因沒有發生不明感染源的本土案例，暫不升高防疫層級，維持秋冬防疫專案。

指揮中心昨天公布新增的4例本土個案，其中案1134和案1136的公共場所活動史遍佈台北與新北兩市。《ETtoday新聞雲》報導，台北市副市長黃珊珊於今早記者會表示，關於防疫升級部分，依照中央規定，第一階段是「1例不明感染源的本土個案」，但因為指揮官陳時中今日接受廣播節目時，也提及沒有感染源不明等情況，所以北市仍依照原有秋冬專案措施進行，沒有要提升至第一階段。

台北市長柯文哲表示，今早審查所有問題後，台北市仍延續去年至今的秋冬專案，嚴格監視疫情規劃，如果有問題的話，才會升高防疫層級，在之前就維持現狀，但也呼籲群眾將口罩戴好、室內活動盡量維持實聯制。柯文哲表示，疫苗終究是終極解決方法，在疫苗還沒完全進來之前，要維持過去還算有效的防疫戰略，因此「嚴格遵照SOP來走」。

《自由時報》報導，黃珊珊指出，除已完成中央公告的足跡場所，2月也成立護理健康關懷團檢查輔導防疫旅館落實防疫管制，4月底已全面完成104間普查；北市聯醫副總院長黃遵誠補充，本週展開將再針對防疫旅館展開分艙分流、員工健康管理的重點查核工作。

《中央社》報導，新北市長侯友宜昨天表示，以華航諾富特案為警惕，全面檢視新北11家防疫旅館確保獨立空調、分艙分流動線；市府將加強突擊檢查密度，確保落實防疫，不讓別人的錯誤在新北發生。

觀光旅遊局長張愛晶表示，發生諾富特飯店主管染疫情事後，不待中央命令，4月28日就體檢轄內11家防疫旅館，並確保落實防疫的標準作業流程（SOP）。她說，防疫旅館每個月須自主管理檢查；市府也會突襲檢查。因應諾富特飯店案，會依照侯友宜指示，提升突檢頻率與密度，不讓防疫旅館成為漏洞。

另外，觀旅局說，新北防疫旅館須在旅客搭乘防疫計程車下車區，設置「前進櫃檯」，旅客離開櫃檯前往客房後，立即消毒接觸環境，並將空間場域劃分為「紅、黃、綠區」，確保動線獨立。

陳時中：離社區感染已近，圍堵是防守關鍵

（中央社）華航諾富特案累積24病例，指揮官陳時中今天上午在電台節目中表示，染疫諾富特員工及其家人陸續確診，可感染期有社區活動史，離社區感染已經近，圍堵諾富特疫情是防守關鍵。

陳時中表示，桃園醫院群聚2個半月後又出現華航諾富特武漢肺炎案，這次事件人數還沒辦法判定都是本土個案，華航機師幾乎皆召回，已經檢驗700多人，近期沒有新個案，研判對社區威脅小。

陳時中認為，華航諾富特案現階段風險為諾富特飯店207名員工，其中房務主管（案1120）、1名餐飲部員工（案1127）、2名房務部員工（案1128、1129），以及案1129的3名同住家人（案1134至1136）在可傳染期都有在社區活動史，社區接觸者仍需要掌握。

陳時中說，案1135是案1129丈夫，是退休人員平時在家居多，足跡單純；案1134及1136則是案1129兒女，都是上班族，足跡範圍大，目前匡列100多名接觸者，較憂心的是2人都仰賴大眾交通工具通勤，還好現在大眾交通都須戴口罩，再次呼籲民眾落實戴口罩政策。

案1102的確診兒女（案1133、1137）都是5歲以下學齡前幼兒，沒有到托育所對社區風險少。陳時中說，華航諾富特案雖仍屬於家庭內親密接觸群聚，但離社區感染已經很近，是社區感染邊緣。

陳時中說，這週適逢母親節，提醒業者及民眾落實實聯制，以利掌握接觸者；華航諾富特案在5月中前都是警戒期，如果出現未被匡列對象確診，觀察期恐怕要延長，雖擔心此案感染途徑為員工從社區帶病毒，但因未出現大量確診接觸者，研判可能性很低。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航