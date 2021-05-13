嘴巴內出現五種黏膜異常，留意是否為「口腔癌」癌前病變

文：陳盈臻（NOW健康）

引發口腔癌三大危險因子為檳榔、吸菸、喝酒，早期發現並治療，5年存活率達8成。高風險族群應定期篩檢，平日也可在刷牙時照鏡子自我檢查，如發現異常應盡速就醫。

62歲歌手陳昇日前在臉書貼文中提及「口腔有腫瘤，已立即做手術處理」，因而取消跨年演唱會。消息一出，令歌迷意外，也引發民眾對口腔健康的關注。

口腔腫瘤型態多樣，分為良性與惡性，其中最令人聞之色變的就是口腔癌，位居2017年十大癌症第五位、男性癌症第四位。

台北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主任周怡江表示，口腔癌是發生在口腔的惡性腫瘤總稱，九成屬於鱗狀上皮細胞癌，三大危險因子為檳榔、吸菸、喝酒，當中又以檳榔的致癌性最強。檳榔子為國際認定的第一類致癌物，加上嚼食的動作，化學性及機械性刺激，增加細胞癌變機率。

從癌登統計也可看出，口腔癌男女發生比例約為9比1，與嚼檳榔人口多數為男性有關。研究顯示，嚼檳榔導致口腔癌的發生率為一般人的28倍；如果合併抽菸，將增加為89倍；若再加上喝酒，罹癌風險上升至123倍。

民眾可利用每天刷牙時照鏡子，自我檢查有無口腔癌臨床症狀「破斑硬突腫」：

破：口腔黏膜是否光滑柔軟，完整無破洞。如果口腔黏膜潰瘍超過兩周未癒合，應就醫檢查

斑：口腔黏膜顏色是否正常。正常為均勻的粉紅色，若出現白斑、紅斑，要特別當心

硬：嘴巴開合有無困難，舌頭是否活動自如

突：口腔黏膜表面有無不規則突起

腫：臉或頸部有無腫塊或兩側不對稱

上述情形是基本原則，也有例外。周怡江說明，曾有病人責怪是拔牙造成的口腔癌，其實是本來牙齦就長腫瘤而不知情，齒槽骨被癌細胞侵襲，造成牙齒動搖，或甚至把牙齒推開移位。以為是單純牙周病，但拔牙後傷口卻遲遲無法癒合，就是因為腫瘤細胞持續生長所致。如果發現口腔出現異常情形，應盡速就醫。

雖然台北市口腔癌發生率與死亡率比其它縣市低，但如有癌前病變，仍要積極處理不能輕忽，視需要須做切片檢查細胞型態，決定治療方式，這階段治療也不會影響臉部外觀。

口腔癌前病變黏膜異常可能情形如下：

白斑：口腔黏膜上可能會出現白色斑塊或斑狀

紅斑：口腔黏膜上呈現的紅色斑塊，合併有組織退變的現象，癌化機率高

口腔黏膜下纖維化：口腔黏膜下組織層呈現疤痕慢性增加現象，纖維組織增加造成張口受限，口腔黏膜活性減低進食時易受食物刺激並產生潰瘍

口腔扁平苔癬：口腔黏膜出現交錯角質化條紋、斑塊等變化，癌化機率較低

疣狀增生：口腔黏膜表面整體呈現乳突狀或疣狀的突起

Photo Credit: Now健康

口腔癌分四期，若能早期發現並治療，零至一期的五年存活率有八成；若三、四期才治療，五年存活率降低到五成、三成。治療方式以手術切除為主，第三期視病情輔以放射線及化學治療，第四期就需手術以及放射線、化學治療。周怡江提到，有些病人會嘗試吃偏方或草藥，反而耽誤治療時機，千萬不可輕信。

口腔癌病人通常是靠勞力養家的中年男性，為家中經濟支柱，一旦倒下會造成家庭重大損失。周怡江提醒高風險族群須定期檢查，可降低口腔癌26％死亡風險。健保已補助30歲以上有菸檳（含已戒檳）行為的民眾（原住民為18歲以上），每兩年一次免費口腔黏膜檢查。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航