台灣孕婦嚴重缺鐵，國健署提出四大孕期營養攝取原則

文：王詩茜（NOW健康）

國健署最新「懷孕婦女營養狀況追蹤調查」發現，國內孕婦嚴重缺鐵，比率達62.76％，而整體貧血盛行率為19.45％。醫師指出，不少孕婦容易頭暈、倦怠，這可能缺鐵而導致貧血，為了自身健康以及胎兒發育，務必攝取足量的鐵、葉酸及維生素B12。

「一人吃、兩人補。」台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明說，孕媽咪的營養狀況與胎兒的健康狀況息息相關，除了均衡飲食之外，孕婦還必須攝取足量的鐵、葉酸及維生素B12等營養成分。

李世明解釋，在懷孕過程中，因生理變化而增加血液量，以供胎兒生長。如果鐵、葉酸及維生素B12等攝取不足，易引起孕期貧血，造成孕婦頭暈、倦怠，並導致胎兒生長發育延遲，增加早產風險。

不過，「懷孕婦女營養狀況追蹤調查」顯示，台灣婦女整體貧血盛行率為19.45％，鐵質缺乏率為62.76％，葉酸缺乏或不足率為14.10％，維生素B12缺乏率為21.91％。值得注意的是，98%孕婦在第三孕期時，攝取這三大營養成分上均未達標。

為預防妊娠期間貧血，國健署提出四大孕期營養攝取原則：

原則1：攝取含鐵豐富的食物

國健署表示，孕婦每日鐵攝取量須達15毫克，三餐應該多吃含鐵豐富的食物，如內臟、紅肉類、瘦肉、蛋黃及深綠色蔬菜。

建議每天攝取一份紅莧菜（煮熟約0.5碗）和一份紅鳳菜（煮熟約0.5碗）。如果吃素，建議多補充豆製品以及深綠色蔬菜。

原則2：搭配含維生素C的食物

用餐中或餐後應多吃含維生素C的新鮮水果，例如，柳丁、芭樂、奇異果或是百香果，以促進鐵在腸道的吸收。

另外由於茶、咖啡中的單寧酸會與鐵形成化合物，減少鐵質吸收，建議在用餐時盡量避免喝茶、咖啡。

原則3：補充葉酸和維生素B12

孕期中，每日攝取葉酸應達600微克，建議多吃瘦肉、蛋黃、深綠色蔬菜和黃豆芽。

維生素B12部分，孕媽咪每日應攝取2.6微克維生素B12，可以多食用蛤、紫菜、牡蠣、海帶芽和壽司海苔片。

原則4：聽從醫囑，適時使用營養補充品

懷孕期間鐵、葉酸及維生素B12攝取，應達到國人膳食營養素參考攝取量。李世明指出，受到孕吐的影響，許多孕婦食慾不佳，有些孕婦則特別偏好某些食物，在面對內臟、紅肉類、瘦肉、蛋黃及深綠色蔬菜等高鐵食物，實在沒有胃口。

孕婦專用的維他命種類眾多，含有高劑量的鐵、葉酸和維生素B12，李世明建議，孕婦可先請委請醫師及營養師評估，再參酌自身飲食習慣，選擇適合自己的孕期營養補充品。

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