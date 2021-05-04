2021年開始，亞洲國家出口數據呈現全面復甦的趨勢，連以往出口動能較低迷的日本，出口絕對金額也達到金融風暴以來新高。原先在2020年出口表現良好的國家，是否能在2021年保持強勁增速？M平方關注到中國的出口數據在2021年Q1出現些微改變。

亞洲各國疫情後出口：從中國、越南、台灣的三強鼎立到全面復甦

去（2020）年爆發疫情以來，全球貿易復甦呈明顯分歧的趨勢，亞洲各國也不例外。2020上半年在優秀的抗疫表現下，轉單效應疊加科技爆發，中國、台灣、越南成為最早復甦的國家；而後接續在製造業週期、遠距商機帶起的龐大商品需求，使新興經濟體（尤其是新興亞洲）出口領先成熟市場回溫。

觀察今年上半年，中國、台灣、越南持續保持強勢，出口成長率甚至達到10％以上，與此同時，亞洲許多國家也加入的出口復甦的行列，如印尼、馬來西亞、南韓、印度、菲律賓、新加坡。

2021年開始，多數國家出口兩年複合成長率均恢復到正成長，連以往出口動能較低迷的日本，出口絕對金額也達到金融風暴以來新高。原先在2020年出口表現良好的國家，是否能在2021年保持強勁增速，成為市場關注的議題。

Photo Credit: 財經M平方 圖中數據使用兩年複合成長率，相較於「年增率」，可以降低因疫情造成的低基期干擾。

中國出口成長逐漸進入高原期

在2020年H2歐美陷入二、三波疫情之際，中國出口呈現傲人成長，2020年Q3、Q4除了年增率達到雙位數之外，絕對金額也連續達到歷史新高。然而，今年中國Q1數據表現明顯不如亞洲其他國家。

下圖將各國出口絕對金額以2020年7月為比較基準點觀察，我們發現亞太地區多數國家，包含台灣、越南、南韓、日本、東協等，出口在1－2月因工作天數較少而短暫下滑後，3月均呈現明顯反彈，絕對值不但明顯超越去年年中（2020年7月）水準，更優於去年Q4表現，唯獨中國3月出口反彈力度明顯較小，以絕對值來看不但低於去年Q4水準，且僅比去年年中（2020年7月）高1.81％。

Photo Credit: 財經M平方 中國2月數值為1－2月出口總值平均

以年複合成長率來看，中國出口成長進入高原期。透過最新商品出口數據顯示，今年因就地過年導致生產不停工，1－2月各商品複合成長率仍保持強勢，但3月開始，總出口複合成長率已出現單月下降。

分商品細項來看，仍舊是資本財及零組件表現最為亮眼，不過成長幅度有趨緩的狀況。而防疫需求及海外居民消費端相關商品，則是幾乎全數轉弱，唯獨原物料及加工商品受到去年低油價的基期影響，增長轉強。

Photo Credit: 財經M平方 著色原則：每一商品與自己過去一年的成長率進行比較，如「塑膠製品」雖然在2021年3月複合年增達到38.7％，但該數值明顯低於過去一年的成長率，因此圖中呈現較弱的紅色

整體來看，中國今年第一季出口的狀況，以年複合成長率來看雖然保持強勢，但部分商品已逐漸進入高原期。且以絕對金額來比較，中國Q1出口數據，已跟不上亞洲其他國家的復甦進度。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航