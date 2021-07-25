《閱讀夏LaLa》Ep. 25：《角落生物》與《天竺鼠車車》，能夠療癒你的東西絕對不簡單

文：沈眠

你很邊緣嗎？你是不是也是角落生物？

很多人說「小孩才看《鬼滅之刃》，大人都看《天竺鼠車車》」，可是不對啊，為什麼大人會需要這麼可愛、連對白都沒有的影片呢？除了《天竺鼠車車》之外，《角落生物》也席捲了大人世界，甚至引起上班族三餐都吃超商食物只為了集點的風潮！

你知道嗎？能夠療癒你的，絕對不是簡單的東西！請聽夏宇童與陳夏民，以個人經驗出發，搭配克蘇魯神話與《小王子》，聊聊自己為什麼會被《角落生物》與《天竺鼠車車》圈粉，深度分析兩個動畫的精彩內容！

我們都是被遺棄的角色（拭淚）

「可以跟大家療《角落生物》，我真的是超級開心啊！」夏宇童劈頭就自白，高昂的語調聽得出來她的雀躍滿心。今天她推薦的是橫溝由里《角落生物的生活：這裡讓人好安心》（布克文化），這是角落生物的第一本角色繪本，有完整角色介紹，其角色都是邊緣人，如灰塵、雜草、包袱巾（包便當的布）和炸蝦的尾巴、假蝸牛等等。

夏宇童闡述了《角落生物》於她的特殊意義：「對我來說，角落生物們有著超級療癒的功效，我還會到處收集小公仔哦，每當煩憂的時刻啊，看到他們，就感覺一切都沒有關係了，心情被完整地撫慰了。」

「角落生物們的人物設計都非常邊緣化，比如雜草，各位沒有聽錯，這個角色就叫雜草，他是一株有夢想的植物，他每天會前往內心嚮往的花店，渴望被做成花束，在這本繪本裡，我們可以看到他出發後，就被人踩到腳下，身上還有鞋印，但仍然笑著回來，對大家說，他還明天還要繼續努力。這樣積極度爆表的角色，不覺得讓人很感動嗎？」夏宇童熱血地說。

夏宇童復又心醉神迷地分享：「另外還有企鵝，他的設定是對自己是企鵝這件事不是很有把握，覺得自己也有可能是河童啊。換言之，他就是在尋找自我的人，還不知道什麼是真正的自己。蜥蜴呢，則是一隻倖存下來的恐龍。他的好朋友假蝸牛其實是蛞蝓，但為了想跟和蝸牛當朋友，就背了一個殼在身上。假蝸牛跟蜥蜴相知相惜，會互相提醒彼此，比如你的殼掉了啦，或者說你不能用恐龍的角度講話，會被知道不是蜥蜴哦，真的很可愛。」

陳夏民越聽也就越是覺得有意思：「滿厲害的設定啊，假裝自己是別的東西，假裝自己不是自己，充滿哲學的辯證，我會聯想到《小王子》裡的酒鬼，因為無法忍受自己清醒的時候發現自己是酒鬼，所以喝更多酒，把自己灌得更醉。」

「裡面很多角色都是被遺棄的，希望被吃掉的炸蝦的尾巴、炸豬排，還有灰塵都是啊。對了，灰塵會認為角落就是灰塵們的庭院，很多灰塵聚在一起還會變大。我以前呢看到角落有灰塵整個就是阿砸，現在好像就多了一份溫柔心思，會想到，啊，是灰塵們躲在角落。企鵝則是很享受一個人的時間，會躲在書櫃夾板的角落讀書，就是別管我、別跟我說話以及別靠近我的氣息。他就是喜歡自己一個人，不要來煩我。我總覺得，角落生物們會給大家更多的自我認知與信心，我就是想要邊緣不行嗎！」夏宇童理直氣壯地講述。

陳夏民大有所感地評點著：「《角落生物》確實也反映了很多現代人的情境，比如我們所熟悉的社群媒體裡就有一種無可遮蔽的透明感，就像走進一間咖啡館，有大落地窗，好像一切都被注視著的不適感，某些人根本無法適應啊。《角落生物》具象化了我們內心的苦悶，包括追逐夢想的過程，往往就是讓人踩到腳下啊。作品雖然看起來很簡單，但短短三、四格漫畫裡，就把真實人生的狀況畫出來，相當優異呢。」

小朋友看《鬼滅之刃》，大人都看《天竺鼠車車》！

而今網路上有一種盛行的說法是：小朋友看《鬼滅之刃》，大人們都看《PUI PUI 天竺鼠車車》。陳夏民要端出來與《角落生物》PK可愛指數的是，正火紅無比的動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》（東京電視台）。

導演見里朝希是第一次製作電視動畫，從東京藝術大學研究院影像研究科畢業，専攻動畫，其畢業作品《My Little Goat》獲得2019年東京國際短片影展日本部門優秀獎、法國PIFFF電影節大獎等重要獎項。陳夏民認為，受過電影訓練的見里朝希，分鏡超強，且將各種元素都融入了《PUI PUI 天竺鼠車車》，舉凡警匪追逐，動作片或殭屍片等，皆不在話下。此動畫製作期相當長，因以羊毛氈為主要素材，得要一格格拍攝成定格動畫，也就花費了一年半的時間。

「最難能可貴的是，整個動畫裡都沒有對白和台詞，故事卻能超流暢地表達，細節很足夠，總共12集，每集2分40秒就結束，集集都有相當好的設定，比如說有一集很有趣的是用殭屍電影說故事，其中一隻天竺鼠被殭屍咬了，所以屍化了，兩顆眼珠原本是黑的，就變成白色混濁，甚至有屍斑，頗具詭異感。另外，也有一隻喜歡穿得像是西部牛仔的天竺鼠車車，他熱愛尋寶，難免身上灰灰髒髒的，其他的車車為了誘拐他去洗乾淨，就帶他去洗車中心，在很像尋寶機關的器台裡，布置了塗成金色的紅蘿蔔，他以為是尋寶就跑進去了，出來後，那整個頭髮啊變成是閃亮金髮，種種細節設置都讓人喜歡。」陳夏民萌心完全大噴發哩。

夏宇童談及她印象最深刻的地方，「有個真人很髒，車上都是垃圾，於是呢車車就去吸垃圾，最後將人排出來，將人排出來的一刻真是無比痛快。對了，還有超級膽小的天竺鼠車車，搶匪強行上車，很害怕的他卻陰錯陽差打趴搶匪，也很棒。」

顯然啊，可愛這件事在日本那真的是被發揮得淋漓盡致，永無止境！

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航