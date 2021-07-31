《閱讀夏LaLa》Ep. 26：孤單寂寞覺得冷？兩本純愛BL漫畫溫暖你的心

文：沈眠

愛沒有固定的形式，也沒有樣本，而這個世界也因為愛的無限可能而多元美好。本集《閱讀夏LaLa》要帶大家走進BL的世界！夏宇童與陳夏民嚴選了兩本純愛BL漫畫，一本是甜蜜到快蛀牙的辦公室戀曲，一本則是有些鬱悶孤獨的高中生純愛情歌，兩者都是寫實派的故事，可以讓讀者在裡頭找到自身生活的蛛絲馬跡，更能夠感受到「戀愛本身就很辛苦了，還想要得到外在世界公平的對待，實在是有夠疲憊的啊啊啊啊」！

《閱讀夏LaLa》相信love wins，更希望透過這兩本BL漫畫，能夠在冰冷的世界為大家帶來一點溫暖的療癒。

不想傷害誰，但總是有人受傷了......

BL小說，亦即描繪Boy's Love男性之愛的小說，創作者大多是女性，受眾也通常是女性讀者，嗜讀者往往自稱是腐女，那是當代閱讀的新興圈圈。至於BL小說與同志文學有何不同呢？夏宇童提到：「BL有很多女性的視角，鬆動了很多僵化的敘事規則，有很多內容設計女生看了真的會忍不住微笑。BL也強調愛情超越性別，不是因為你是男性，所以我愛，而是因為你這個人。」

陳夏民坦承，BL的世界有太多學問，他還在門外徘徊，希望有一天可以全然理解。他對BL領域最初感到驚異是性別設計，除了故事中的攻守關係之外，還有一脈落的BL故事尊崇ABO的設定，即是Alpha（α）、Beta（β）和Omega（Ω）。簡單來說，A與O都有男性、女性，而男性B與O同時擁有雙性的性器官，只是發情、生孕的狀態不一樣，其中A通常是菁英、領導者，且能讓B與O受孕，而O還會分泌乳汁。「基本上這是按照狼群階級的設定。讓我感到前所未有震撼的部分，還是某些對性愛場景的描繪，我也到了一定年紀，讀過的東西真的也不少了，但BL漫畫的色情畫面太超乎想像了，真的有種被徹底洗禮的感覺。」

夏宇童聽了興致盎然，開玩笑地要陳夏民等會兒把書名給她，她也想開開眼界。隨後，她進入今日推書的重頭戲――《DAY OFF》（留守番工作室），作者是每日青菜，原先是在網路連載，後來頗受注目，也就發行了實體書。

「畫風和顏色都讓人很喜歡，故事雖然簡單，但相當具有溫度呢。兩個主要角色又萌又帥，石冬雲部長體格超好啊，不知道在帥哪招，是萬人迷啊，且有著最完美的戀人設定，就是只要面對花小飛就會變成迷弟。花小飛也很可愛，是個善良的孩子，看起來很柔弱，但其實個性勇敢，常常會帶給幹練精英石冬雲更多的勇氣。這是相當正向的一部漫畫，裡面提到的如『我喜歡你，不是因為性別，而是因為你這個人』這樣的觀點讓人有一種釋放的感覺，真的是超越性別的愛情。」夏宇童讚賞不已。

陳夏民直指核心道：「我們太習慣父權、生理男性的敘事邏輯，像《DAY OFF》這樣的作品，可以讓大家脫離既定的性別觀點，但又不至於非常激烈，而是清新的質地。整體來說是寫實的風格，主要場景是辦公室，呈現著普通人的日常生活。每日青菜把性別價值的差異下所受的傷痛，用最平常的方法傳達出來。我們誰不是會有一些小缺點，不會想要主動去傷害別人，但在不同價值觀衝突時，難免會傷害到別人，這就是現實生活啊。」

你懂純愛嗎？有些寂寞高中生最懂......

陳夏民帶來的是一本描繪純愛故事的漫畫《在你背後》（逗點文創），這是一本比較接近同志漫畫（文學）而稍微偏離BL視角的作品。作者是野原KURO雖然是日本漫畫家，但漫畫卻是在韓國發行，相當有意思。陳夏民簡介了漫畫情節，主要是在一人際關係緊密的日本小鎮，高中男生豬股猛，在同學傳閱女生寫真集、或鄰里間討論誰結婚了等，覺得自己活在這個世界很痛苦，感覺無依無靠。

而後，一名轉學生公太郎來到班上，豬股發現那是自己的小學同學，相處後他漸漸對公太郎動心。唯公太郎想要對喜歡的女生告白，希望豬股猛幫自己加油，豬股傳了簡訊，卻暗自傷心流淚。最後，這兩人呢因為種種事，也就有了情愫的生長。

「裡面有一句對白是這樣子的，『你珍惜的人只要有一個，那個就會變成你的所在』，滿厲害的台詞。《在你背後》有一種難得的溫柔，很簡單的溫柔。比如封面公太郎騎腳踏車，豬股猛在後座環抱著公太郎，頭輕輕靠在公太郎背上，那是非常純真的情感畫面。我想，作為人最難過的是，我們不過是想要一個人可以依靠，可以傾訴內心的痛苦，但在日常生活中卻總是很難遇得到。」陳夏民流露出真心感慨。

野原KURO的畫法，並不走美型路線，而是更為日常真實感的演繹。夏宇童語氣裡是柔軟的喜愛，「劇情走到公太郎轉到班上後，豬股的生活、世界都變得不一樣了，莫名的開朗，好像心靈徹底的明朗化，豬股猛慢慢有了歸屬感。我好像也能夠感受到他們的悸動，特別是豬股猛在泳池抽筋，公太郎誤以為是溺水，趕忙救起人工呼吸。兩人都說，這是初吻，有一種曖昧的氣氛，悄悄蔓延，很可愛啊。裡面好些溫暖的對白，把人們渴望的單純呈現出來，包含祕密基地這種學生時期的獨特經驗，真的是很棒的漫畫。」

陳夏民最後講道：「《在你背後》不只是畫出高中階段的性別認同，以及孤獨感，還有展露出了那種我們都還不是大人，但對理想世界充滿嚮往，而整個未來好像在等待我們去探險，我們隨時能夠出發的美好情懷。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航