在斷層帶上重新出發（上）：成大團隊深入社區災後體檢，加快緊急應變的減災腳步

文：林巧湄

震盪的大地與人心

2016年2月6日深夜，寒冷的氣溫讓被窩顯得更加溫暖。要過年了，這是除夕的前一晚，許多離家打拚的遊子提早返家與親人團聚；島嶼在年節的氛圍中熟睡著，尚未察覺災難的腳步已漸漸逼近。時間是3點57分，天色闃暗無雲，突然一聲巨響，伴隨著天搖地動，人們因此紛紛驚醒，倉皇失措，路上俱是手機鈴響與談話聲，此起彼落，傳遞著尚待確認的各方消息；街燈閃爍，照亮許多探出窗外驚恐察看的容顏。

這是206美濃大地震發生當晚的情景，此次地震規模為芮氏6.6，震央位於高雄市美濃區，隨後在台南市引起的雙主震，最大震度高達7級，不僅造成台南市內多棟建築物倒塌或毀損，部分區域也面臨土壤液化的困境。其中情況最嚴重也最令人悲痛的，就是台南市永康區維冠金龍大樓倒塌，造成115人罹難的事故。這個繼921地震後最嚴重的震災，銘刻在每一位台灣人心上，傷痛之餘，也喚醒了社會各界對於建築安全與震災防範的意識。

當年3月，國立成功大學人文社會科學中心的「人文創新與社會實踐」計畫成員，受到科技部的委託，邀集校內建築學系、都市計劃學系、心理健康與諮商輔導組成員、校外長榮大學社會力研究發展中心等組成跨校跨領域團隊（以下簡稱成大團隊），協助災後重建的調查與支援工作。預計從「有形的」與「無形的」兩種災損面向著手，從瞭解建築物與土壤，到關懷心理創傷與恐懼，提供社區與學校更多專業的支持。

成大團隊首先將重心放在各個社區中受到地震影響的建築物，希望能透過為建築物檢測的過程，一方面協助社區民眾重新體檢自己的生活環境，包括自家住宅，以及生活周遭，如社區裡因地震而受到損傷的硬體建物，另一方面也達到教育宣導的效果。

Photo Credit: 國立成功大學人文社會科學中心提供 社區工作坊中，居民在居家空間平面圖上標記建物可能受損之處。

深入社區，災後體檢

在206美濃大地震受災最嚴重的就是台南市永康區，這裡有多棟高層集合住宅與倒塌的維冠金龍社區由同一建商興建。計畫甫始，團隊成員就將此一區塊視為高度潛在危險區域，因此協同建物結構安全領域的專家學者，與該區域具潛在風險的高層集合住宅管理委員會接洽，希望能為這些建築物進行結構安全檢測，同時帶領居民認識大樓安全。

無奈，這個立意良好且具有高度專業的構想，在踏出第一步時，就遭遇了一個意想不到的困境。這些社區的管理委員固然樂見成大團隊帶來專業服務，為社區安全施行總體檢；但同時，管委會亦擔心檢測結果若是相對負面、或評估為具有危險性，將可能為該區房價帶來不良影響。另外，即便有居民願意聆聽也表達理解，但畢竟建築物的檢測工作有其專業與複雜度，往往是需要耗費時間的工作，對於社區居民的生活可能形成某種程度的「打擾」，在多方考量下，各個社區紛紛拒絕了這項計畫。

事實上，進入社區工作是很難以一時成敗來論定。即使成大團隊在永康區不得其門而入，但他們所造成的擾動，反而成為一個契機，提供人們更深一層地去思考當前社會大眾對於「居住」這件事，究竟存在著什麼樣的想像。在與高層集合住宅社區溝通的這一層，住民存著「被標籤化」、「影響房價」的恐懼，並以此為理由拒絕團隊進入社區；這樣的狀態，揭露了天然災害所帶來的、另一層更資本化的隱憂，也讓長期關心居住安全的團隊成員，在實作過程中理解在學術專業之外，台灣社會的另一面。

被拒絕的成員們，藉由團隊夥伴轉介，進入另一個災損區：玉井區。玉井區在此次地震後，被判定為「黃紅單」的危險建物有211件（全數579件），其中玉井國中的校舍也受到波及，有嚴重的毀損。與商業密集的永康區不同，玉井區是一個環境相對單純的農業社區，這裡的居民一開始對外來團隊懷有不信任感，不願意與之對話，也不願意自家屋宅被檢視，凡是與震災補助款無關的工作，居民們大多無暇關心。

而後透過在地組織「玉井儲蓄互助社」的協助，引薦有參與意願的社員擔任種子志工，長期觀察並記錄玉井區建築物的狀況，與團隊及專家學者們一起建立「建物劣化自主檢測」的機制。日積月累，在地居民看見成大團隊的努力，慢慢卸下防備；更重要的是，透過志工的協助，終於有家戶願意讓研究者進入震後損壞的住宅，進行透天厝建築物受損狀況的各項調查與檢測。

Photo Credit: 國立成功大學人文社會科學中心提供 志工與成大團隊進入小學，測量建築物劣化情況。

經由工作坊的辦理及實地操作，除了逐步建立地區性的建物災損紀錄，社區居民在與團隊共同學習建物劣化自主檢測的知識與方法後，還能協助測試建物自主檢測的工作手冊，提出具體回饋。團隊老師因此深受鼓舞，另以手冊內容為基礎，進一步開發「建築劣化自主檢查APP」，希望藉由數位工具輔助，方便一般民眾日常使用。

Photo Credit: 國立成功大學人文社會科學中心提供 由建築系與電機系師生合作開發的「建築劣化自主檢查APP」。

成大團隊的耐心與專業，逐漸帶動玉井地區對震災的重視，參與培訓的種子志工成為社區第一線的防災生力軍，不僅熟悉防災知識與技巧，也能在災害發生初期協助檢查社區建物劣化狀態，加快緊急應變的減災腳步。培力行動體現了社區工作當中，「人」永遠是最重要的關鍵。計畫總有一天會結束，經過專業訓練的在地人組成互助社群，更能長久守護自己與社區的生命財產安全。

在斷層帶上重新出發（下）：陪伴居民打造「韌性社區」，化解高風險群體的災後創傷

本文經新作坊授權刊載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航