本土新增2例，重新檢視機組人員防疫流程，非國人14天內具印度旅遊史暫緩入境

指揮中心表示，國內今（3）日新增2例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）本土個案，一例為機場防疫旅館諾富特飯店的外包商工作人員，另一例則是澳洲檢出陽性機師之家人。而對於日前確診案1136的公共場所活動史，指揮中心也進行更詳盡的公布，新增包括家樂福中和店、樂華夜市等足跡。

另外由於印度疫情嚴峻，指揮中心宣布，自5月4日0時起，14天內具有印度旅遊史的人，除了國人或具有居留證者之外，皆暫緩入境；國人入境亦需要集中檢疫。

本土個案新增2例：機場防疫旅館外包工作人員、澳洲陽性機師家人

指揮中心表示，國內今日新增2例本土武漢肺炎確定病例，其中1例曾有機場防疫旅館活動史（案1145），另1例則為澳洲檢出陽性機師之同住接觸者（案1146）。

指揮中心表示，案1145為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館諾富特之外包商工作人員。4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作。4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於今日確診（Ct值13）。已初步掌握個案接觸者23人，其中20人列居家隔離、3人列自我健康監測；個案可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心進一步指出，已掌握4月19日至28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共74人，皆列為居家隔離對象。截至目前已採檢核酸57人，其中43人陰性、1人陽性（案1145）、13人檢驗中，尚有17人待採檢；已採檢血清抗體33人，皆檢驗中，尚有41人待採檢。

另一名本土新增案例（案1146）為印尼籍10多歲女性，為澳洲檢出陽性機師、案1090及案1111的同住家人，近期無出國史。4月21日匡列為居家隔離接觸者並進行採檢，結果為陰性。個案於4月30日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，因自覺症狀輕微故未回報。

衛生單位考量個案之其他家人皆已確診，為求慎重，於5月2日再次安排採檢，並於今日確診（Ct值19）。由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

Photo Credit: 林奕甫／TNL

案1136新增家樂福中和店、樂華夜市足跡

對於案1136一些公共場所活動史，指揮中心今日也進行了更詳盡的公布，新增包括家樂福中和店、樂華夜市等足跡。

​​ 各縣市確診個案「公共場所活動史」 加上今日指揮中心公布之案1136新增公共場所活動史，《關鍵評論網》匯整指揮中心所公布之個案足跡，讀者可依照縣市進行查詢： ​​ ​​

至於之前確診的案1192、1100、1101、1112、1113、1114之相關活動地點接觸者採檢情況，目前並未發現有陽性的新個案。

陳時中表示，依照目前的狀況，國內目前較接近「出現境外移入導致之零星社區感染病例」（目前只有家庭裡的親密接觸者），沒有第二波往社區裡面去的感染案例，因此防疫準則維持在第一階段，維持既有之集會防疫要求，尚無升級的必要。

陳時中說，儘管如此，希望在辦理集會活動時，相關單位還是要先做好風險評估，並訂定好防疫應變計畫。

Photo Credit: 疫情指揮中心

5月4日起除國人外，14天內具有印度旅遊史的旅客暫緩入境

陳時中表示，由於印度疫情嚴峻，5月4日0時起，14天內具有印度旅遊史的人，除了國人或具有居留證者之外，皆暫緩入境；國人入境亦需要集中檢疫。

《聯合新聞網》報導，經濟部次長陳正棋今天上午在立法院經濟委員會備詢表示，經濟部透過駐外單位聯繫，了解共有113家廠商在印度投資，金額共計11億美元，台商和台幹的人數有300多人，目前還有150人左右在當地。

至於是否有撤僑計畫，陳正棋指出，這部分由外交部主導，外交部預計今天開會討論。

《聯合新聞網》報導，外交部發言人歐江安今天下午表示，經評估認為，目前尚無撤僑必要，台商及僑民如果有安排包機返國需求，外交部及駐印度代表處會全力協助。

重新檢視機組人員防疫流程，新增4點變動

指揮中心副指揮官陳宗彥於記者會上表示，上午已邀集桃園市政府、衛生局、觀光局，以及交通部民航局、觀光局等單位，共同開會檢視機組人員從機場入境之後所有的防疫流程，包括飯店內的管理等等。今日下午民航局會會同地方政府還有衛生主管機關，一起去幾家防疫旅館的現場，重新檢視相關流程。

有關機組人員防疫流程，目前新增4點：

未來諾富特飯店將只執行國籍航空公司機組員的防疫旅館任務，不再接外籍航空公司的機師。過境不入境的外籍航空公司機師之防疫，會由民航局協調出一家專屬的防疫旅館來進行。 因防疫需求入住防疫旅館的旅客，由於沒有進出需求，因此未來在防疫旅館的管理上，會研究是否給旅客一次性的卡片（只能進房一次）。 由於國籍機組員於外站可能接觸到機場航管、地勤等人員，接下來會請民航局協助航空公司，檢視國籍機組員於外站的整個流程，避免國內機組員在外站的時候，跟當地的航空業人員做近距離的密切接觸。 國籍航空機組員入境之後，過去流程是還需要到公司完成工作任務的結尾，再到防疫旅館或回到家中進行一人一戶的居家檢疫，這一塊將請民航局協助航空公司，希望將這道程序透過其他的方式處理，讓準備出發跟回國的機組員能做好確實的分流。

境外移入部分新增6例確診，自荷蘭、印尼、烏茲別克入境

另外指揮中心發布新聞稿表示，國內今日新增6例境外移入武漢肺炎確定病例，分別自荷蘭（案1139、案1140）、印尼（案1141至案1143）及烏茲別克（案1144）入境。

案1139為荷蘭籍40多歲男性船員，今年4月10日來台工作。4月25日檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，5月1日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。

案1140為30多歲荷蘭籍男性船員，今年4月8日來台工作。4月23日檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，5月1日搭乘專車至醫院自費採檢，亦於今日確診。

案1141至案1143均為印尼籍男性漁工，年齡介於10多歲至40多歲，4月19日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，5月2日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案1144為本國籍20多歲女性，今年4月21日前往烏茲別克工作，4月27日返台。4月28日起陸續出現頭痛、發燒及噁心症狀，4月30日因症狀未改善，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航