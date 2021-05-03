手機報稅實測：使用流暢但有功能限制，享受「便利」不一定非得用手機

在以前，比「納稅」給政府還要更令人生氣的事，應該就是「報稅」本身——很醜的軟體、不直覺的操作、始終搞不清楚意義的自然人憑證，更別說如果自己的系統不是Windows，整個流程好像是場惡夢。

或許執政者也發現報稅系統差勁可能會影響每年5月的施政滿意度民調，近年陸續作出長足的更新，從為了Mac使用者設計「網頁版」，去年加上健保卡認證，到今年推出的「手機報稅」和「行動電話認證」，讓整體使用更方便，報稅也終於不再需要讀卡機。

《關鍵評論網》實際測試今年的手機報稅系統後，發現確實如許多宣傳所說的「五分鐘可完成」，整體操作也十分流暢。話雖如此，目前手機報稅系統仍有一些限制，而且要享受今年的「便利」，其實不一定要用手機。

以下是我們的手機報稅實測：

第一步、進入系統與手機認證

要進入手機報稅系統其實非常簡單，在大部分的搜尋引擎輸入「手機報稅」，第一個結果就是財政部的所得稅申報網頁，系統也很聰明的會顯示對應連結，使用電腦會讓使用者選擇「Windows離線版」或「網頁線上版」，用手機則會直接顯示「手機版」的連結。

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進入系統後，網頁會先提醒手機報稅功能限制。

簡單來說，使用手機報稅系統，就是完全使用財政部提供的收入資料，配偶扶養等狀況均比照去年的人。換句話說，如果你要用現金繳稅、申請延期分期，或是要調整家庭成員，在手機上是無法完成的。

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驗證身分的部分，系統提供「行動電話認證」、「戶口名簿戶號 + 查詢碼」、「行動身分識別」三樣，對一般使用者來說，行動電話認證當然是最方便的（除非你不想讓政府知道你的手機幾號）（但不提供政府其實也知道）。

點選行動電話認證後，你只需要提供身分證字號、電信業者、手機門號等資訊，再輸入健保卡的「卡號」（健保卡正面左下角的12位小數字），就可以輕鬆驗證。如果使用過口罩實名制2.0的人，對這樣的認證模式不會陌生。

第二步、填寫個人資料、檢視稅務資料

認證完成後，系統會讓使用者填寫個人資料，因為系統會自動抓取上一年的資訊，大部份的資訊都已預先輸入完成，使用時只會補上電話、email信箱等小地方。

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填寫完成後，就會進入「確認稅額」的步驟，系統會自動算出結果，展示應納稅的所得總額、該繳多少稅等等，也會標出免稅額、扣除額、基本生活費差額等資訊。

雖然各項目的詳細資訊都能展開，但要看更清楚的細項，還是要點擊「PDF下載」的按鈕，才會有最完整的明細。

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頁面上也會提醒，如果發現資訊跟你所想的有出入，或是需要增減資料，還是需要使用電腦版系統進行處理。

第三步、繳款，收工

確認資訊無誤後，就會進入到繳款頁面，雖然沒有電腦報稅系統可用的現金繳款選項，但常用包括委託取款轉帳、信用卡、ATM等一應俱全，近期許多信用卡發卡銀行也都有提供現金回饋和分期的優惠，可以妥善利用。

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輸入完資料，系統會跳出一個滿意度問卷，接著就完成囉！

「行動電話認證」大亮點，在「網頁版」也可以使用

和過往幾次小改版相比，手機報稅系統不論在設計美學、系統流暢度等面向皆十分出色，唯一的美中不足就是無法在手機上修改稅務資料，等於系統說你要繳多少，最後就是繳多少，適合收入和扣除來源比較單純的人使用。

其實相較許多媒體推崇的「手機報稅」，今年繳稅系統最大的亮點應該是「行動電話認證」，讓報稅者免去過往設定卡片或翻找戶口名簿的流程，方便進入報稅系統。

更重要的是，行動電話認證在網頁版的報稅系統也適用，實際測試和手機版需要提供的資訊相同，另外加上一個掃描QR Code的動作即可完成。網頁版報稅系統設計同樣清楚流暢，展示的細節多更多，也可以直接在上面修改各項資訊，和講求精簡的手機版相比，或許是報稅者更好的選擇。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航