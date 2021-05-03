行政院提三接外推方案：工期延長2.5年、增加150億，護藻環團可以接受嗎？

行政院今（3）日與民進黨籍立委召開行政立法協調會報，會中提出中油第三天然氣接收站外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，強調工程不浚挖、不填土，對大潭藻礁的生態影響將降到最低；完成時程將延2年半，預算增加新台幣150億元，盼民眾接受對藻礁公投投下不同意票。但環團表示，當地整體海象不佳，整體敏感的藻礁生態系仍可能會受到影響。

環保團體發起藻礁公投，要求中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域5公里外。主要理由是向海離岸5公里的範圍內，海底都有藻礁生態系，觀塘工業港的工程會破壞藻礁生態系。而總統蔡英文4月22日接見環保團體時表示，希望各界不要排斥任何替代方案的可能性。如今提出「外推」的替代方案，但環團並不接受，雙方恐怕無法避免在公投「正面對決」。

外推方案：保護藻礁最大化，影響供電最小化

行政立法今天早上協調會報後，行政院下午召開記者會公布外推方案。環團一直關注的「觀塘工業港」將外推455公尺，離岸1.2公里，行政院強調此案將對沿岸影響更輕微，不挖浚，也不破壞礁體，原外海填區21公頃不填，防波提變短。代價則是完工日期延後2年半，預計在2025年6月供氧、另外預算增加150億元。

這個外推方案主要是參考由前環保署副署長詹順貴所提，三接再次往外推移至離岸1000到1500公尺的方案，因目前已離岸740公尺，行政院因此擬再外推400多公尺。

經濟部長王美花解釋，經過仔細評估提出新方案，工業港再往外推455公尺，更離開岸邊、讓整個海域的空間更空曠，對岸邊的影響更輕微；外推後，也不必浚挖，碼頭也不會影響水下礁體：且是在原本環評範圍內，只要進行環差審查，對環境更友善，預估包括環差2年半內可以完成，目前中油已經在寫環差分析的報告書。

對於三接是否移至台北港或林口港，王美花則說明，2項遷移方案都須花上至少11年，因此不可行；以台北港為例，因為環評加上填地及建站至少要11年，拉海管長約50公里，沿途會經過更多藻礁，拉陸管則要40公里，沿途會經過更多城市，北部將有11年電力缺口。

行政院發言人羅秉成則表示，這段時間很多年輕朋友非常積極踴躍投入藻礁公投的連署，展現其理想，他認為，這個連署是提問 ：「政府在保護藻礁上能不能再多做點什麼？」所以政府 一定要有積極的回應，現在這方案是行政院評估在增加金錢與時間的代價，「用最大承受度、展現最大誠意」。

羅秉成也坦言，8月的4個公投案，行政院雖然沒有提出對案，但立場就是反對，接下來會盡全力和民眾做說明，呼籲大家投下不同意票。他也說，如果藻礁公投案通過「會是個災難」，假如不能在這裡蓋三接的話，整個能源轉型會大受影響。



民進黨黨團總召柯建銘則表示，這場會報由蘇貞昌出面和各部會首長親自向黨團說明。約有50多位委員出席，20位立委提出發問，經過蘇貞昌指示各部會首長解釋說明後，黨團同仁都同意這個方案，也會齊心協力共同向外界說明。

環團：外推方案無法解決大潭海象不佳問題

在行政院開完記者會之後，藻礁公投推動聯盟也隨即在行政院外召開記者會。蠻野心足生態協會的蔡雅瀅律師強調，外推方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮；蔡雅瀅指出，在過去就有好幾次因為觀塘港風浪過大，天然氣的運送船無法進港。呼籲政府應真正的評估三接遷離大潭的方案，包含節能、再生能源、以浮動式接收站縮短其他地點替代方案需要的時程，而不要繼續在大潭打轉。

蔡雅瀅也認為，行政院假如可以承受「2年半的時程延後」，為何不用這2年半的時間，先蓋許多專家學者都曾建議過的「浮動式接收站」，來解決其他替代方案可能會超過10年的問題；事實上中油自己都曾經提出浮動式接收站的可行性。她認為，現在這個外推方案只是行政院想表達「我們已經讓步了，你們也該讓步」，並沒有真正解決問題，只是想透過提出外推方案，來呼籲關心生態的大眾放棄保護藻礁、對藻礁公投投下不同意票。

荒野保護協會則表示，行政院的外推方案只有幾張簡報，缺乏詳細對生態調查、洋流海浪、漁業、漂沙效應、突堤效應等評估，就直接草率的把外推方案說是「唯一的方案」，讓他們覺得很難接受，呼籲政府公開所有的資料。



另外親子共學代表也表示，政府現在把所有能源轉型的壓力全部都放在三接、放在海洋生態上，讓很複雜的環境和能源議題，簡化成「藻礁」和「空汙」二選一，他們對這樣的做法感到很憂心。能源轉型能否成功，應該是透過全民的節能、太陽能光電的發展、甚至是開徵能源稅等各種不同方式，而不是只靠1個天然氣接受站蓋或不蓋來決定。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

不過長期關注空氣污染和此案，並一直提出浮動式接收站方案的中興大學莊秉潔教授，則在稍早發文分析，此方案應是目前最能合乎各界要求的方案，希望大家能夠支持。

外推方案目前看起來已經是行政院和立法院拍板的「唯一可接受方案」，接下來執政黨將會全力以此方案進行溝通，但對於環團及連署的公民們最關注的對藻礁生態的影響，由於開發單位中油還在寫環差分析的報告，外推方案到底能對藻礁生態系的影響降到多少？還有待在日後再環評會議上詳細進一步的審視和討論。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航