迴避「空屋稅」，財政部拿稽徵困難、恐影響租屋市場當藉口？

今（3）日財政委員會審查《房屋稅條例修正草案》進行朝野協商，持續審查爭議已久的囤房稅議題。民進黨立法委員江永昌表示，目前送進立法院的草案版已獲多數委員支持，並強調「房屋空置」問題。財政部長蘇建榮則回應，以房屋「空置」稽查有困難，直指房價上漲，除和稅務有關外，也實際反映供需市場的需求，更擔心為了打擊房價市場，卻造成租屋市場失衡，導致租金上漲殃及無辜。

民進黨立法委員江永昌表示，法案只針對少數地區開徵，顧及各地房屋供需的差異，更就「空屋」詳列了具體的定義，且減去第一線稽徵人員認定上的困難。另外，將房價連結到隨空屋稅開徵後下跌，根本搞錯了空屋稅。「囤房稅」確實會抑制房價，但「空屋稅」是促使空置的房屋被拿來出租，是要顧及「租屋者的居住正義」，讓小資族能以合理租金住到房。

高嘉瑜：財政部拿稽徵困難當藉口 民眾無法接受

今日財政委員會審查《房屋稅條例修正草案》進行朝野協商，具體討論包含：「房屋稅條例」8案；和民眾黨黨團擬具《房屋稅條例部分條文修正草案》案；以及審查本院委員江永昌等21人擬具《房屋稅條例修正草案》案。

蘇建榮針對房屋稅表示，抑制房價除了稅率調整外，也要持續推動社會住宅，也希望外界了解，房價上漲也和資金有很大的關聯，代表房屋市場實際供需狀況，所以才會一直強調社宅建興。另外，大家一直期待的稅率調整，必須審慎考量，因為將牽動地方財政、租屋市場以及稽查人力，是非常複雜的問題。

民進黨立法委員鍾佳濱說，財政部應就房屋稅務進行本質上釐清。例如：到底是財產稅、奢侈稅或者使用稅。他說，汽車使用牌照稅，是這種繳了不使用沒關係的類型，還是針對房屋數量多寡進行課稅，類似一種富人稅的類型，要能釐清才能到底針對「囤房」（數量多寡），還是就「空房」（空著不用）對症下藥，才有政策效果不能混為一談。

鍾佳濱強調，如果財政部目前若無法區分房屋有沒有使用，也代表不能就「空置」來討論。

蘇建榮回應，房屋稅是財產稅，代表按照地方政府狀況進行調整，也將按照財產價值課徵房屋稅，支應地方財政。稅務調整和新、舊建物核定現值有關係，如何將「稅基」界定更完整，各界可以進一步思考。

蘇建榮強調，目前草案的空屋定義會有稽查困難，也說並不是財政部不做，而是若每一個月按照法案所述以實際使用情況課徵，地方人力會有問題，且自住非自住如何在法條中界定，稽查人員要怎麼進到房子中查看實際使用，如果不讓你進去看又該怎麼辦。

立法委員高嘉瑜回應，加拿大、日本各國都已經開始做房屋稅政策，且將實際上路。以台灣來說每10戶就有1戶空屋，全台共有86萬戶空屋，這幾年民眾期待強烈，且已是朝野共識，若財政部拿稽徵困難當藉口民眾恐無法接受。

江永昌：空屋稅當囤房稅 根本搞錯重點！

另一方面，蘇建榮表示，如果沒有做好通盤考慮，就將房屋稅率進行調整，將會影響租屋市場，可能導致房價沒有降，反而租屋市場受到波及。

民進黨立法委員江永昌回應，其他國家都已實行，並不會有租金大幅上漲的情況，避免稅金轉嫁到租金，可以先勾稽再做後續處置，並直言部長沒有完全看完修法草案。

江永昌日前強調，財政部找千百個藉口迴避，不如具體討論空屋稅。財政部常見的疑問是：「各地房屋供需面貌不同」、「空屋認定及執行困難」以及「降低空屋率未必能抑制房價」。

江永昌說，最近只要一有人提起「空屋稅」，中華民國財政部就像中邪般反覆碎念著以上這三句話，彷彿藉口多講幾遍就可以不用面對國人對居住不正義的不滿。

江永昌指出，修法機制讓行政院和地方政府研商，只針對少數地區開徵，顧及各地房屋供需的差異。更就「空屋」詳列了具體的定義和排除條款，既減去第一線稽徵人員認定上的困難，也避免傷及無辜。至於質問房價會不會隨空屋稅開徵下跌，則根本搞錯了空屋稅的政策目的。

江永昌表示，囤房抑制房價確實達成「購屋者的居住正義」，但空屋稅、促使空置的房屋被拿來出租，則是要顧及「租屋者的居住正義」，讓在都市中打拼的小資族可以用合理的租金住到房。這唯一的一部空屋稅草案，就是希望在實現「購屋者的居住正義」的同時、也別忘了「租屋者的居住正義」。

民進黨立法委員吳秉叡則贊成財政部表示，房屋不一定是住家，目前草案辦公大樓商業區都列入了，以個人經驗租屋一段時間，沒有用天然氣煮東西，反而使用電磁爐等，會造成空屋認定困難，政府亦沒有辦法釐清，並舉以過去「證所稅」政策錯誤為借鑒，房屋相關稅務不能以試試看的心態，要更慎重地面對。

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核稿編輯：翁世航