泰國僧人「斷頭獻佛」，韓國也曾發生駭人聽聞的「聞慶十字架屍身事件」

近日看到《關鍵評論網》東南亞泰國國際報導，一篇〈從僧人「斷頭台自殺」事件看泰國的殉教成佛信仰〉，文內提及泰國東北部Nong Bua Lamphu府的警方，於4月15日接獲報案，一名68歲的僧人Thamkorn大師陳屍講道的寺廟內，而死因是以自製斷頭台，砍下自己的頭部當場直接死亡，疑似將自己的頭顱獻給佛祖，好獲得功德，可謂是一樁「殉道（自殺）」事件。

當然這樣的殉道事件，見仁見智，然而這也讓我想起韓國也曾發生類似事件。

2011年5月1日，韓國當地發生一樁駭人聽聞事件，而此案件引起當地國民關注，甚至知名電視節目《想知道真相》（그것이알고싶다，2011年6月4日，804回），也曾以特輯報導，即是「聞慶十字架屍身事件」（문경십자가시신사건）。

案件發生過程十分離奇，事情是這樣發生的：於慶尚北道聞慶囤德山（둔덕산）的廢棄採石場內，有一位計程車司機惶恐地向警方通報，因為他在此處稍作休息，遠眺採石場高處時，發現了一具釘在十字架上的屍體。

聞悉趕來現場的警方，馬上確認了死者身份，為58歲的金姓男子，但這樁案件並不單純，因為懸吊在十字架上的金男死狀過於離奇，死者金男上半身赤裸，身上腰部、胸部處都被綑綁上細繩，而他的下半身，則是只有簡便地穿著一條灰白色內褲，衣裳不整地半跪在沙地上。

然而，更奇特是金男的頭上，還戴上一頂手工製的木荊棘桂冠，且雙手左右大幅度橫展，釘掛在十字架上，在他的上半身右腹部處，還可以看到許多刀痕，鮮血灑滿污濁泥地，且下半身雙腳打入長達18公分的鐵釘，鐵釘穿透腿上的腳大拇指與食指處的腳骨處，釘在底部木台處，加上警方在命案現場旁的紙箱，也發現一條顯眼的鮮紅色衣布，故綜合以上離奇的金男死狀與擺設，很快地讓人聯想到，此情景類似耶穌基督被羅馬士兵釘在十字架之狀。

此事件很快地引起韓國眾家媒體競相報導，也許是過於獵奇抑或人多嘴雜，警方初期辦案方向陷入一團謎雲，儘管警方往「自殺可能性」方向偵辦，但當時也有許多專家跳出來，認為這樁聞慶十字架事件，若是死者想要單獨一人完成其步驟，難度太高，故應屬於「他殺」，而非是自殺。

警方與專家看法可說是截然迥異，然而隨著後續許多證據與分析出爐，此案最終以「自殺事件」作結，甚至多年後，這件事情也成為法醫界的奇談。

目前任教於國立首爾大學醫學院法醫系的柳成昊（유성호）教授，近日發表了新書《我每週都去看屍體》，而出身於法醫系的柳教授，其二十多年來的實務與學術生活，總共檢驗將近一千五百多起屍檢案件，同時他也身兼國立科學搜查研究院的委託法醫，與2014年世越號等重大事件及犯罪案件的屍檢官，廣為人知。

而他針對上述聞慶十字架事件，如是發言：「我雖不清楚那些（認為金男是他殺的那些）專家，有什麼證據才說出這種話，但無疑地，法醫才是死亡專家……只有藉由縝密的觀察與現場採證，我才能確定研判，這樁事件是件自殺案件，而之前誤判帶給我們的啟示是：『不可以單憑一張照片，就斷定死亡種類。』」

然而，柳教授為何會認為這樁案件是自殺事件呢？除了警方於事發現場附近，馬上發現金男過夜的露營小帳棚，與棚內維生食物外，還發現金男親手寫下的「遺書」。

但最讓人好奇的是，金男為何要如此大費周章地設計自己輕生現場呢？且就一般常理而言，人們若想完整地把自己釘在十字架上，多得靠第三者外人協助，而「是否有第三人協助」此點，也成為當時眾人爭論是自殺與他殺之關鍵處。

而金男一個人是如何做到的呢？關鍵就在十字架的設計，與他一心求死的決心。

首先，金男求死的十字架是經過精心設計的，並非是粗糙沉重一體成形的十字架，反而是他在十字架旁設有兩個小十字架，層層交疊支撐起沉重十字架主體，而這樣的十字架設計圖，警方也在帳棚內搜獲，進而作為一個有利自殺證據呈現。

此外，我們根據設計圖，可以看到金男之所以要設計出兩個小十字架之主因，就是好支撐起主體大十字架，故我們也可以推斷，死者乃是希望他死後，仍能如實呈現他「仿效」耶穌殉道盛況，因為眾所皆知，瀕臨死亡的死者，往往會漸漸斷氣而失去意識，身體也會無力往前傾，而這樣的前傾很有可能拉倒十字架，破壞整個聳立十字架結構，故可見金男求死思緒之縝密。

而從金男他殺到自殺，再到被我們推測為「殉道」傾向這一點，還可以從案發現場，金男刻意把一面鏡子掛在十字架右端，藉由鏡子反照，好完美地複製出當年耶穌基督身上的傷口此點為證；此外，死者「自殺」的步驟，也詳盡地被記載在設計圖內，諸如金男在求死前，早已想好「殉道」步驟為何，諸如先綁釘好自己雙腳、爾後再用粗繩綁定好自己的腰部、胸部上半身處、用刀製造身上傷口等等，這也就逆轉之前，一直被許多專家誤判聞慶十字架事件為「他殺」的偵辦方向。

但其中最難解惑的是，死者是如何把最後一隻手釘在十字架上的呢？而這與警方於命案現場內，發現沾滿金男血液的大榔頭與手動鑽子有關。原來是金男在求死前，已經先用大榔頭把鐵釘牢牢地敲釘在十字架左右兩側，爾後他又在自身左右兩手的食指與中指手掌間，做好「鑽孔」記號，再自行以手動鑽子，用力地鑽過手掌骨肉，各自鑽出一個血淋淋穿孔，而此疼痛感，外人無法想像。

甚至事後驗屍報告，也判斷出金男求死之際，並無服用任何藥物、喝酒等酒精成分，好「緩解」他的殉道之途，由此可見，金男殉道意味濃厚；爾後，金男把鑽孔過後的雙手，一一穿過十字架兩端的圈繩。

之所以會有此圈繩設計，也是如同前述，是為了避免死後，發生屍體沉重地往前傾，拉垮十字架的狀況，而當他把雙手穿過圈繩後，仔仔細細地對好已經釘在十字架上鐵釘的位子，把仍流著鮮血的手掌鑽孔處，穿入鐵釘，固定好雙手後，此時金男才憑著自身之力，完成一個又一個步驟後，完整地把自己釘在十字架上，等待死亡的來臨。

最後一步，即是在金男漸漸失去意識過程中，身體軟趴無力地往前傾之刻，此時繫在他頸部上細繩，就會成為取走他生命最後一道設計，緊緊地勒住他往下垂的脖頸，固定好他位於十字架的全身，最後導致他窒息而死。

話說如此，就上述這些步驟來看，萬一金男求死過程，若深覺疼痛難奈，大可中斷，但我們從他最早先的釘腳、綑綁自身，以及他以手動鑽子鑽手掌，到完整把自身釘上十字架之行，金男肉身忍受著外人難以想像的劇痛與痛苦，但這應該就是金男所要的：因為他想全然仿造耶穌基督被釘在十字架一景。

事後，這樁獵奇的「聞慶十字架屍身事件」引起韓國社會熱議，而大多國民也把金男此舉，視為是一位狂熱狂信徒的乖離之作，但此案件從早初被誤判為「他殺可能性」極高，到逆轉以「自殺」，甚至是「狂熱信徒殉道」之轉變，讓人瞠目結舌，只能說如同柳教授所言：「法醫推測真相全靠明確證據，不管敘事合不合邏輯，其主張都得立足在明確證據之上。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航