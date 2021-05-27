疫情、缺水、停電後，誰還在乎就業與經濟成長？

台灣本該是全球降雨量最多的地區之一，然而在去年，台灣平均降雨量創下29年新低，2021年至今，台灣仍籠罩在輪流限水的窘境當中。水情告急影響的不只是民眾的日常生活，加上供電不穩，對台灣經濟影響甚鉅。而距離聯合國預計實現17項可持續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)的日子，只剩下9年，台灣民眾如何看待自身與環境的關係呢？

就業與經濟成長在民眾心中排名第二重要

關鍵議題研究中心至上個月以來，開始發布一系列SDGs相關議題調查，根據最新的調查結果，民眾對於SDGs不熟悉但有興趣了解的佔55.7%。絕大部分民眾認為SDGs與台灣有些相關，佔受訪者中的56.7%；認為與個人自身有些相關的則佔44.7%。而17項永續目標當中，氣候行動、就業與經濟成長、健康與社會福利、淨水與衛生、永續城市，依序為台灣網民最重視的永續議題的前五名。面對重要的永續發展目標，有高達74.5%的民眾願意以行動支持目標達成，包括捐款、協助推廣、參與活動。

如何凝聚共識以發展就業與經濟成長？

在溝通及凝聚共識，以達成就業與經濟成長，民意的走向如何？最新的調查指出，各年齡層的論點都不相同。26歲以下的i世代支持「相似」的論點，有27.3%的1995年後出生的民眾認為在溝通上，應該強調許多人在台灣的就業與經濟目標上做了很多努力，默默的付出，而我們應跟他們一起，在就業與經濟目標上更努力。千禧世代的台灣網民支持「持續」的論點，換句話說，27歲到41歲的台灣民眾當中，有25.2%認為在溝通上，應強調雖然我們已經盡我們能力，在台灣的就業與經濟上努力，不過我們要更加把勁，進一步的解決問題。而非千禧世代則支持「 共識」的論點，42-60歲的台灣網民中，有高達31.8%的受訪者認為要更強調就業與經濟的進步已經成為國際潮流，我們不應落他人之後，趕快加強在這方面的努力。

i世代最在乎就業與經濟成長相關議題

26歲以下的i世代網民，對就業與經濟議題展現出的興趣高於其他年齡層。首先，i世代的年輕族群，認為就業與經濟對台灣很重要的高達67%，高於千禧世代的58%以及42歲以上非千禧世代的59%。其次，在個人關係方面，26歲以下的i世代有61%認為就業與經濟對個人而言相當重要，同樣高於27歲到41歲的千禧世代的49%，以及42 歲以上非千禧世代的42%。因此，在該議題相關的經營與宣傳，建議可以26歲以下的族群為優先溝通目標。

搭配其他話題，宣傳效果最佳

由於多數的民眾是第一次接觸SDGs相關議題，因此建議在進行議題溝通時，可以順應目標群眾原本的資訊吸收偏好或收視習慣。根據最新的調查指出，全年齡層最有興趣的議題是旅遊玩樂，佔36.5%，其次是餐飲美食，其餘在年齡分群中，26歲以下的i世代還對3C科技有興趣(21.6%)，27歲到41歲的千禧世代以及41歲以上的非千禧世代也對餐飲美食有興趣，分別佔37.6%及36.2%。若是針對26歲以下關心就業與經濟成長相關議題的群眾溝通，能試著將就業與經濟成長結合旅遊玩樂、餐飲美食或3C科技議題，能更精準投放行銷宣傳資源，獲得較大的市場溝通效益。

研究單位：關鍵議題研究中心 TNL Research

調查日期：2021年3月26日- 3月31日

調查方法：網路調查

調查對象：16歲以上台灣上網民眾

樣本數：1166份

筆者：邵鈺珊