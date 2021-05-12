幣圈新手入門指南：什麼是DeFi、流動性挖礦、聚合器與NFT？

隨著加密市場牛市的持續進行，投資機構的活躍度也在迅速提升，進一步助推了加密市場的亢奮情緒。據調查統計，今（2020）年第一季度，全球加密市場共有255起相關募資，是去年同期的3倍以上；而金額上光2021年Q1的投資額度，就已經超過2020年整年的金額，足見市場的火熱程度。

而其中帶起加密貨幣市場整體市值攀升的重要推手，除了眾所皆知的大企業皆大量買進比特幣、以太幣等主流幣等外，即是DeFi以及NFT的蓬勃發展。

從區塊鏈到加密貨幣世界：去中心化世界的願景

DeFi全名為Decentralize Finance（去中心化金融），是相對於CeFi（Centralize Finance，中心化金融）而言，在加密貨幣領域的創新應用。

眾所皆知的，加密貨幣的底層技術，區塊鏈，簡單來說就是「分散式帳本技術」。當初創建的緣由，就是想要透過大量、分散的帳本資料儲存技術，來避免單一、中心化企業或個體的壟斷。

若對照中本聰在2008年發明區塊鏈技術的背景，就能一目瞭然的理解這樣的技術，就是為了避免再次遇到「金融巨鱷大到不能倒」的腐敗。也就是說，區塊鏈的根本核心，就是想要「去中心化」；而由此延伸出來的加密貨幣世界，本質上也是瀰漫著「去中心化主義」的。

但一般人進入加密貨幣世界的交易所，將法幣（如台幣、美金等傳統貨幣）換成加密貨幣的機構，背後營運的仍是單一的團隊；與傳統金融機構一般，仍是有信任上的風險，並沒有達成「去中心化」的目標。

而由這些「中心化」交易所所提供的理財相關服務，就稱為中心化金融（CeFi），比如說台灣最大宗的交易所Max、Bitopro與Ace和全球知名的Pionex、Binance等等。

為了達成「去中心化」的目標，追根究底就是要達成與之互動的，背後服務不能是由「人」所構成；因此就出現了「智能合約」這種以程式來提供各種服務的產物。而智能合約所產生的Dapp用來提供各種金融服務包括借貸、交易、保險等等，就是人們常聽見的DeFi（去中心化金融）。

DeFi由於是已經上鏈（部署在區塊鏈上）的程式，是不可篡改的；再加上公開透明的程式碼，每個人都可以在區塊鏈上看到程式的組成，因此也難有惡意的程式漏洞。

這兩項因素加在一起使DeFi不像CeFi會有信任問題的風險（背後互動的不是人、不會有惡意倒閉的可能），但卻多了一個程式漏洞問題，而提高被駭的風險。

由於DeFi是在區塊鏈上的，因此應用程式（稱為Dapp）中的程式碼，都是公開透明的開源模式，使得工程師極為簡單的就可以串接各種應用、Dapp的「可組合性」極高。就像樂高一樣，很容易就相互組成新的創新，而使得各種DeFi創新蓬勃發展、推出速度極快。

DeFi成長爆炸的推手：流動性挖礦與聚合器

雖然DeFi的概念和應用早在2018～19年就已經開始，但真正開始爆紅主要還是引入了「流動性挖礦」的概念。

什麼是「流動性挖礦」呢？這就要從AMM（自動做市商）的概念先講起；一般傳統在不論是股票交易或是交易所買賣加密貨幣時，多半採取的都是「搓合制」，也就是你想要在50塊賣A股票、必須要有人想用50塊買，交易才能夠「搓合成功」而成交。

如果一直沒有人願意用50塊買A股票時，你的交易就不會被執行；當這種情形很常出現時，我們就稱作「流動性差」，想當然而這樣的交易體驗對客戶來說也很糟糕，因為完成一筆交易的時間需要等很久。

因此為了避免這種情況出現，有一種叫造市商的機構，就是專門在股票或交易所中擔任「對手方」的角色：你要賣他就買、你要買他就賣，讓交易的「流動性」提高而能「搓合成功」，使交易順暢、縮短成交時間而完善體驗。

但在DeFi裡，普遍缺乏這種背後由個人或團隊運行「造市商」的角色；而補足之道就是以AMM（自動造市商）來替代傳統造市商，來保持各個Dapp（去中心化應用）的流動性、提高成交速率而使顧客體驗提升。

那AMM是由誰來擔任呢？簡單的來說，是有閒錢的任何人都可以。只要將閒餘資金存入特定Dapp，就能擔任AMM維護的角色而賺取利潤，這種行為就稱為「流動性挖礦」。

以去中心化交易所（Dex）來說，AMM的操作方式是要用戶將閒餘資金的交易對（BTC／USDT、ETH／USDT）以一定的比例存入兩個池中來提供「流動性」，也就是讓其他用戶要買賣該交易對時，有加密貨幣可以買賣。

而去中心化交易所向買賣方收取的交易手續費，則用一定比例的分潤機制回饋給「流動性提供方」，也就是資金存入池中的用戶，來賺取報酬。這樣一來每個用戶都可以把自己的代幣扔到流動池裡，成為一個小的造市商，然後享受交易對手續費分紅；不論在借貸合約、交易所中皆有這樣的機制，造成了DeFi的蓬勃發展。

但同樣一種交易對提供在借貸合約與Dex裡的利潤分潤就不同，且是每天甚至是每小時浮動的，端看該Dapp的用戶量與分潤機制。況且借貸合約與Dex都有許多種，造成投資人眼花撩亂。

想要以同一種加密貨幣對（BTC／USDT、ETH／USDT）獲得「流動性挖礦」的最大投資報酬率，就必須一直關注以上這些訊息，且將資金移入移出都需要花費手續費，複雜的程度實在是讓人難以忍受。

應運而生的另一種DeFi創新──聚合器因此而生。可以想像聚合器（Aggregator）為基金操盤手，面對市場上成千上萬種「股票」（在DeFi領域的各種Dapp），自動幫你把市面上投資報酬率最好的投資組合納入選擇（在DeFi裡自動分配資金到「借貸」、「流動性挖礦」等Dapp項目裡賺取高額報酬）。

若手邊有閒錢的是USDT／USDC等幣種，在聚合器裡只要選定該幣種而把資金投入聚合器中（正確來說是投入聚合器中的該幣種「機槍池」中，如USDC機槍池），即可翹高兩腳、看著利潤源源不絕的滾滾而來。

投資人除了可以省下研究各大Dapp的收益率比較外、尚可以省下將資金移入移出所需耗費的手續費成本（Gas Fee，在區塊鏈上不論是訪問合約、轉帳都需要付給礦工的手續費）；一鍵投資在聚合器的出現後，不再是天方夜譚。

這些DeFi聚合器能提供的報酬多半遠高於CeFi中的產品，舉例來說Binance對USDT的活期放貸利率約莫是6％年化，但同樣在聚合器AutoFarm上的利率卻來到了68％，筆者甚至在前幾日有看到超過90％的利率。

正因為「流動性挖礦」的創新、聚合器自動獲利最大化的方便性，使得DeFi中的各種應用如火如荼的發展。在2020～2021年成為了加密貨幣世界的新寵兒，成長超越了比特幣、以太幣等巨頭的上漲幅度。過去以算力挖取比特幣、以太幣的「礦工」，也漸漸被參與DeFi市場流動性挖礦（Liquidity Farming）的「農夫」給取代。

數位藝術品NFT是什麼？

自2021年開始，在去中心化領域中另一個被熱烈討論的議題，即是NFT（Non-Fungible Token），也就是「非同質化代幣」。

全世界不會有兩個一樣的NFT。與常見的BTC、ETH等同質化代幣不同，前者就如同iPhone，就算型號一樣每一支手機卻都不同，後者則如同新台幣，所有面值相等的鈔票本身之間並無差別。

目前NFT中最重要的發展，在於將藝術品及遊戲中的虛擬寶物，應用在區塊鏈上的應用；簡單來說，我們可以把NFT是為一種數位資料的「所有權」，將數位資料經過由智能合約編寫的過程後，會成為獨一無二、可永久保存的「數位資產」。

從數位藝術作品的角度而言，其所有權可以如同加密貨幣般方便的轉移交易，而不再需要傳統、如藝廊之類的第三方機構證書，而大大增加了方便度與流動性；況且NFT在智能合約編寫的過程中，可以保證過去藝術創作者難以獲利的「次級市場」（藝術品第二次轉賣開始的市場，也就是收藏者賣給收藏者的交易），也可以在NFT的應用下從往後的每筆「次級市場」交易中獲利。

這大大的增加了對藝術創作者的好處，也使得投入NFT市場的創作者如雨後春筍般出現。

目前NFT最為人耳熟能詳的應用，如NBA Top shot，可以把他視為是一種NBA球員收集卡平台，但收集的並不是傳統的球員卡，而是某位球員在生涯中精彩的一刻，稱之為Moment，Moment可能是三分球、灌籃、助攻等等的短影片。

以及大家可能都在新聞上看到，藝術創作家Beeple的作品「每天：最初的5000天」以6900萬美元價格售出；炒熱幣圈話題的重要推手、特斯拉的創辦人馬斯克也將自己創作的混音歌曲以NFT的形式出售、Twitter的創辦人將自己在Twitter的第一條推文以NFT形式公開拍賣售得275.5萬美元。

以上種種事蹟對於幣圈外、甚至很多幣圈內的人來說，都有點難以理解，甚至斷定NFT就如同2017年的ICO之亂一般只是炒作、泡沫。筆者對這樣的觀點難以評論，卻想要向讀者推薦另一種NFT已經在逐漸茁壯的應用場景。

NFT真正的潛力，可能在於「DeFi + NFT」，帶領加密貨幣世界從過去的「數位原生資產」到「串接數位與現實資產」的進程。

簡單來說，目前看到以比特幣、以太幣為主的加密貨幣市場，其實都是在2008年後區塊鏈技術興起後，「無中生有」的鏈上原生資產。這些市值基本上是獨立於實體經濟而「憑空出現」的，雖然具有跨時代的意義，但仍難與實體、傳統經濟的量體抗拒。

但NFT的出現後改變了這樣的情況，透過NFT的應用，將「區塊鏈上」與「區塊鏈下」的資產甚至是經濟串連，將會加快許多倍。比如說你在實體經濟中擁有一棟房子，如果要借錢抵押的話過去只能尋求銀行這樣的金融機構管道；但若能將鏈下與鏈上的經濟串連，這樣的房子「所有權」可以被鑄成NFT，抵押到Dapp裡面來借款、快速取得週轉的資金。

先不考慮Dapp的效率與風險，光是能將鏈下與鏈上的資產串連並用，就替區塊鏈／加密貨幣世界，開拓了完全另一個新的領域。

從「數位原生資產」而進階到「串接數位與現實資產」的領域，目前加密貨幣的整體市值約莫是2兆美元，美股股市市值則是11兆，更不要遑論全球各國的股市、債市、期貨等金融市場的總額。因此就規模來說，「加密貨幣市值」還有很長的路要走。

若能真的將「DeFi＋NFT」的應用加速普及，相信加密貨幣的未來發展與上限還處於發展的早期階段；當真的能串連鏈上與鏈下金融時，在討論的量級就已經不是「比特幣今年會不會漲超過20萬美金」，而是「金融整體市值有多少會轉移到區塊鏈／加密貨幣世界」了。

我們處在一個令人振奮的時代，而加密貨幣與區塊鏈的應用與發展，毫無疑問將會是最顛覆時代的產物。本文嘗試簡單用流動性挖礦、聚合器應用與NFT發展等三個趨勢介紹DeFi，希望能幫助讀者再加入這個新興領域時，更能掌握目前市場的脈絡。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航