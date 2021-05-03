1人染疫卻要全港外傭強檢，菲外長質疑港府強打疫苗涉歧視

（中央社）一名在香港工作的菲律賓女傭日前確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒，且源頭不明，港府為此強制所有外傭周日（1日）起接受病毒檢測。多個團體對此表示反對，批評這種做法涉及歧視。

《香港電台》報導，港府要求全港外傭5月9日前接受強制檢測，並研究要求轉約或續約的外傭須接種COVID-19疫苗。據香港入境處數據，截至去年底，共有37.4萬名外傭在港工作。

報導引述外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，只有一名外傭感染變種病毒就將所有外傭視為「高風險群體」，是不公平及偏見。

她說，疫情爆發以來，沒有出現涉及外傭在假日期間聚會的感染群組，將感染源頭歸咎於外傭並不科學，任何人都有可能感染病毒。

唐曉昕形容港府的相關政策是「懲處外傭」，並擔心會加劇對外傭的歧視，或被僱主拒絕在假日外出等。

另據《立場新聞》，針對港府的新措施，亞洲移居人士聯盟（Asian Migrants' Coordinating Body）發言人比亞努維瓦（Eman Villanueva）在臉書撰文，「批評措施無恥及不人道，予以最強烈譴責」。

他並批評，港府以注射疫苗作為外傭續約條件是「勒索（blackmailing）」，並指勞福局局長羅致光稱外傭可選擇不在港工作的說法「無恥（shameless）」。

羅致光日前表示，外傭日後申請工作簽證，包括續約或轉約時，政府正研究要求他們接種疫苗，條件並非苛求，「外傭也可以選擇不在香港工作」。

比亞努維瓦說，港府在未確認源頭前，強制整個移民工群體檢測及注射疫苗，是對移民家務工「最惡劣的歧視及社會區隔」。

他表示，稍早前有健身房、舞廳、餐廳等場所爆發疫情，港府也未強制全港從事相關行業的市民或使用者檢測及打針；這次針對外傭，「只因是容易下手的目標及替罪羊」，外傭被當作二等公民。

Photo Credit: AP/ 達志影像 港府公布外傭強檢翌日，中環街頭的檢測中心出現長長人龍。

港府食物及衞生局局長陳肇始前（1）日接受電台節目訪問時否認這項措施是「標簽外傭群體」，強調任何措施均「以風險為本」。

一名在香港工作的菲律賓女傭4月29日確診，而且源頭不明。

陳肇始和羅致光翌日在記者會表示，由於有外傭確診感染變種病毒，而且很可能是一起社區感染個案，當局嚴陣以待，所有在港外傭必須從5月1日起至5月9日期間接受病毒檢測。

據公布，只有已完成接種兩劑COVID-19疫苗並已超過14天的外傭才可豁免。

這名菲傭為香港首起源頭不明的變種病毒病例，當局前晚已勒令受影響大樓的400戶、約千名居民接受21天隔離檢疫。

菲外長批評港府歧視

（中央社）已困擾香港一年多的疫情，本土傳播病例正陸續減少，但海外移入卻出現傳播力更強的變種病毒株，當局已把防疫重點放在外籍移工上，同時呼籲港人接種疫苗。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年初在本地爆發後，先後出現四波較嚴重的疫情，最後一波於去年11月爆發，但上月中起趨緩。

過去一週，本地確診個案大都是海外移入，本地傳播只有個位數，偶爾更出現零確診。

不過，上週本地先後有一名印度裔男子和菲律賓籍移工先後確診感染變種病毒株，兩人的毒株相同，都涉及N501Y和E484K變種病毒株，相信是前者傳染後者。

有醫學專家憂慮，由海外移入的變種病毒株會在社會形成隱形傳播鏈。

對此，當局大為緊張，4月30日晚間緊急宣布，本地所有移工自本月1至9日接受強制病毒檢測，並計畫要求新來港外籍移工及續約移工接種疫苗。

粗略估計，目前在港工作的外籍移工有37萬人，主要來自菲律賓和印尼。自5月1日起，這些移工紛紛到指定檢測中心接受病毒檢測。

Photo Credit: AP/ 達志影像 港府規定外傭須在十日內強檢，若計算僱主不讓外傭在工作日檢測，外傭只有3日可安排檢測。

當局公布，首天有5萬2000名外籍移工接受了檢測，初步沒有確診個案。

當局表示，由於上週確診的變種病毒株源頭不明，政府需要果斷、快速地採取嚴厲的檢疫措施，以便在短時間內堵截傳播鏈。

除了強制本地移工接受病毒檢測外，港府也計畫要求新來港或續約移工接種新型疫苗，但連日來引起爭議。據報導，菲律賓外長批評港府這種做法帶有歧視性，並指港府事前沒有諮詢菲方意見。

香港勞工處就此表示，政府一直與相關總領事館保持聯繫，並感謝它們的理解和協助。

港人疫苗接種率不高

在本土防疫上，港府繼續呼籲市民接種疫苗。當局自2月26日為市民免費接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗克爾來福，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗復必泰。

至今，750萬人口中，只有95萬2100人接種了首劑疫苗，接種率不高。

一般相信，港人接種疫苗意願不高，一方面與疫苗產生副作用有關，另一方面是政治因素，在「反送中」運動之後，大批支持者消極對抗政府的防疫措施。

衛生署表示，截至4月25日，署方收到14宗曾於去世前14天內接種疫苗的死亡報告，佔接種總劑量的0.001%，但全部都沒有臨床證據顯示由疫苗引起。

此外，當局接獲2131宗接種疫苗後的異常報告，佔總劑量的0.17%。這些異常報告包括至少29宗顏面神經麻痺，其中22人接種科興，7人施打BioNTech。

迄今，香港累計有1萬1784宗確診。

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex