《當亞斯人來到地球》：亞斯成人後討厭說謊，人際關係才是困擾

文：林仁廷

兒童期亞斯的心理與成長

國小期亞斯

志明的「自我中心觀點」

故事：說謊與偷竊，志明是問題兒童？

剛入學第一個月，志明不太適應新環境，常哭鬧不停，導師只好通知志明父母帶回家休息。後來某次國語課，志明抓到學習訣竅，屢拿到好成績，被老師及父母大力誇讚，他很有成就感，之後在校就一直很順利，課業也是前三名。

到了中年級，志明父母為了讓志明有玩伴，帶他去打坊間流行的寶可夢機台，每兩天放學後固定玩，算是在校安分學習的獎勵。志明對神奇寶貝的知識如數家珍，他是「遊戲萬事通」，班上男同學主動找他問祕訣，自然打成一片。心情穩定加上生活規律，志明成績一直保持中上。

小學五年級，志明跟著一群哥兒們玩，他們常作弄班上落單的人，也會嚇女生，跟老師作對。志明功課逐漸退步，神奇寶貝也不太玩了，改跟哥兒們玩下載的手機遊戲，吵著要買點數。後來，志明父母接到老師打來的電話，監視器錄到志明在電腦教室拿走放在抽屜裡的錢，又說謊否認，跟導師吵了起來。他們查問志明許久，他都不回應，最後猜想志明應該是想要買手機、玩遊戲。

面對志明的改變，志明父母很不安，他們非常困惑中低年級還乖乖的志明怎麼變調了；如果志明要手機，買當然可以，可是他能控制嗎？會不會沉迷得更厲害？

亞斯心理歷程與解釋：自我中心觀點及不懂界線

讀書的意義是什麼？我想很少人這樣問，基礎教育是為了生活所需，進階的職業或專業訓練則是社會分工與生存適應，但對於兒童，這些未來都很遙遠，告誡他「讀好書，長大就會有好工作」是抽象無意義的句子。孩子能繼續讀書及遵守規矩，主要是源於情緒腦想獲得他人肯定，加上群體玩樂的情感回饋，因此上學最吸引他的，是和同學一起玩，或好表現被肯定。

學習要有實用性才有意義

對亞斯人而言，情盲阻斷了和同儕的情感交流（交流時僅認知訊息，不過他們也喜歡這樣），缺乏換位思考，以致發展出以自己所知的觀點（自我中心）理解世界，並以生活的「好奇性」和「實用性」為主，而非「趣味性」。讀書學習這件事，必須要有清楚的因果關係，加上成效回饋，對亞斯人才有意義；而有意義的事他才會去做。讀書和工作的未來性，讀者可參閱《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》圖文書，透過親子共讀，讓孩子對未來有具體想像。

抓不到行為界線

「什麼事情可以做，什麼事情不能做」是行為界線的學習，但對兒童亞斯來說，情盲讓他不知道別人何以不悅，又因自我中心觀點，焦點僅在計算達成目的的有效行為，而欠缺想像超過界線導致的可能結果。例如有兒童亞斯把文具費拿去買糖果，再騙老師說文具費遺失了，另外跟別人借錢買文具。這是有效滿足吃糖的聰明策略，但缺少對錯界線及他人感受的考量。

志明後半段的變化，大概是模仿他人行為，誤打誤撞發現了有效又有趣的規則漏洞，又在團體鼓噪下，演變成習慣行為。亞斯人可能將說謊、偷竊，視為一種在生活裡自得其樂的工具，而不是侵犯他人的惡意。

亞斯成人後，反而討厭說謊、堅持一致性，因為對他們來說，想得到的東西可以自己賺，人際關係才是困擾。孩子表面品行偏差，有的父母情緒非常激動，以為用力打罵可以遏止行為，其實對兒童亞斯效果不大，有可能下次他會更精進，盡力不要被抓到，或者過於害怕而變得退縮。

不知道他人界線的亞斯，有時會下意識地測試他人極限，先故意惹對方生氣，以便記下引爆對方的細節，抓取對方容忍的界線。這是亞斯無法運用想像力而發展的「實驗」手法，試了才知道。靠實際操作和眼見為憑，才能信服結果並記下來，放入資料庫，下次相處才能辨識與避免，這是「建構歷程」。不過這樣做的代價很高，對方多數會認為他是故意的，直接絕交，沒有下次。

社會人會怎麼做：模仿與認同

對兒童來說，上學最吸引他的，是與同學一起玩，或有好表現被師長肯定。上學最重要的是下課時間，若沒有朋友會相當無聊，對男生而言，所謂「友誼」就是哥兒們一起做一件事，有相同目標；男生團體位階明顯，通常個頭大、成績好的人會成為領導者，並藉互相模仿而鞏固團體認同。例如孩子會從學校學一些新名詞回來，小朋友經常掛在嘴上的「母湯喔」，大概知道要用在「不要吧」的場合，但對於字義往往不甚理解。

社會人如何知道行為界線？主要還是從「情緒線索」獲悉。當他人不悅時，情緒先行警覺，記錄此行為不能做，因為他記下的是「怒氣」，而不是因果，總之先暫停反應，以免對方大爆炸。至於對方為什麼生氣？事後有機會再問也沒關係。孩子有時會衝撞大人的底線，試試看是真是假，若發現大人只是虛張聲勢，那麼他們也會玩假哭、假懺悔的情緒扮演遊戲。

具體協助策略：規則的穩定性

兒童亞斯的友誼定義與社會人不同，比較接近男生版「一起做一件事就算」或「合則來，不合則去」，較少情感交流和互相回饋；但也有活潑外向的亞斯，雖然自我中心觀點，卻讓他成為有主見的領導者，個別差異很大。教導亞斯行為界線和社會規則愈早愈好，避免他們自行建構利己的行事習慣，卻與班上同學格格不入。在家裡可以共同討論與策定家庭規則，在社會、學校的規矩則靠因果說明，若兒童亞斯不想遵守，先尊重他的選擇，但讓他自行承受後果再修正。

相關書摘 ▶《當亞斯人來到地球》：亞斯女孩容易遵從指示，順從自己未真正同意的親密行為

書籍介紹

本文摘錄自《當亞斯人來到地球：與兒童、青少年、成人亞斯溝通的心理書》，四塊玉文創出版

作者：林仁廷

你對亞斯伯格症的印象是什麼？白目、社交障礙、固執……

或許，我們根本沒有真正了解他們。

作者以豐富的敏銳觀察、諮商實務與系統整理，寫出亞斯人使用「見理系統」的心理歷程，讓家人跳脫兒童亞斯使壞、耍懶、無情、無情的刻板印象，也幫助成人亞斯找到生存定位，不再迷惑、孤單。

本書作者林仁廷從事諮商心理師二十餘年，擁有豐富的亞斯輔導經驗，他說：「亞斯伯格不是病，它只是一種特質，會引導思考、情緒與行為表現傾向某個方向。」在書中他以「一頂脫不下來的帽子」形容亞斯特質，說這頂帽子「會遮陽」也會「阻擋視線」，對個人有所影響，但絕對不是病，只是一個人的部分而已。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航