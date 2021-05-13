《當亞斯人來到地球》：亞斯女孩容易遵從指示，順從自己未真正同意的親密行為

文：林仁廷

青少年期亞斯的心理與成長

高中期亞斯

春嬌的「愛與性」

故事：初戀

春嬌跟社團學長一起逛「角色扮裝」（cosplay）活動， 結束後他們在戶外長椅上喝飲料休息，高中後她難得遇到有相同興趣的學長，在課堂外能放鬆說話。回家時學長牽起春嬌的手，一起走向機車停車場，她充滿疑惑：「牽手要幹嗎？我可以自己走啊！」接著學長還拉機車後座的她雙手環抱，一路載回家。

春嬌問了爸媽這件事，他們說這是學長想要追她，肢體碰觸是種曖昧，他們問春嬌是否喜歡學長，她說：「嗯，就只是朋友啊！」

春嬌自己也不知道為什麼，最後還是答應跟學長交往。春嬌是這樣想的， 難得有人對我這樣好，可以試試看，她想「如果他喜歡我，我應該也喜歡他吧。」

沒想到談戀愛累死春嬌了，她不知道要做什麼，一開始都是呆呆的順著對方要做就做什麼，很多事無法反應，像是情人節浪漫送花，她就覺得我又沒有喜歡被拔起來的花。

交往一陣後，春嬌開始不自在，學長的親密動作太多了，但她真的沒感覺，擁抱實在又熱又黏，而且學長管很多，糾正她的脾氣與說話直白，說她都不懂他的心意。他們的爭吵變多，誤解加深，當春嬌正在困惑「戀愛很莫名其妙」的時候，學長傳來了要分手的簡訊。

亞斯心理歷程與解釋：愛情是一套劇本

「談戀愛」是兩人關係親密的發展，同時動用情緒、感官、訊息傳達及性別角色，有很多模糊曖昧，是人類人際交流應用的最高段，這與亞斯人「簡單、明瞭、明確」的原則超不同。

在戀愛關係裡，亞斯的見理系統大概是這樣建構：第一是身分的認定——是不是男女朋友？第二是合理合情——朋友是朋友、情人是情人， 沒有那種友達以上，戀人未滿的曖昧區間，有些事或隱私（如親吻）就是要情人身分才可以做，也才符合愛情的劇本。

以「身分」認定關係及該做的事

多數亞斯人較為被動與考量現實，記得「合則來、不合則去」的原則嗎？接受告白時，她會先把自身缺點全部交代出來，像是點交貨品一樣，有自信的亞斯會傳達「如果你能接受，你就來吧」；而自卑的亞斯則期盼「如果你能接受，我就跟吧。」

亞斯人在關係裡需要正式的確認，有什麼身分才做什麼事，界線依身分決定。這只是大原則，還要視亞斯人對於愛情的知識、模仿和拆解程度，但主要都是認知性的，比較不會出現「轟轟烈烈」的感受。

如果亞斯人主動喜歡對方，在追求過程中，可能會不懂界線而有跟蹤、一直盯著看等行為，這比較像是兒童式的喜歡，多發生在青少年身上，成人出社會後就比較懂得自制。要留意的是，由於不懂不可見的戀愛潛規則與曖昧模糊，在身分認同及合理下，亞斯女孩容易遵從指示，順從了自己還未真正同意的親密行為。當時不清楚，事後情緒理解後會覺得受傷，變成無法消解的情緒銘記。

亞斯人當時若只有「默許」，則事後反悔的機率很高，代表當時並不是真懂，而是無法反應，因為情緒反應會有時間差。如何教導亞斯人面對戀愛，多與他（她）討論各種情境應對，有助於概念建構與事前準備，也可以死背幾個應付方法，如不懂其意時，如何先拒絕保護自己。

忠誠與固戀

亞斯人對於已經確認的愛情非常忠誠、天真與信任，伴侶是情人也是好友，一如愛情語句所述「把自己交給對方，一諾終身有效」，尤其是亞斯女孩。

另一客觀因素是，對亞斯而言，人際關係需要非常久的時間，才能真正確認與適應，即使是男友或先生的身分也是，要從標籤到真正心裡認同，往往還要好幾年時間；而一旦確定後就會習慣下來，不會輕易切斷關係，因重新適應又要驚心動魄花好久調適。這同時也能解釋即使對方惡意、羞辱、背叛，轉換不易的亞斯人寧願處於矛盾，也不太容易離開。

青春期的亞斯女孩，有些性格敏感且長期孤寂，會特別渴望有人對自己好、懂自己、接納自己那些連自己也不懂的部分（即情盲卡關之處），覺得有人追求她就想在一起。有些亞斯女孩交往初期，會先把缺點全盤托出，警告對方自己的壞脾氣、性格古怪，若對方（客套地）說：「沒關係啊，我接受。」她會歡欣相信，而後頻繁黏依，以為找到真命天子。

長期孤單又涉世未深的年輕女孩，為了有人陪和被肯定，也會依社會標準，特別裝扮外表，增加吸引力，掉入身材和容貌的迷思，有的甚至會因對方美言幾句卸下心房，展示身體以獲取好感。

曾在人際關係和愛情裡受傷太多的亞斯女孩，有些乾脆劃清界線，一輩子打算一個人，不過她們仍需要「陪伴關係」，於是有些人會產生「固戀」：指放棄真實關係而尋求替代物，不需交流，也不需身體接觸，把情感投射其上，以想像中的關係支撐自己（例如跟隨偶像，並用偶像的形象跟自己說話）。

性的感受很混亂

談戀愛一定會有生理接觸，如親吻會增強感官感覺，產生激情，營造你儂我儂的融合感。元代女文人管道昇的《我儂詞》：「你儂我儂，忒煞情多，情多處，熱如火。把一塊泥，捻一個你，塑一個我，將咱兩個一起打破，用水調合，再捻一個你，再塑一個我，我泥中有你，你泥中有我。」意思是在愛情裡「你即是我，我即是你。」你我已成一體，沒有彼此之分。

這種多層次多感受的融合，看在容易感覺超載和統合困難的亞斯眼裡，反而感覺「什麼都融在一起，真是太恐怖了！」

具有感情的性行為會連結性需求、親密感、自我界線，資訊根本超載，性的愉悅混雜著焦慮和不知所措。性愛當下，有些亞斯女孩本能反應舒服（情緒腦），但事後突然埋怨是對方強迫、非自己所願，怎麼可能會答應做這樣的事（認知腦）？性行為不被感受是性與愛的結合，而是神經系統過度勞累，讓她無法適應。這部分與兒童亞斯挑食的生理原理雷同：無法分辨感受意義，儘管多數可以適應，但不愛；少數甚至感到困擾。

社會人會怎麼做：愛情三元素——承諾、激情、友情

愛情是很難捉摸的，愛的關係並不是由共同興趣的伙伴或室友組成，情緒先行，情人眼裡出西施，合情後什麼都合理了。愛有變化性、獨占性，關係有互惠性，若真要定義的話，一九八六年美國心理學家羅伯特・斯坦伯格（Robert J. Sternberg）提出了「愛情三元素理論」，指出應包含「承諾」（該有些犧牲）、「激情」（性與愛的結合）、「友情」（共同的興趣與生活），有興趣的人可以進一步查閱。

性愛的學習上，社會人會先從各方得到隱晦的性知識及性行為概念，進行想像與類推，並與自己身體反應結合，從自慰中想像性與愛結合的感官興奮、精神釋放及快感。即使第一次性經驗手忙腳亂，也會迅速吸納與修正，整體來說是美好的感覺居多。

相關書摘 ▶《當亞斯人來到地球》：亞斯成人後討厭說謊，人際關係才是困擾

書籍介紹

本文摘錄自《當亞斯人來到地球：與兒童、青少年、成人亞斯溝通的心理書》，四塊玉文創出版

作者：林仁廷

你對亞斯伯格症的印象是什麼？白目、社交障礙、固執……

或許，我們根本沒有真正了解他們。

作者以豐富的敏銳觀察、諮商實務與系統整理，寫出亞斯人使用「見理系統」的心理歷程，讓家人跳脫兒童亞斯使壞、耍懶、無情、無情的刻板印象，也幫助成人亞斯找到生存定位，不再迷惑、孤單。

本書作者林仁廷從事諮商心理師二十餘年，擁有豐富的亞斯輔導經驗，他說：「亞斯伯格不是病，它只是一種特質，會引導思考、情緒與行為表現傾向某個方向。」在書中他以「一頂脫不下來的帽子」形容亞斯特質，說這頂帽子「會遮陽」也會「阻擋視線」，對個人有所影響，但絕對不是病，只是一個人的部分而已。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航