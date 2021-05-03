母語者的責任：應該令自己的語言變得易明嗎？

在德國生活的人多有這樣的經驗：在課堂裡，與來自世界各地的德文非母語者傾談，暢通無阻。大家的德文雖有錯漏，文法不是最準確，但都聽懂對方的意思。但一與母語者交流時，就聽得一頭霧水，好像學了幾年的德文都交回給老師似的。

這個現象出現的原因，很大機會是母語者的發音太快、咬字不清，兼夾雜俚語俗語。美國全國公共電台（NPR）4月25日就刊登了一篇分析這現象的文章，說到母語者與非母語者交流時，有責任令自己的語言變得易明。文章提到有研究顯示：當母語者進入到非母語者的對談當中，會令對話難明。這就解釋到本文開初提到的情況了。

這篇美國文章雖然分析英文，但放在德文語境中同樣切合。因為很多德文母語者與外國人對話時，不理解對方的難處，用著平時說話的速度和地道俚語，使對方聽得頭痛。學過外語的人都明白，很多時做聆聽練習時聽不懂很多字，做完後一看講稿，發現那些字全都認識，只因為它們與其他字連在一起讀，所以一時間聽不清是甚麼字。正如母語者說粵語時，常連音把「今日」說成「今物」、「可唔可以」講作「可摸耳」。非母語者可能明白前兩者，但一聽到後兩者時，無法將其與學過的句式連接而聽不懂。講中文的人，或許都較體諒學習的外國人，會特意說慢點，但歐西大國普遍期望和假設外國人懂當地語言，因此很多母語者未必會放慢語速。

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NPR的文章提到母語者有責任改變語速，也減少使用俚語，以致可以和非母語者妥善交流，而不會反變成窒礙。香港人和外國人交流時，多明白這道理，要是有一個外國人加入一群港人的對話，後者很多時立即換作英文，方便這位外地人。在德國等歐西國家，當地人未必一定可以用英文流暢交流。但假如有外國人加入，這些德國人都應盡量用較簡單的詞彙和避免使用俗語。除非聽出這個外國人的德文水準很高，否則說話也應遷就一下。

文章最後提到，母語者其實也可在非母語者身上學到很多新的表達方式，是自己語言缺乏的。因為非母語者的「錯誤」，有時反而豐富了母語者對自己語言的了解，學會了更多姿多采的表達方式。

假如我們相熟的母語者在說話時有文中提過的問題，我們可以提醒他們與外國人交流時要注意的地方，這樣才可令雙方更投入對話，外地人更能感受到當地人的體貼和接納。

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