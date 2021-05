《人生需要酒肉朋友》：品嘗《料理鼠王》雜菜煲，與《教父》的牛肉丸義大利麵

文:朱全斌|繪者:Croter

年輕時,美食尚未變成主流顯學,美食電影也不多,但仍然有幾部特別跟食物有關的經典,其中有兩部,對我的飲食素養都有相當的啟蒙作用。一部是日本片《蒲公英》(Tampopo,1985年),另一部是丹麥片《芭比的盛宴》(Babette'sFeast,1987年),這兩部80年代的片子讓我發現,食物要好吃不只關乎食材選擇以及烹飪技巧而已,它更跟料理師傅的心意相關。

年輕的朋友當然不知道這兩部電影,但是他們也跟我一樣會從電影來滿足對美食的想像。

雅曼達是一位愛烹飪的女生,自從透過我表外甥丹尼爾發現了南村落的大廚房,就三不五時地主動現身來幫忙。不知道是不是出於父親是一位人類學家的緣故,她特別熱衷異國文化,年紀輕輕就曾到摩洛哥去做了好幾個月的國際義工。她對中東世界特別感到好奇,甚至選定了中東研究做為她研究所攻讀的科目,還跑到義大利的米蘭去留學,念完還去埃及找工作,實在是很異類。

做異國料理是雅曼達日常的興趣,早在她出國前我就吃過她做的Baklava,那是一種土耳其的酥皮點心,是用一層一層的酥皮包裹而成,裡面捲入了開心果這一類的碎堅果,以及甜滋滋的蜂蜜。這種果仁蜜餅不光是土耳其,在波斯與阿拉伯世界都很常見。我以前住在倫敦時就常在阿拉伯的糕點店中看到,在台灣則幾乎沒見過,因此可以想像當我第一次吃到雅曼達親手做的Baklava有多驚奇了。

在雅曼達行將出國前,我邀了我的義大利學生Stefano來交流,因為Stefano是在米蘭上的大學,正好可以跟她分享一些生活與學習的心得,雅曼達則以現場教學Baklava做為回報。不要看她這個人作風豪爽,擀起餅皮時卻是精巧細膩,一張張成品都薄如蟬翼,令我歎為觀止。

一年後,雅曼達自米蘭返鄉度暑假,因為正好碰到我也自美探親返國,便興起要做一頓特別的大餐來幫我接風兼慶生的念頭。我原來以為她在義大利學了什麼新的菜式,要請我鑑定一下,沒想到她提出的想法更具有創意,也更讓我心動。那就是「電影的滋味」大餐。

雅曼達所謂的「電影的滋味」(The Taste of Movies)是她要從幾部她喜歡的電影中,挑出幾道令她難忘的菜餚,然後她要設法複製影片中出現的樣貌,將它們重現在餐桌上。

這聽起來不錯的點子執行起來卻沒這麼簡單,因為好看有趣的菜不見得好吃。例如雅曼達首先建議要上《BJ單身日記》片中的藍色湯品便馬上被我打槍,一是因為我不想吃色素,我不知她要從什麼食材中變出藍色來?第二則是因為這在片中是一道失敗的菜,我可不想一開始就喝電影中的達西連嚐都不肯嚐的湯。

我一直都想知道雅曼達會做哪些菜,她卻故作神祕地不肯透露,一直到了要吃飯的這一天,謎底終於揭曉,還的確是包含了湯、前菜、主菜以及甜點的完整套餐呢,分別是來自四部電影的四道佳餚:

《麻雀變公主》中的Soup of Genovia 《料理鼠王》中的Ratatouille 《教父》中的Meatball Pasta with Godfather Sunday Sauce 《惡棍特工》中的Apple Strudel

這四道菜包括了湯品、前菜、主食與甜點,其中除了《料理鼠王》的雜菜煲,其他三道雖然在電影中並未扮演著關鍵道具的角色,但在畫面上出現時,都曾令觀眾眼睛一亮,忍不住吞了下口水。

能夠有幸一次吃到,除了感謝雅曼達巧妙的心思,也不得不讚嘆她的創意與組合能力。而別具用心的是,在菜單上,她還替每道菜摘錄了一句影片中的經典台詞,使我們在用餐時,還能在它的帶領下打開話匣子,聊聊跟電影相關的記憶。

皮克斯動畫工作室在2007年推出的《料理鼠王》許多人都看過,片中嗅覺靈敏的老鼠小米為了報答年輕廚師小林的救命之恩,運用它的天賦,幫小林做出一道鄉村家常菜,竟然獲得一向吹毛求疵的美食評論家柯柏的肯定,因為它勾起了柯柏小時候對媽媽的回憶而感動不已,這道菜就是雜菜煲(Ratatouille)。

雜菜煲用了許多蔬菜,裡面有綠櫛瓜、黃櫛瓜、紅蘿蔔、西洋茄子、紅椒、黃椒、洋蔥等。先將烤箱預熱至攝氏190度,然後將櫛瓜、去皮的紅蘿蔔、羅馬番茄跟茄子切成約兩公分的厚度,接著在烤盤上鋪好烤紙,均勻的淋上橄欖油後,將迷迭香均勻鋪在烤盤上,再將蔬菜薄片按次序排列整齊(綠櫛瓜、黃櫛瓜、紅蘿蔔、茄子、番茄)。

鋪好後,再淋上一層橄欖油、鹽巴跟適量的胡椒,最後在上方鋪一層烤紙,以防蔬菜水分流失過多。將烤盤放進預熱好的烤箱,烤大約40分鐘。在烤蔬菜的同時可以準備醬料,將紅椒、黃椒跟洋蔥切成小塊,加橄欖油及些許鹽一起拌炒,炒軟之後,放進調理機加上些許番茄醬打成醬汁。

蔬菜薄片烤好後,再用圓形模型將薄片堆疊成圓形狀,確定圓形模型拿開後蔬菜薄片不會散開,最後在圓形薄片上面鋪一小層蔬菜薄片,旁邊鋪上煮好的醬汁,一道皮克斯版本的Ratatouille就大功告成了。

這道菜做起來有點複雜,但最後堆疊出來的造型十分可喜。在餐牌上相對應的金句則是頂級廚師古斯多(Gusteau)說的:「If you focus on what you left behind, you will never see what lies ahead.」(如果你老是放不下你錯過的,你就永遠不會發現未來有什麼。)所以我顧不得湯還沒喝完,就直接將進度跳到下一道菜了。

第三道是《教父》電影中柯里昂家族家傳的牛肉丸義大利麵。這道菜的做法是先準備個大鋼鍋,裡面加入牛絞肉、牛奶、麵包粉、蛋、帕瑪森乾酪、香菜、蒜瓣、鹽跟胡椒粉,用手攪拌均勻後,捏出一顆顆的肉丸,成型之後,用保鮮膜覆蓋住。

接著再準備一個大平底不沾鍋,開中火加入兩匙初榨橄欖油。油熱完之後,加入肉丸開始煎十二至十五分鐘,直到都均勻呈現咖啡色。不要過度攪動肉球,以免裡面不熟,同時也要小心不要煎到焦掉。

肉丸煎好,把義大利香腸切成塊狀,另加兩匙橄欖油至平底鍋加熱,加入塊狀義大利香腸,煎五至八分鐘,直到表面呈現金黃微焦色,再添入肉丸。

清理平底鍋後開中火,加三到四匙橄欖油,熱完油後加入大蒜爆香,約一分鐘後,加入新鮮切成小塊狀的番茄及番茄醬,攪拌均勻後加入肉丸及義大利香腸,加點紅酒及糖攪拌過後,用小火燉煮約二十分鐘,之後加入義大利麵攪拌,Godfather Sunday Sauce就完成了!

這道菜對應的經典台詞很有趣,那就是老教父維多(Vito)說的「Revenge is a dish better served cold.」(復仇就是等菜涼了再上), 它的意思是不要在火大時一意孤行,而應當等到你完全冷靜之後,再採取復仇的行動。用中文說就是「君子報仇,十年不晚。」不過有時冷掉的肉丸義大利麵也挺好吃的。

