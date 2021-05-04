如果你的舊同學可能成為德國總理

年僅40的綠黨黨魁貝寶克（Annalena Baerbock），有機會成為下任總理。這個傳統上主打環保議題的政黨，大有機會成為今年國會大選的最大黨。

這位年輕政治人物的背景，也變成德國傳媒的熱話。她的大學同學米高斯（Malte Müller-Michaelis），現職《明鏡雜誌》編輯。他回憶起與貝寶克相識和相處的經過。

米高斯和貝寶克兩人在2001年認識。那年，大家都是漢堡大學政治系的新生，一同在四月的夏季學期入學（德國大學一年有冬夏兩學期，前者十月至二月，後者四月至八月，學生可選擇在哪學期入學）。他們在迎新的課堂上初見面，然後在學期的第一周，一同探索大學附近的各間酒吧。他們兩人和另外幾個同學很快就熟絡，大家一起談笑作樂。

米高斯很深印象的，就是他和貝寶克一起上的第一堂政治課。教授問道：「您們修讀政治，是否將來要做德國總理呢？我們讀政治，其實不是為了從政，而是要明白政壇上有很多出錯的地方。」這位教授當時或許不知道，席間會有未來總理候選人。

二年班的時候，米高斯和貝寶克一同做了個調查報告，研究政黨領袖的影響力與投票意向的關係。米高斯和其他組員，都假設兩者關係不大，選民著重政黨的政綱多於領袖的魅力。惟獨貝寶克力排眾議，認為綠黨之所以可聯合執政，主要有賴其黨魁，時任副總理費舍爾（Joschka Fischer）的吸引力。

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這位《明鏡》編輯很記得貝寶克的隨和，他說後者的幽默感一點都不膚淺，反而很有深度。米高斯憶起有年貝寶克邀請他到她的生日會，剛好這晚也是他足球隊的聖誕派對。那一夜，他帶了25位喝醉了的足球隊友，一同到貝寶克家中，然後高聲唱歌玩音樂，嘈吵不已。貝寶克只好要他們離開。第二天，米高斯帶了一束花，上門向她道歉，她說她認為這些行為很愚昧，但無論如何，她會接受道歉。

兩人畢業後見面不多，一直到2007年貝寶克結婚，後者邀請其參加婚禮，兩人才再次相見。婚禮上，貝寶克換上球衣，因為她自己大學時也是足球健將，並和米高斯不時一起踢球。米高斯與讀者分享幾幅他們大學時的合照，說他每次回看，都會會心微笑。

大學時認識的好友，有很多都能夠成為終身摯友。身旁的人，無論後來多麼位高權重，又或是微不足道，但大學時認識他的人，都會對他有不一樣的回憶，知道他最真實的一面，或許明白他做的決定，都有身不由己的掙扎。

不少新聞上常見的人，都是大學同學：約翰遜和金馬倫、黃國桐和馬英九、還有1986年港大法律系畢業的袁國強、戴耀廷和劉進圖。在他們心中的對方，肯定有許多不為公眾所知的點滴和故事。或許那年那月，大家都是天真無邪的人，富有理想，懂得探索課業外的興趣。然後時光迢遞，大家都成了專業上的翹楚，社會的名人。一天收拾舊物時，忽然找到當年的合照，上面的滾滾灰塵，背後又是幾多的悲欣交集。

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