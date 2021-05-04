【TIDF】《無地之壤》裡的內戰預言，彷彿正於現在的緬甸上演

「選舉改變不了內戰，翁山蘇姬依然被軍方控制」，這是被緬甸中央政府視為叛亂組織的南撣邦軍（SSA，Shan State Army）軍人，在紀錄片《無地之壤》（Soil Without Land）中表達的看法。

《無地之壤》是泰國年輕導演南塔瓦．努班查邦（Nontawat NUMBENCHAPOL）在2019年推出的紀錄片，該片的背景大約是在2016至2017年間。在這部紀錄片開拍前的2015年，緬甸舉行議會選舉，曾長期推動緬甸民主化發展的全國民主聯盟獲得過半席位，軍方和平轉移政權給民選文人政府，當時國際社會無不盼望翁山蘇姬領導的全民盟政府，會讓緬甸成為更民主的國家。

然而，儘管此前由軍方主導的修憲法，已保障了軍方在國會仍有一定影響力，但軍方在2020年11月大選的進一步挫敗，讓軍事政變還是在2021年2月1日發生了。至今翁山蘇姬仍被囚禁，接下來緬甸局勢的發展，彷彿驗證了南撣邦軍對內戰始終無可避免的預言。

更像泰國人的撣邦人

《無地之壤》是今年台灣國際紀錄片影展的「亞洲視野競賽」參展紀錄片，導演努班查邦在已拍攝好的問答影片提到，這部紀錄片的創作動機，是緣起於他對邊境的多元性的著迷，而他過去的作品也和邊境有關。

努班查邦1983 年泰國曼谷出生，泰國蘭實大學美術系視覺傳播設計組畢業，他曾在知名導演阿比查邦的劇組工作，他過去作品包括《邊界》、《河》與《曼谷青春紀事》

2013年努班查邦發表首部紀錄片《邊界》，該片與柬裔法籍導演周戴維（Davy CHOU）合作，探討泰柬邊境的柏威夏神廟（Preah Vihear Temple）主權的敏感議題。接著在同年發表了紀錄長片《河》，講述泰國西部北壁府漁村，在礦產公司進駐後的處境，是泰國首部獲盧卡諾影展當代電影單元特別提及獎的電影。而上一部作品《曼谷青春紀事》，則探討年輕人對愛與未來的想像，導演對100名17至20 歲的曼谷青少年做了訪談，這部片獲得了2016 德國漢堡同志影展評審團最佳電影獎。

而《無地之壤》這部最新作品，則再次遠離了泰國的中心-曼谷，回到了邊界，不變的依然是叩問年輕人自身在民族主義下的自我追尋。

《無地之壤》講述一位撣族青年Jai Sang Lod的故事，他與家人住在緬甸東北部的村莊，而這村莊即是由南撣邦軍管理著，那裡緊靠著泰國邊境，相當鄰近泰國知名的旅遊城市-清邁。Jai Sang Lod提到，其兄長因持有合法證件進入泰國，因此可以合法地在清邁工作，而沒有合法證件的他，只能在泰國非法工作，他工作了三年才返鄉參軍。不過對Jai Sang Lod而言，選擇加入撣邦軍，為獨立而戰不是他首要考量的，而是為了自己的生活和一張軍人證，畢竟與在泰國偷渡相比，也許回家可以有較安穩的生活，前提是沒爆發內戰的話。

導演努班查邦表示，Jai Sang Lod是他十年前在曼谷訪問的受訪者之一，後來得知Jai Sang Lod返鄉參軍，因此才萌生了解當地撣族年輕人參軍的情況。Jai Sang Lod的叔叔是撣邦軍的其中一位將領，經過他們同意後，努班查邦被允許拍攝撣邦軍訓練的情形，可見Jai Sang Lod的家庭有軍方背景。

在紀錄片中，明顯能觀察到，南撣邦軍無論是在裝備、訓練品質可謂不算嚴謹，步調不夠一致的步操、簡陋的宿舍與伙食，都令人為他們的作戰品質擔憂。甚至在片中，也出現了逃兵被懲罰的畫面，一名疑因不堪操勞而三度試圖逃跑的年輕士兵，一直被沉重的腳鐐給銬着，被施予的懲罰，是無法與同儕一起吃飯、訓練的隔絕、排擠。

努班查邦表示，紀錄片剪輯完成後，他曾回到當地給Jai Sang Lod及南撣邦軍軍方觀看，他們的反應是這紀錄片與想像中不一樣，以為只是記錄他們軍訓的畫面，沒料到有更多內心話層面的訪談。因此軍方要求，必須把懲罰逃兵、軍人在夜晚中對軍訓體制批評的談話給刪除，但導演認為若真刪了，這部片就沒什麼能談的了，儘管擔心可能為當事人帶來麻煩，但還是覺得保留這些元素。

Photo Credit：TIDF台灣國際紀錄片影展 《無地之壤》劇照：Jai Sang Lod在軍中吃飯的場景。

內戰前的黑夜

筆者注意到，導演在訪談時，稱這群在泰緬邊境的人為大傣人，而紀錄片紀錄的翻譯字幕則稱是撣族人，這凸顯了不同國族認同的視角。

努班查邦表示，邊界是相當多元的地帶，撣族人和泰北的語言、文化關係相當接近的，都屬於傣文化的一份子。在歷史上，撣邦領主曾與納黎萱王一同抵禦緬甸東侵，因此撣邦與暹羅的關係相當緊密，直至英國佔領，並將撣邦併入緬甸，以及二戰結束緬甸獨立後，才有今天的領土問題。

1962年緬甸軍政府成立，因強制各少數民族緬族化，自此緬北陷入五十餘年的內戰，緬軍長年與各邊境的民地武（民間地方武裝組織）勢力對立，如片中的南撣邦軍就是在1958年成立，至今已抗爭了63年。在片中，導演正好紀錄了南撣邦軍在2017年的成立59年儀式，儀式上將領表達了對促成《彬龍協議》的翁山將軍的感謝。對比近日，素來對邊境少數民族武裝組織持強硬立場的敏昂萊將軍，在今年2月發動軍事政變後，也許泰緬邊境的撣族人的生活無法再繼續保持寧靜。

3月27日軍人節這天，透過政變掌權的緬甸軍方領導人敏昂萊正在首都奈比多舉行閱兵儀式，而同一時間在緬甸東部，軍方空襲了克倫族武裝部隊掌控的區域，造成了上萬的難民逃離家鄉，其中3000人越境逃往泰國。接著在一個月後的4月26日，克倫族武裝部隊在清晨奪下了緬甸軍方在泰緬邊界處的一個軍事基地。種種衝突顯示，緬甸已陷入內戰的邊緣。

同樣在3月27日，身兼「撣邦重建委員會」（Restoration Council of Shan State， RCSS）主席、南撣邦軍首領的昭耀世（Yawd Serk）將軍告訴《路透社》：「若他們（軍政府）持續欺負、射殺抗議群眾，我想所有少數民族武裝團體不會在旁乾看，坐視不理。」

《路透社》指出，緬甸有20多個反中央政府的少數民族武裝團體，「RCSS」已和數個少數民族武裝團體公開譴責軍政府篡權，而且民間也出現了組織緬甸聯邦軍（federal army）的呼聲，昭耀世說：「少數民族武裝團體現在有共同的敵人，我們必須聯手打擊那些傷害平民的人，我們必須團結。

紀錄片的結尾，是結束在Jai Sang Lod在營地巡邏的夜晚，撣邦軍的敵人除了緬甸中央政府的國防軍，還有也盤踞在緬甸東部的佤邦聯合軍，這組織的前身是從緬共所分離出來的，因此被視為是中共在緬甸利益的代理人，不一定與其他民地武勢力同一陣線。值得關注的是，相比撣邦、克倫族等民地武勢力，至今佤邦聯合軍仍未明確反對敏昂萊領導的軍政府。

導演沒有告訴我們後來Jai Sang Lod的人生如何了，是繼續從軍，還是已脫離軍旅生活，我們不得而知，但能知道的是，隨著緬甸政變的發生，現在的泰緬邊境局勢始終不安定，也許會有更多人流離失所，有更多的無地之民。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為「撣邦重建委員會」主席、南撣邦軍首領的昭耀世（Yawd Serk）

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核稿編輯：吳象元