《臺灣名人傳記漫畫：湯德章【臺文版】》：深受台南人愛戴的他，卻被國民政府視為暴徒

作者：蠢羊

Photo Credit: 時報文化

Photo Credit: 時報文化

Photo Credit: 時報文化

Photo Credit: 時報文化

Photo Credit: 時報文化

Photo Credit: 時報文化

Photo Credit: 時報文化

Photo Credit: 時報文化

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣名人傳記漫畫：湯德章【臺文版】》，時報文化出版

作者：蠢羊

譯者：薛翰駿、李盈佳

出生於1907年、台日混血，精通中日台三方語言的湯德章，是日治時期的台南菁英。他一生志向都是為本島人（台灣人）伸張正義；不論是少年時期擔任巡察（警察），不惜抗命查辦日本顯貴鹿沼正雄；在日本考取辯護士（律師）資格後，決定回到故鄉台南執業，幫助弱勢鄉親抵抗欺壓。深受台南人愛戴的他，卻在二二八事件後，被國民政府視為暴徒，即使沒有犯錯，仍遭到逮捕刑求、慘遭槍決。臨刑前，湯德章拒絕下跪，並以日文大喊「台灣人萬歲」後赴義，提早結束他年輕的生命。

從1947年湯律師殞命後，台灣歷經長達三十八年的戒嚴，如今時代逐漸轉變，湯德章這個名字也再次被提起；他的忌日被定為紀念日，行刑點成為紀念公園，而故居也在台南文史工作者的努力下被保留，在2021年的三月開放讓眾人參觀。關心社會議題的漫畫家蠢羊，也期望藉由本書的創作，讓更多人知道「湯德章」的故事。書中漫畫以當時本島人的主要語言「台文」來敘述，書末加上史料與遺跡照片做解說，幫助讀者更貼近歷史現場。

在威權時代，無辜的人可能被抹黑、嚴懲，甚至失去性命，最後還可能被世人遺忘。這段故事屬於湯德章律師的人生經歷，也是我們所有台灣人都應該正視的歷史傷口。曾經發生過的傷痛雖然無法改變，但人們堅持的信念卻不該被遺忘，這是「湯德章」值得被銘記的理由。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航