【影評】《環保少女：格蕾塔》：為什麼世界需要一個「自閉」的環保貞德？

腦神經科學「超能力」vs. 不環保的上癮行為

近日COP26氣候高峰會在瘟疫危機尚未平息之際展開，紀錄片《環保少女：格蕾塔》也在此時在台院線。我們在此不劇透這位2019年獲選美國時代雜誌年度風雲人物，16歲的格蕾塔（Greta）從一個人在斯德哥爾摩的「週五氣候罷課」靜坐抗議開始，到與全球年輕人串連罷課上街的心路歷程，而是來談格蕾塔知名的亞斯伯格「超能力」，為什麼世界「需要」這樣一個環保少女「自閉」貞德？之外，再聊聊腦神經科學與生態環保的兩三事，到底為什麼要使我們的行為變的環保這麼困難？那腦科學家的建議是....

亞斯伯格「超能力」少女

格蕾塔當初媒體爭相報導網路瘋傳在聯合國大會的演講，為地球公民為下一代惡罵全球各國領袖「你們好大膽 ！」（How dare you），在台上「生氣」給全世界看，一方面從政治演說的角度而言，這情緒化、歇斯底里的「語言」將氣候危機的科學數據，轉為為簡單的身體都可以共感的「情動」的確正是時代所需。另一方面，毫無疑問這位看來不到16歲的環保少女真的是異於常人。

面對媒體的挑釁，她自稱她的亞斯伯格症是她的「超能力」，這從澳大利亞社會科學家朱迪．辛格（Judy Singer）在1990年代提出的「神經多樣性」（neurodiversity）的角度而言一點都不誇張。亞斯伯格或説非典型神經系統連接是正常的人類差異，與其他任何人類差異一樣，也應得到容忍和尊重。神經學上的這種「殘疾」區別差異，可以說一如我們較為熟悉的階級、性別、種族等政治「類別」。這是自然變異的產物，導致個人經驗、敏感性和知覺方面的差異。它不一定是神經系統的功能障礙，而是神經功能「不同」。

Photo Credit: 捷傑電影

神經多樣性正如我們較為熟悉的生物多樣性概念，都是以尊重方式思考地球和社群 。使少數群體獲得尊嚴和接受，而不是被視為疾病。亞斯伯格不是病，而是他們個人自身的一部分，「治癒」它們的概念就像殺死他們用不同的人代替。沒有一個所謂 「正常」的標準，所有的存在都是完全不同的差異。

從另一角度而言，自閉症雖有社交障礙的外貌，卻有較常人更專注的特長，現下已經被某些國家政府單位和私企視為專長徵人目標，只需一個包容性的工作空間就能使他們如魚得水（可參考此連結）。

是被利用？ 還是被需要

紀錄片開場第一個鏡頭，格蕾塔一人坐在帆船船艙中，背後海面不斷翻捲起伏， 這「內心戲」一方面準確呼應我們每個人在面對瘟疫和氣候危機時，不知所措焦慮不安的複雜心境。另一方面，對於擁有亞斯伯格「超能力」的格蕾塔而言，這正是她比一般人更有面對危機大環境的「經驗」之處。因為自閉症會影響一個人體驗其環境的方式，影響他們進行交流的方式。通常比常人更強烈地感受到自己的感覺，或感到不知所措。

也就是說，如同美國總統拜登（Joe Biden）克服小時候的口吃，格蕾塔克服她的自閉，去面對和適應大環境不可擋的巨大起伏衝擊，必須面對的氣候危機一如自閉少女面對的日常「過激」環境。之於一般人面對過於龐大、過於複雜、令人焦慮失措的氣候危機，這正解釋了神經多樣性的「超人」之處，她的自閉反倒成為異於常人的一種優勢。

的確正如俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）所說，格蕾塔是被某些有心人士「利用」，只不過她是被我們所有地球公民利用和需要，亞斯伯格的這些基因組變異的結果不是一種錯誤， 而是可為社會帶來進步的寶貴人類遺傳資產。

Photo Credit: 捷傑電影

生態環保與腦神經科學

片中另一個毫不起眼的鏡頭，也準確點出格蕾塔與眾不同之處，一個她在房中伏案專注寫作的鏡頭，我們同時看到隔壁妹妹的房間，如一般少女滿牆壁的偶像海報，與她心無旁貸的房間牆上空無一物形成強烈對比。我們看到的是一般青少年對流行文化、對社群媒體、對手機App的（被）上癮消費。

COP26氣候高峰會之際，美國總統拜登宣布「美國回來了！」重回巴黎協定，可說人人都知道即將發生的氣候災難，但難處在於我們無法放棄過度消費、暴飲暴食，或網路成癮的有害習慣，腦神經學家Sébastien Bohler指出，正是這種矛盾顯示，我們的大腦以即時愉悅的名義鼓動我們摧毀地球生態。

自舊石器時代以來，五個基本有利生存本能：進食，繁殖，獲得聲望社會地位，尋找信息，以及盡可能少地付出努力。大腦深處的紋狀體會分泌一種愉悅激素多巴胺，我們這種即時愉悅的機制與長毛祖先並無二異，在敵對環境中盡可能多吃，但從來沒有要限制自己，反倒有得寸進尺的上癮機制。從腦科學的角度，這正是我們難以長期思考面對氣候危機改變行為模式的主要原因。

無法不行動？試著從腦開始

腦神經學家Sébastien Bohler指出，大腦使我們在皮層產生的智力與紋狀體產生的原始慾望衝動之間搖擺，它天生不環保，但腦是有可塑的，我們可以教育它。他提供可同樣獲得多巴胺的三個另類「腦」辦法：

訓練減少刺激 行善，利他主義，如分享 學習

這都有同樣效果，要重新配置大腦的迴路，還必須依賴教育、社會規範。共同倡導生態責任價值，減少生產和消費，限制立即享受，這顯然是天大耗時的挑戰。在看完紀錄片《環保少女：格蕾塔》能量灌頂之際，或許最能夠立刻上手的行動，正是從改變自己的惡習行為和「改造」自己的腦做起。

Photo Credit: 捷傑電影

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航