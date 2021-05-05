世遺「雅典衛城」改善工程爭議：該局部增建讓更多人參觀，還是遵循國際公約原樣保存？

文：The Museum Bar

知名的世界文化遺產「雅典衛城」（Acropolis of Athens），以帕德嫩神廟及雅典娜勝利女神殿聞名，是希臘一千多年璀璨文明的代表，也是希臘每年最多遊客到訪的考古遺址，單2018年就接待超過三百萬名的遊客。

不過，最近因為希臘文化部和主導維護的雅典衛城古蹟維護委員會（ESMA）決定進行西側入口的大型改善工程，再度引發世界各地建築師、歷史學家、考古學家和博物館代表等的嚴厲譴責，並公開發起連署信，強烈要求當局政府停止這項「使希臘最大考古及藝術寶藏貶值」的工程。

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新增大型羅馬大理石階梯？

這次引發爭議的工程主要涉及：重建雅典衛城西側的羅馬大理石階梯、建置新的照明燈光[1]（配合大理石階梯）。

在今年2月已獲得希臘保護文化遺產層級最高的諮詢機構「中央考古委員會（KAS）」的批准，同意重建約西元一世紀的大型大理石階梯，並且同步移除一些歷史後期的「錯誤干預」，來恢復與重現雅典衛城的歷史樣貌。

此外，也將配合重建的階梯增加照明燈光，讓雅典衛城能在夜晚適合更多的遊客到訪。然而，反對的專家學者指出，復原西元一世紀的大理石階梯在西元前五世紀的雅典衛城遺址上，非常不適合，這凸顯了主政單位對雅典衛城的外觀已有既定的「正確藍圖」。再者，即便大理石樓梯是基於詳細考究；但是，要重建古代原始樣貌入口的「白色大理石階梯」，本身就是不合理的。

因為古希臘人會在雕塑和神廟中加入大量明亮且大膽的色彩，只是這些顏料隨著時間而褪色。如果真的要還原，就應該要將所有建築物都漆上不同的顏色；不然的話，現在的復原就只是重建以歐洲為中心、西方幻想下的「白色衛城」。

雙方意見僵持不下，同樣由跨學科頂尖人才組成的雅典衛城古蹟維護委員會拒絕了連署信的要求，讓外界的批評聲浪更加高漲。

鋪設大面積灰色水泥地的衝突繼續延燒！

本次的爭議事實上是延續去年底的激烈衝突。

去年10月，雅典衛城古蹟維護委員會不顧外界激烈的反對聲浪，在雅典衛城周圍增設了大面積灰色的水泥地和一座無障礙斜行升降機，並在12月底竣工啟用。

儘管該委員會解釋，這些作法是為了提高衛城的友善度和可及性，讓更多遊客以及行動不便者、年長者都可以參觀位於陡峭懸崖上，且遍佈瓦礫石堆中的雅典衛城。強調有經過專業評估，並詳細記錄受影響的考古遺址區域，最後才覆蓋水泥，重申「原始痕跡不會被覆蓋，具有可逆性」。

只是，大片灰色的水泥地被國內外學者及民眾抨擊 ：「很醜」、「跟衛城一點都不搭！」 「奪走了衛城原本的美」 「違反古蹟維護的原則及倫理」 「污辱了世界文化遺產的名號」

不少專家學者指出，應該要使用強化玻璃、金屬、木材或其他科技新材料，來製作並架高無障礙道路，避免直接疊加在原始遺址上。而不是像現在這樣粗暴的直接覆蓋鋼筋混凝土，認為水泥鋪面具有「可逆性」是謊言。

此外，用水泥做成的無障礙道路也被指出不符合無障礙的標準和配置，例如：太陡、沒有扶手、還沒有設置身障人士的停車位等，日前還發生了使用輪椅的遊客跌倒的事件。

加上去年底下了連日暴雨時，雅典衛城還出現了近代第一次的洪災，許多地方嚴重積水，還有一堆「小瀑布」，被認為是鋪設水泥時完全沒有考慮排水系統，以及水泥嚴重阻礙了過去雨水被土壤自然吸收的狀態，導致了罕見的淹水情形，這也讓委員會備受抨擊。

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保存文化遺產與提高觀光旅遊的取捨

雖然不少批評的學者們也承認，目前的水泥鋪面和斜行升降機確實讓更多遊客、身障人士及長者得以近距離接觸雅典衛城，換句話說，帶來了比較多的遊客及收入。但是，不可否認的是，這些工程確實超出了「修復」的範圍，與世界文化遺產避免的「臆測性復原」和強調的「真實性」，這些國際上遵循的古蹟維護原則有所出入。

希臘文化部和雅典衛城古蹟維護委員會陸續進行的工程，不難看出是為了疫情解封後的觀光做準備，特別是希臘經濟過度仰賴觀光產業，提高遊客參觀衛城的便利度，無疑能吸引更多的觀光客到訪消費。

受到新冠疫情影響而關閉的雅典衛城，日前已於3月22日重新迎接遊客。只是，改變了雅典衛城部分的原始樣貌來因應觀光旅遊業的發展，究竟值不值得？希臘政府在保存維護千年文化遺產與提高觀光旅遊兩者間的平衡與取捨，讓全球有類似問題的國家都在持續關注著。

備註

[1]本次工程預計配合重建的大理石階梯增設燈光設備，不過去年底已完成主要範圍的夜間照明系統。

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航