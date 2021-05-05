【中港資觀測站】法規上不是中資，但「比中資還中資」的嘉里大榮物流

文：江旻諺（經濟民主連合研究員）

中資影響力正逐步鯨吞蠶食台灣的物流業，我們不可不慎。

今年小年夜，中國「順豐控股」（下稱中國順豐）宣布將收購嘉里大榮的香港母公司「嘉里物流」51.8%股權，其負責人王衛宣稱，未來中國順豐將與嘉里集團展開「深度合作、共管」。不久前，香港作家梁文道才投書報章，指稱台灣順豐拒絕寄送中國政治相關書籍，《蘋果日報》記者隨後也實測發現順豐收貨員稱：「有關大陸的書更不能寄！」。

當台灣順豐儼然替中共政權實行言論審查，那麼，嘉里大榮會成為下一個順豐嗎？

紅色物流在台灣鯨吞蠶食

香港嘉里物流自2008年入台買入大榮貨運（當時名為大榮汽車貨運股份有限公司）股份，三年後大榮貨運正式更名為「嘉里大榮」，這家港資企業在台灣積極擴張業務版圖。

由於商品要從產地送達消費者手上，相關的服務與銷售自然得依靠物流業作為運作骨幹，至今十幾年間，嘉里大榮因此擴及了貨運、倉儲、快遞、冷鏈、科學園區物流、醫藥物流、生鮮農產、咖啡等領域。例如，2012年跨足嘉里醫藥、嘉里快遞；2016年提供海、空運、跨境電商與清關服務；2017年成立嘉里鮮果；2019年入股科學城物流。

去年8月，經濟民主連合「中港資觀測站」首次呼籲台灣社會關注嘉里大榮的動態，並將其列為「重點觀察企業」，是因為當香港反送中運動陷入低潮後，大批青年抗爭者遭受清算，嘉里集團大老闆郭鶴年竟選擇加入了由香港前特首董建華、梁振英所召集的統戰組織——「香港再出發大聯盟」——支持「港版國安法」，迎合中共政權，打擊香港民主。

顯然地，郭鶴年與親中政商集團水乳交融，對於台灣而言，即便政府認定其為港資，在法規上港資還屬一般僑外資，嘉里大榮的負面政治影響力事實上也不下於中資。更何況，當這家物流公司掌握了大多數的商品上架權，其業務影響範圍更可能包括醫藥領域的疫苗物流、資通訊產業的科學園區物流；我們就必須謹慎看待這起案例：紅色資本在台鯨吞蠶食，形同國安危機。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 馬來西亞首富郭鶴年

郭鶴年：心繫中國的「民族企業家」、鄧小平口中「引路人」

若要剖析嘉里集團親中的趨向，就必須了解郭鶴年這位馬來西亞華人期盼中華民族崛起的歷史情感，以及中共政權與郭鶴年家族長年來的緊密關係。

根據中國《新浪網》的報導，在文化大革命期間，中國政府迫於國內食用糖緊缺，又無足夠外匯存底，郭鶴年憑著「愛國心」以暗地裡的市場操作，低價為中國解決難題。《關鍵評論網》去年6月4日報導，「天安門事件」後，西方各國對中國實施經濟制裁，郭鶴年家族的香格里拉酒店集團與嘉里集團卻大舉投資中國，促成經濟復甦。中共領導人鄧小平當時更以：「你和我一樣，都是引路人的角色」讚譽郭鶴年對中國改革開放的經濟貢獻。

2012年，郭鶴年還獲頒中國央視的「中國經濟年度人物終身成就獎」，被稱為「中國的民族企業家」，郭鶴年受香港《大公報》採訪時，更曾直言：「我的心分成兩瓣，一瓣是愛我生長的國家馬來西亞，一瓣是愛我父母生長的家鄉中國。」

面對中資影響力擴張的新型態，我們不可不慎

遺憾的是，若從現行中資規範法規來看，此次收購案完成後，嘉里大榮將不被認定成中資。但是，既然不算是中資，中國順豐實際上又要如何與嘉里大榮展開「深度合作、共管」呢？

Photo Credit: 中央社

中國順豐雖然收購香港嘉里物流51.8%股權，但是香港嘉里物流公告，其台灣業務，也就是包含嘉里大榮在內的物流公司，將出售予嘉里集團另一家公司——香港「嘉里控股」旗下的Treasure Seeker Group Limited。換句話說，收購案完成後，嘉里大榮表面上仍是由港資嘉里控股持有，中國順豐並不因此持有台灣業務。

麻煩的是，香港嘉里物流被賣給中國順豐後，和嘉里集團之間的聯繫並非斷得一乾二凈，相反地，中國順豐則藉此與嘉里集團牽上更密切的關係。此收購案中，香港嘉里物流預計將港幣135億元的倉儲資產出售給香港嘉里控股，大部分金額作特別息用途，藉由業務分拆，保持著未來的合作基礎，且香港嘉里物流母公司——嘉里建設——仍繼續持有部分嘉里物流的股份以及董事席次。

更別說，據香港嘉里物流官網記載，郭鶴年的兒子郭孔華，不只是香港嘉里物流的董事長，自2010年1月，他就出任香港嘉里控股的董事，且為現任董事長；他作為香港嘉里建設的行政總裁，本人就是此收購案中，與中國順豐簽約，售出香港嘉里物流，並與中國順豐董事長王衛同台宣佈「深度合作、共管」的那號人物。

如此複雜的股權變動過程，終究還是親中政商集團內部從屬於少數人的遊戲：台灣的嘉里大榮，只不過從郭孔華的左手（嘉里建設與嘉里物流），賣到他的右手（嘉里控股）。郭孔華或許不是中國籍，嘉里大榮亦屬港資，但是整個圖像根本比中資還中資。

作者製作提供

總而言之，這個案例透過中、港資「深度合作、共管」台、港物流業，清楚呈現出中資影響力擴張的新型態：

傳統上，我們總以為，中資通常透過持股關係、董事席次、財務業務影響力、協議控制來伸張其政治影響力，然而，中國順豐與嘉里集團卻證明了，原來透過收購股權與業務先分拆再合作的方式，也能達成中資利用港資入台的效果。

物流業的倉儲與運輸配送二者實為脣齒相依，嘉里集團所謂保留下的倉儲資產與台灣業務，就是為求日後與中國順豐合作。對於防範中資，我們不只該注意資金背景，也要審慎檢視產業運作形態是否存在中資滲入的破口。

中國順豐未來在中、港、澳區域將以順豐名義經營，往外則將嘉里物流作為順豐「國際部」，可見中共政權透過物流體系，將進一步強化對海外民間社會的控制與監控手段。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航