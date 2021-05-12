日本創成會議報告（上）：兩個提案、13個目標，打造外國人和日本人都宜居的國家

日本創成會議（Japan Policy Council）是在東日本大地震後2011年5月，由專門做「社會經濟」議題的智庫日本生產性本部（Japan Productivity Center）發起，總發起人為日本前總務省大臣增田寬也先生。成立的主要目的是以放眼10年後的全世界和亞洲來做日本的整體規劃，於同年的10月提出「能源創成」建言，並到歐洲國際研究都市考察。

創成會議在2012年提出「地域開國：國際都市創成」建言，並舉辦「國際研究都市創成」、日美先端科學技術學術研討會。在2014年提出「人口減少問題檢討分科會」，並發表了「STOP少子化・地方元氣戰略」，其中「到2040年全國半數的市町村有消滅的可能性（增田報告）」也就是日本地方創生戰略的濫觴，接著2015年發布了「東京圈高齡化危機迴避戰略」。[1]

本篇翻譯了第二回的「地域開國：創建全球化都市」政策提案。[2]

打造外國人、日本人雙方都認為適合居住的國家

日本正面對高齡化率超過20%，且人口減少的情況，社會越來越沒有活力。其中，產業空洞化加劇導致地方都市衰退的狀況更是顯著。因此若不復興地方都市就無法復興日本，然而國家財政和社會保障制度正處在危險的狀況，在這個情形之下，很難能像以前一樣仰賴中央首都圈的收入再分配。必須要改變成地域自己找出生路，而國家應靈活利用法律制度來支援地方。

只光看著國內是想不出辦法的，必須將目光放到世界上。雖然今後日本人口將會下降，但全球人口將在2050年增加3成，達到93億人。歐洲比日本更早進入低成長的成熟社會，然而在歐洲，有些地方都市從世界招集人才而持續成長。各式各樣國籍的人並不是只單純的聚集一地，而是尊重當地歷史與文化，並藉由與當地居民一同參與規劃總體社區營造，將當地視為「自己的都市」來居住。這將是日本地方都市接下來的目標。

「國際直線對撞機（ILC，International Linear Collider）」是以日美歐為中心的國際研究計畫。而本「地域開國：創建全球化都市」報告提案是以日本招攬其計畫為契機，企圖推動日本的「內在全球化」，為那些煩惱於如何展望未來的地方都市拓展一條成為全球化都市的再生之路。現在日本所缺少的，是再次挑戰世界的勇氣以及開放日本、接納世界的勇氣。

日本擁有十分有魅力的歷史、文化、自然和技術，將日本打造為外國人、日本人雙方都認為適合居住的國家，並非不可能的事。

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從世界各國招攬人材和資本來建立全球化都市

以ILC為契機之地域開國

提案一：日本應把目標設在將地方都市改造為全球化都市，讓東京以外的都市也有能力去招攬外國人才和資本，將國家打造成由地域主導而成長的國家。

①讓日本成為聚集國際機關、國際性研究所、大學、企業的「知識據點」

以外國人長期留在日本為前提，打造成能讓外國人感受到魅力的都市。重新審視都市的意義，從重視建築、機能改為重視生活空間，創造能讓外國人抱有是「自己的都市」的心情來生活的都市。

②整合都市整體的景觀。藉由在都市中心設立共享空間，來增加居民的交流

根據地域特性來設立廣場、公園、美食區等共享空間。重新審視以車子為優先的道路設計，將市內街道改善成能讓行人舒適行走的動線。從有形、無形兩面來創造都市的象徵和居民共通的記憶。

③考慮到國籍不同生活方式也不同，增加休閒娛樂的種類，並將休閒活動的品質提升

將都市建立成能進行例如聚餐、看演唱會、舞台劇等都市型休閒活動的地方。在土地較小無法建設音樂廳的都市設置廣場、公園等戶外設施。在各地區最佳季節時，邀請有名的樂團、劇團來舉辦音樂節和戲劇節。

④導入在歐美十分普遍的家庭醫生制度，讓外國人的家人能安心居住，並重整地域醫療

藉由導入家庭醫生制度和集中高級醫療機關，來建立居民能安心接受醫療服務的體制並且解決對日本人而言也是一大問題的地域醫療問題，著手於增加提供外語服務的保育設施和保姆。

⑤在發揮日本教育的優點與特質的同時，考慮到外國人兒女轉學問題，建立能和外國無縫接軌的教育環境

公立學校研究並採用國外的教育計畫來提升教育品質、增設國際性評鑑機構認證的國際學校，建立若外國人兒女為少數，也能給予協助的教育支援制度。

⑥改善交通網絡

活用地方機場來增加國際航班，讓長期留日的外國人短期回國時能更加便利。

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提案二：讓日本成為國際直線對撞機ILC的國際機關，實施地方都市改革，建立全球化都市的模範。

①在內閣府設置計畫小組來聯繫各行政機關。建立國內候補地區、大學、研究機關、業界一同前進的「ALL JAPAN」體制

2013年5月，歐洲將確立方針，日本也該盡快決定方針。在內閣府設置計畫小組以聯繫文科省、國交省、外務省、總務省、內閣府（國家戰略會議、綜合科學技術會議、行政革新會議）。

②作為各國參與的國際機關，實現ILC計畫。提倡且主導設立「國際機關ILC準備委員會（暫）」

由政府正式表明招攬ILC，並表明非採取一國主導的方式，而是採取和加盟國協力運作的方式。作為國際機關，了解建構管轄體制，提倡且主導設置各國將會參與的「國際機關ILC準備委員會（暫）」。

③身為「亞洲候補地區」，將各國參加的可能性納入視野，建立決定國內候補地區的流程

考慮到利用此計畫的研究員多為外國人，應採用他國也能參加的開放形式來決定國內候補地區。不是以國內候補地區，而是視為亞洲的候補地區來決定。

④在建設ILC（約10年）的同時，改善醫療、教育等生活環境

為支援外國人生活，地方政府須能提供一站式服務，並建立讓當地居民和外國籍研究員和其家屬交流的措施。事前讓各國研究員和當地居民見面，使雙方互相理解。

⑤將ILC園區內作為特區，使持有外國醫師等執照者得以就業，為研究員的配偶創再就業機會

把ILC園區內加入共享空間，開放美食區等設施。在園區內設置以外國人和其家人為主的學校、幼兒園、醫院，並將園區定為特區，使持有外國資格者得以就業，為研究員的配偶創造就業機會。

⑥考慮將與安全相關的資訊公開，並將其加入設施、制度的設計之中

控制室等主要設備使用玻璃帷幕讓居民可以隨時看見內部，並設置負責與居民溝通協調的部門和負責人。藉由資訊公開透明，來建立與居民之間的信賴關係。

⑦打造以ILC為中心的產業聚集基礎，進而促使日本經濟成長

ILC擁有能使用在醫療等廣泛領域的核心技術。以其為中心，打造產業聚集之基礎，進而促使日本經濟成長。讓日本青年能夠進入ILC工作，建立使其成為升遷管道的官民合作體制。

（本篇特別感謝林佳佳協助翻譯）

日本創成會議報告（中）：創建「全球化都市」失敗的日本，學到哪些教訓？

日本創成會議報告（下）：招攬「國際直線對撞機」，轉型成為「全球化都市」的第一步

註解

日本創成会議第2回提言「地域開国：グローバル都市創成」 日本創成會議組成：議長 增田寬也（ 東京大學研究所客座教授）、秋草直之（富士通顧問）、牛尾治朗 （USHIO電機會長）、大田弘子（政策研究大學院大學教授）、落合清四（全國纖維化學食品流通公會會長）、古賀伸明（日本全國勞働組合總聯合）、佐佐木毅（學習院大學教授）、椎名武雄（日本IBM名譽顧問）、數土文夫（JFE控股顧問）、橘FUKUSHIMA咲江 （G&S Global Advisors Inc 社長）、新浪剛史（羅森社長CEO）、樋口美雄（慶應義塾大學教授）、藪中三十二（立命館大學特別招聘教授項目負責人）、野村修也（中央大學法科大學院教授 項目負責人） 、山下了（東京大學基本粒子物理國際研究中心副教授）。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航