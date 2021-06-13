和自然產相比，剖腹產嬰兒不健康的風險比較高嗎？

讀者王小姐在2021年3月18日利用本網站的「與我聯絡」，來問我剖腹產嬰兒是否會比較不健康。這位王小姐是我這個網站很難得的客座作者之一，請看〈闢偽打假，猶如園丁掃落葉〉。我現在把她這次的問題拷貝如下（但省略大部分英文內容）：

想請教自然產的問題。 Tim Spector在〈The Diet Myth: The Real Science Behind What We Eat（2015）〉裡強調人身上微生物（尤其腸道菌群）對健康的影響，第17章有幾節談無菌的剖腹生產的影響。例如「In normal deliveries the infant gut is first seeded by microbes from the birth canal, …. Babies born via C-section are extracted before they can be exposed to the normal microbes from the traditional evolutionary route.」 文內提到自然產對於嬰兒的菌群定植、一生健康大有禆益，所以特定情況，剖腹產可以救人（包括救了作者本人），但是自然產才好云云。 這個說法比網路上某些醫生講的優劣重要得多、關鍵得多，如果屬實，自然產就應該是優先選項，而且應該大力推廣。作者是名校的正牌教授，又做過有名的雙胞胎研究，說法可靠嗎？還是說，只是合理的推論，而實證不足？說到底，自然產值得鼓勵嗎？

上面這段文章裡提到的Tim Spector，是一位我曾多次引用的醫生、教授。他本來是跟大多數醫生一樣，一直鼓勵家人和病患要吃各種維他命，但是在2013年，由於要寫《Diet Myth》（飲食迷思）這本書，而開始大量搜尋相關的研究論文。這才赫然發現維他命非但無益，反而有害。因此，他從2013年起就成為很少數大力反對吃維他命的醫生。請看〈補維他命？名醫認錯告白〉及〈維他命D會變成水溶性？中毒要非常努力？〉。

有關這位醫生所說的「剖腹產嬰兒缺乏菌群定植」的問題，有些是確定的，有些則是不確定。

就如王小姐所說的「自然產才好云云」，醫學界普遍是認為自然產對母子的健康都是比較有利。但儘管如此，剖腹產的比率卻是逐年上升，而根據美國CDC，目前每三個在美國出生的嬰兒，就有一個是剖腹產的。

剖腹產除了對母體會有不良的影響，也會增加嬰兒將來不健康的風險，包括氣喘、過敏、第一型糖尿病、異位性皮膚炎、炎症性腸病、乳糜瀉、兒童肥胖等等。但是儘管目前已經有相當多的研究，這些對嬰兒不良健康風險的肇因，還不能確定。

1999年，4位芬蘭Turku大學小兒科的研究人員首次報導，剖腹產嬰兒的腸道微生物群是異常的（跟自然產嬰兒的相比）。請看〈Fecal microflora in healthy infants born by different methods of delivery: permanent changes in intestinal flora after cesarean delivery〉（透過不同分娩方式出生的健康嬰兒的糞便微生物群：剖腹產後腸道菌群的永久變化）。

此一現象目前已被將近400篇後續研究論文確認，而發生的原因，是自然產的嬰兒在出生的過程中會吞入母親陰道、尿道甚至腸道的微生物，從而建立本身的腸道微生物組體（Gut Microbiome）。反過來說，剖腹產的嬰兒由於沒有通過母親的陰道，所以就沒有被植入陰道裡的微生物。

腸道微生物組體，目前已被確認是跟人體的健康密不可分。因此剖腹產嬰兒的不良健康風險，有可能是因為沒有被植入陰道裡的微生物。但是目前的研究仍無法確定其因果性。

不管是否有因果性，由紐約大學醫學院副教授Maria Gloria Dominguez Bello帶頭的一個團隊，在2016年發表〈Partial restoration of the microbiota of cesarean-born infants via vaginal microbial transfer〉（透過陰道微生物轉移部分重建剖腹產嬰兒的微生物群）。從這個標題就可看出，研究人員是把陰道裡的微生物轉移給剖腹產嬰兒，從而部分重建嬰兒的微生物組體。

這個方法現在是俗稱為Vaginal Seeding（陰道播種或陰道接種），而其做法是用棉花棒蘸取母親陰道裡的液體，然後塗抹在剖腹產嬰兒的嘴裡、鼻子、眼睛及皮膚。

根據今（2021）年1月發表的一篇論文，有些婦女會對於選擇剖腹產而感到罪惡，而施行陰道播種則能消弭這種罪惡感。請看〈The views of pregnant women in New Zealand on vaginal seeding: a mixed-methods study〉（紐西蘭孕婦對陰道接種的看法：混合方法研究）。

可是，陰道播種是否對嬰兒的健康有幫助，目前並無足夠的證據。再加上陰道裡可能會有危險的細菌和病毒，大多數的醫學會，包括美國婦產科學院，是不贊同這種做法的。

不管如何，我現在來回答讀者王小姐所問的問題。

Tim Spector的說法可靠嗎？答案：由於Tim Spector的那本書是在2013年出版的，所以，就當時的研究資料而言，他的說法是可靠的。但是根據目前累積的知識，他的說法可能是需要做一些修改。 自然產值得鼓勵嗎？答案：是的。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航