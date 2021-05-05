做愛到一半「想尿尿」，是高潮、潮吹還是健康問題？

文： 周士閔｜醫學審稿： 賴建翰醫師

你有過做愛想尿尿的經驗嗎？擁有一場美好的性愛是每個人都嚮往的，但在做愛過程中，常會有些突發狀況，而不得不中斷，例如突然電話突然響起、尿急跑廁所等等。

發生這種情形，想必您和床伴都會覺得很掃興，希望對方下次能先上完廁所再上場。但是，有時明明才剛上完廁所，為什麼才做到一半，就又想尿尿？如果真的去上廁所卻又只有少少的量。如果不是尿急，又是什麼原因導致做愛想尿尿呢？以下就讓Hello醫師為您解惑。

做愛想尿尿？男女大不同

首先，男生較不會有這種問題，因為正常的男性在高潮要射精時，膀胱括約肌會收縮，尿液也就不會排出，男生自己也容易分辨。

但女生就不同了，因為在生理上，女生的確可以同時高潮並且排尿的，因此很難分得清楚，所以有些人的確會選擇「暫停」，先去上廁所再說。

做愛想尿尿是高潮還是尿意？

即將高潮跟想尿尿的感覺，很容易混淆，這是由於女生的尿道旁有一種組織，稱作尿道海綿體（Urethral Sponge，很多人認為是G點的所在），在做愛過程中，因為此部位不斷受刺激，造成組織膨脹且更加敏感，同時尿道也受到壓力，尿意的錯覺便由此產生。

這時，如果因為感到尿急而中途喊卡，就很可能錯失高潮的機會。因此，如果事前確定上過廁所，就比較容易分辨自己到底是快高潮了，還是真的尿急。

愛如潮水的潮吹：是尿液還是愛液？

我們提到，女生在生理上是可能同時排尿及高潮的，那傳說中「潮吹」（Squirting）所噴出的液體，到底是愛液還是尿液呢？其實這個問題，正反兩派依然爭論不休，然而無論如何，兩者的感覺以及液體的成分，的確有相似之處，也常讓女性有高潮想尿尿的感覺。（延伸閱讀：女性潮吹～做對高潮後就會噴發體液）

做愛想尿尿可能的健康問題

做愛常想尿尿還是要視情況而定，若是整個做愛過程中一直覺得想尿尿，或是有漏尿或失禁的現象，就得特別注意，檢視自己平常是否也有類似症狀，並諮詢醫師。

另外，如果有出現頻尿、尿急以及做愛後明顯更不舒服的情況，代表已經有泌尿道感染的症狀，必須進行治療。若伴有發燒、寒顫、血尿、背部痠痛等症狀，代表可能併發腎臟感染，請立即前往醫院就診。（延伸閱讀：女生看過來！避免泌尿道感染這樣做）

高潮或尿意確實很容易搞混，不過下次在做愛前，記得先去尿尿把膀胱清空，這樣一來，便可以無後顧之憂，盡情地放鬆，享受美好時光。

Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

原文標題：做愛想尿尿…是高潮、潮吹、還是生病的前兆？

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航