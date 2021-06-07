驗孕棒測到兩條線，但卻「一深一淺」怎麼辦？

女性面對驗孕的心態非常複雜，有盼望孩子的，也有還沒準備好的。不管是哪種心態，等待驗孕結果時都是「既期待又怕受傷害」，但驗孕應該用什麼方式最準確、又該在什麼時間點驗孕才能測出結果呢？畢竟如果得到的答案不準確，可是會讓人抓狂的。

最近有名女網友在臉書表示，自己是高齡產婦，先前還有流產紀錄，驗孕結果出現了「淡淡的」第二條線，家人都很期待新生命的出現，是不是真的「造人成功」了呢？但男友最近常常搞失蹤，該名網友也擔心在感情不穩定的情況下討論未來，可能造成無法挽回的後果。儘管如此，這名網友已下定決心，即使獨自一人也會生下寶寶。

部分網友表示反對意見：「45歲還搞失蹤不負責任的老屁孩，妳還想要啊？」、「自己想清楚是為了自己生，心甘情願要孩子，還是為了男朋友而生」、「將就一輩子不會比較好」。

不管網友和當事人的想法是什麼，這驗孕棒第二條線很淡，確實是懷孕初期可能會出現的狀況。

什麼時候驗孕才準確？

如果妳是經期規律的人，只要月經過期就可以著手驗孕了。如果妳有著床出血的狀況，因著床出血會在受孕後10－14天出現，建議等月經過期後再驗孕，當然也可以直接就診檢查。

驗孕棒兩條線，一深一淺怎麼辦？

接下來說明驗孕棒的三種結果：

一條線：驗孕棒在control出現一條線，表示沒有測出β-HCG（人類絨毛膜促性腺激素），也就是俗稱的懷孕指數，那麼代表沒有懷孕。

兩條線：驗孕棒出現兩條線，恭喜妳懷孕。無論想不想要小孩，新生命的降臨總是值得祝福的，快到醫院產檢吧！

一深一淺：驗孕棒一深（control）一淺（test）可能是β-HCG濃度不夠，保險起見，建議隔週再驗一次。

這名女網友的驗孕棒一深一淺，還是「非常淺」，建議等待下週再重新驗一次。另外也需要注意驗孕棒測量的時間，β-HCG懷孕指數要著床成功後才會被檢驗到，也就是說，最少要在排卵後的6－8天，才能夠使用驗孕棒驗孕，性行為當晚或排卵日當天是驗不到的。

至於驗孕使用驗孕棒準不準確，由於是直接檢測β-HCG濃度，除非有特殊狀況，或服用影響β-HCG濃度的藥物，否則在一般情況下驗孕棒是準確的。如果懷疑正確性的話，可以直接到醫院進行檢查。（延伸閱讀：驗孕驗不到怎麼辦？驗孕時間、驗孕方式懶人包）

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航