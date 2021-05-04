「環團不是只有一種聲音」：詹順貴支持三接外推方案，兼顧減煤非核與藻礁保育

行政院昨（3）日針對備受爭議的藻礁公投所涉及的中油第三天然氣接受站，提出「外推方案」，在原本通過的環評範圍內將多花150億和2年半的時間，盼能兼顧藻礁生態保育和減媒，懇請民眾支持，但提出公投案的珍愛藻礁聯盟認為對生態衝擊恐難避免，無法接受；前環保署副署長詹順貴今早和數個環保團體、專家學者共同召開記者會，表態支持外推方案，他強調，環團不是只有一種聲音。

出席記者會的包括北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、中興大學環工系莊秉潔教授、前環保署副署長詹順貴、淨竹文教基金會董事長林聖崇、台灣學生聯合會副理事長黃亭偉、貢寮反核自救會楊木火、「南風」作者之一、彰化大城土地文史攝影家許震唐等人。

詹順貴：環團不是只有一種聲音，會支持外推方案

他表示，自己當年在環保署，就是因為藻礁的環評提出辭呈，他支持公投成案；但他希望不同的環保議題都能被重視、平衡，而不要把某個單一議題放到最高。他可以接受三接外推方案，這與「幫政府背書」完全無關。他認為，經濟部面對藻礁公投爭議願多方聆聽民間環保訴求，在接納各方意見和提醒下，提出兼顧多元目標的方案，讓藻礁公投盡量不會走到零和，外推方案已經達到減煤、非核與生態兼顧的目標。

詹順貴強調，許多人擔心藻礁生態保育和減煤非核之間產生矛盾，除了公投提案方，也有許多環境團體對於多元兼顧的方案抱持期盼，每個環團都有它重視的議題，環團從來就不是只有一種聲音，今天開這個記者會，不是幫政府背書，也不代表環團分裂。

不過北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖則無奈表示，今天心情非常沈重，「講完這個後，很多人可能就不是朋友了」，但他想表達，他們很多長年在地方上反核的人，對這個議題都很擔憂，害怕核電愛好者的虎視眈眈，會讓目前廢核政策會因此走不下去、非核家園的目標會在此斷送，「可能每個人看法不同，在其他團體面前沒談過，就是希望大家以後感情還是在。」

台灣環境保護聯盟會長劉志堅則表示，自己詳看外推方案後後，認為這比較符合能源轉型、供電的目標。藻礁是個非常珍貴的生態系。他建議即使工程在進行，還是要做立即監測、研究觀察。整個能源、天然氣供應必須要增加韌性，東北部還是要增設一些天然氣接收站，甚至核四廠址也要考量。他也呼籲對於核四公投要投下不同意票。

此外地球公民基金會也於今日發出聲明支持三接外推方案。他們強調，地球公民長期致力減少中南部空污，支持天然氣做為邁向淨零碳排的過渡期能源，希望三接爭議能找到最小衝擊減煤時程的方案。他們認為外推方案是目前眾多替代方案中，對減煤時程影響最小的，但仍需再加上極大化節能節電。至於外推方案的生態影響，尚待透過環差會議去釐清，過程應清楚且注意程序正義，未來工程中若有實際影響應有停工機制。

詹順貴表示，這段時間他並沒跟執政黨接觸，唯一就是和經濟部次長曾文生有接觸，但都是公開場合，在3月30日中興大學論壇，4月14日的對焦會議，雙方的想法都公開討論。政府方案推出後，是要堅持公投主文，或是外推方案能說服大眾，看民眾站在哪一邊，接下來都要與社會對話，看8月28日投票結果。

專家學者：三接是能源轉型重要關鍵

莊秉潔則表示，「非核、減煤、護藻礁」是藻礁公投團體提出的口號，其實他認為這也是個順序，把這場運動做了定調。2025非核家園的時程已經確定，供電將少掉10％電力，現在距離還有4年；而蓋儲槽也要4年，而且必須在電廠半徑2.5公里內設置；潘老師一開始說儲槽是可以蓋的。但現在按照他們的公投主文，儲槽設施也是不能用的。假如公投通過，不能在觀塘蓋三接、儲槽，一定會超過2025年的非核家園時程。



莊秉潔難過表示：

「有機會拿到兩邊資訊，夾在中間，其實兩邊都是好人，為什麼沒辦法坐下來好好講，很讓人難過。藻礁環團，也都是我非常好的朋友，我贊成潘老師的非核、減煤、救藻礁，也想過願意多吸點煤氣、少幾年壽命，然後可以讓藻礁留下來。」

他也強調，現在的外推方案，基本上已經是離岸接收站，接收站四面的堤內「幾乎沒有藻礁了，只是單純一般海床」，而堤外靠近藻礁生態的潮間帶有1.2公里的寬度，南北向沿岸流可以讓潮間帶之藻礁生態如幼鯊與外海通，生態阻隔效應該並不大。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，依據估算，若三接不興建、也無其他替代方案情況下，燃煤仍約需發電100億度，還是會影響中火與興達各1座燃煤機組除役時程；但外推2.5年後好處是確保2025年「新的接受站」將提供新的氣源，就可讓100億度燃煤只增加到66億度，要以再生能源與節能兩手段減少燃煤發電，可行性更高。

趙家緯也指出，外推方案除2個儲槽，更搭配了1個浮動儲槽，對供氣安全比其他替代方案來得更穩定，到了2025年天然氣安全存量天數可提升到14天，對能源轉型較好。不過他也強調，天然氣接收站興建期程與方案有連動效應，希望政府後續能說明四接、五接推動上是否有連帶調整。

他也希望，在確保2025年減煤不延宕下，推動綠能跟節能。他在這次藻礁公投他會投下不同意票，表達對外推方案的支持。

詹順貴解釋，公投發起人潘忠政擔心三接會破壞藻礁，是因本來堤防內會浚挖、還要填土21公頃；但外推方案「不須挖也不用填土」，提防的形狀有改變，潮間帶海流要出去也相對容易，對當地藻礁或生態系的影響應該可以降到很低。

他在2月20日曾公開呼籲連署藻礁公投，但現在藻礁公投已經成功讓政府推出外推替代方案，目的已經達成，先前也呼籲過，如果公投連署人數足夠，就應該開啟溝通對話，而不是走到現在變成對決及對撞，接下來他會投不同意票，否則再不站出來可能導致核能復辟、減核無望。

珍愛藻礁聯盟：外推方案細節不清，三接遷址和「非核家園」無衝突

對於外推方案相關的討論，昨天召開記者會後，今天珍愛藻礁聯盟也再次透過聲明稿強調，政府迄今資訊並沒有完全公開透明，沒有提供替代方案完整評估資料（包含遷離方案）、外推方案對生態的影響評估包括對於附近漁民漁場的影響和對水底生態以及能源運送安全的調查資料、用電需求報告、減煤期程及空污影響評估。這些都沒資訊公開，只告訴人民「唯一選項」，他們對此感到非常遺憾。

另外根據評估，三接不論是外推或是遷址，台灣都不會因此「缺電」；而要推動能源轉型，三接不論外推或是遷址，都必須搭配節電、綠能以及合理增加電價，作為配套措施。現在「外推方案」需要多花的150億，假如可以用在節能和再生能源，對能源轉型與環境保護是更好的。

最後針對其他環團的「表態」，珍愛藻礁聯盟則表示，他們了解也尊重其他環團對非核家園和能源轉型議題的焦慮。但是三接遷址與非核家園沒有衝突（核一已除役、核二三均超過法定申請延役期限，且核二因燃料池爆滿，將提前除役。）；他們認為，公投不是手段，也不是溝通的工具，是對於國家重大政策複決權的行使。公投主文即已成案，依法應予以尊重。

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核稿編輯：翁世航