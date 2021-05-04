解放母職風潮吹向台灣，電商鼓勵媽媽撕掉「母親」標籤，大推女力暫放

文：chris wang

每個女生在婚前都擁有自己的名字，但婚後可能就成為了誰的媽媽或是誰的太太，失去原本的自我，近年來國際間興起解放母職的浪潮，訴求女性在進入家庭後也應擁有個人的自由及權利，許多品牌趁勢鼓勵媽媽做自己，成為品牌行銷的趨勢。

以冰淇淋品牌哈根達斯為例，其「讓愛盛放 最純粹的自我」活動，在社群上鼓勵大家帶著媽媽從事年輕熱愛的活動，拾回過往的夢想與熱情；瑞典家居品牌IKEA則利用一支廣告展現當媽媽變成貓後，媽媽找回自己，全家人的生活也出現了天翻地覆的轉變，戳中消費者的痛點。台灣本土電商PChome 24h購物看見媽媽不一樣的需求，推出「媽呀我的愛」檔期活動及女力暫放專區，鼓勵媽媽撕掉標籤、暫時放下家務，享受不一樣的光景，同時呼籲綻放真正的自我。

Photo Credit:PChome 24h購物 品牌行銷瘋解放母職浪潮。

暫時放下家務，綻放自我追求夢想

PChome 24h購物觀察，隨著時代演進，媽媽不再只是為家庭辛苦付出、犧牲小我的形象，據站內統計，母親節檔期挑選禮物的消費者以25-44歲居多，橫跨年輕人與媽媽族群，不只是孩子為媽媽獻上感謝的愛，媽媽也可以犒賞自己。PChome 24h購物趁勢推出母親節選物指南，讓「媽媽」不再只是背負著全家人期待的角色，而是活出精彩且富有愛的美麗形象。

為鼓勵媽媽活出自我，PChome 24h購物在今年母親節檔期特別推出媽媽自己真正想要的商品，如資生堂百優精純乳霜、雅詩蘭黛微分子肌底原生露、Pandora純銀愛心扣頭手鍊，讓媽媽越活越漂亮、活出自信美麗的人生；最新潮流手機iPhone 12、SAMSUNG Galaxy系列，讓媽媽也能跟隨時尚潮流，擁有青春活力。

PChome 24h購物也發現，媽媽總是心繫家庭，最常購買家電產品的客群以35-44歲女性為主，因此推出女力暫放專區，希望能藉由智慧家電、萬用多功能商品，甚至是快煮料理如baan泰式綠咖哩拌麵、天香樓紅燒牛肉拌麵等，讓媽媽可以更輕鬆省力地完成家務及烹飪，留下更多時間做自己想做的事。

Photo Credit:PChome 24h購物 PChome 24h購物利用母親節選物呼籲媽媽做自己，推出「媽呀我的愛」檔期活動及女力暫放專區，向媽媽示愛也讓媽媽綻放最真實的自己。

多元平等社會，去標籤化也要破除刻板印象

找回自我身分意識盛行，不只要去標籤化也要去刻板印象，傳統「男主外，女主內」、「母親節就是媽媽過的節日」的觀念已經過時了，母職的身分有可能由爸爸、隔代教養的爺爺奶奶來擔任，共同分擔照顧家庭辛勞的家庭成員都值得在這一天來慶祝與感謝。許多餐廳推出母親節「爸媽用餐」都能享有優惠，PChome 24h購物站上特別企劃「一起過母親節~爸！」，邀請爸爸一起過母親節，尤其爸爸跟媽媽帶小孩的方式不盡相同，PChome 24h購物也精選Nintendo任天堂Switch遊戲組、Coleman露營設備、全片幅數位單眼相機等潮爸好物商品，讓爸爸帶著孩子一起放電，分擔家務及育兒的辛勞。

Photo Credit:PChome 24h購物 母職角色不只有媽媽才能擔任，爸爸也能成為母親節行銷主角之一。

Photo Credit:PChome 24h購物 PChome 24h購物觀察到爸爸媽媽育兒方式大不同，針對爸爸推出的母親節選物，如Switch遊戲組等，讓潮爸可以帶著孩子放電。

電商透過全方位服務給媽媽最好的

電商透過全方位服務給媽媽最好的享受，今年母親節PChome 24h購物也特別與藝人陳艾琳創辦的「浪花花藝」合作，限量販售母親節款鮮花，即日起預購下單，就可以在母親節前夕或當天送達，給媽媽一個浪漫驚喜。PChome 24h購物也指出，電商「一站購足」的特性，讓消費者食衣住行育樂都可一鍵滿足，且搭配的回饋更豐富，從刷卡優惠、儲值、導購返利、贈品等，讓消費者「買多省多」，盡興挑選喜愛的商品。品牌在檔期佈局操作上能貼近母親真正的需求，鼓勵解放母親身分，讓媽媽做回自己就是最好的母親節禮物。

Photo Credit:PChome 24h購物 PChome 24購物提供一站購足服務，今年母親節與浪花花藝合作，推出鮮花直送。

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