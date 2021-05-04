中國男子乘橡皮艇來台「投奔自由」，台灣海峽是否成為國安漏洞？

在4月30日發生一起離奇的偷渡案件。一名周姓男子在台中港被人發現乘橡皮艇由中國橫渡台灣海峽來到台灣。周姓男子被發現後自稱是來台灣「投奔自由」，但周男的真實動機尚不清楚，也引發各界對國安問題的疑慮。

（中央社）中國周姓男子駕橡皮艇偷渡來台，引發國安疑慮；海軍司令部參謀長蔣正國中將5月3日說，考量油量問題，從對岸直接開過來的機率小，而這種小膠艇以海軍的岸置雷達或艦艇上的雷達來說，不容易發現。

台中港務警察總隊5月2日表示，會同海巡署中部分署等單位，於4月30日深夜查獲一名聲稱投奔自由、駕橡皮艇從中國福建來台的周姓男子，全案依違反國安法等移送偵辦。

民進黨立委王定宇5月3日在立法院質詢，關心本案最新狀況，也問這艘小膠艇是否真的直接從福建開過來；國家安全局副局長胡木源說，海巡署及台中港務警察總隊分別查證中，各種可能都有。

王定宇詢問這種膠艇從對岸開過來的成功機率大小為何，蔣正國回應，以所攜帶的油量從對岸開過來，機率是小的。

王定宇追問，縱使這幾天的海象不錯，但這樣的膠艇，容不容易直線鎖定到台中港，以及沿岸的雷達或相關偵蒐儀器能不能看得見。蔣正國說，海巡署的雷達可能看得見，海軍岸置無法看到。

另外，王定宇關心中共是否已展開電子戰攻擊等議題，並引述氣象專家鄭明典曾在臉書發文的內容提到，一些氣象回波並非氣象回波，有可能是軍事用途的中高空雷達干擾片。

國防部通信電子資訊參謀次長室次長曹進平中將說，刊載的畫面顯示不正常現象，但這個現象不足以證明是電戰干擾，而從觀察上來說，台海周邊近期沒有遭受到電訊干擾的現象，而且電子干擾作戰不會單獨存在，通常會與其他軍事行動配合。

Photo Credit: 中央社 中國籍33歲周姓男子偷渡台灣，4月30日晚間被台中港務警察總隊查獲，基於防疫因素，檢方先以視訊方式複訊，因周男必須先隔離14天，目前先安置在海巡署中部分署台中留置室隔離。 （民眾提供） 中央社記者蘇木春傳真 110年5月3日

這起事件如何發生？

這起周姓男子駕橡皮艇橫越台灣海峽的事件，發生於4月30日。

《自由亞洲電台》訪問台中港務警察總隊偵查隊長施俊旭表示，33歲的大陸周姓男子自稱4月30日早上10點多出發，被查獲時約晚上11點。他供稱從淘寶網以1萬6千元人民幣網購含船體、引擎的動力橡皮艇。船上4桶油料、兩支手機、一個指北針，自稱加了140公升油料，剩90公升，約使用50公升。手機已送檢調鑒驗，身分必須再確認。

《鏡週刊》報導，警方表示，周男第一時間與林姓工人說「要來台灣發展」，事後臨時改口「嚮往台灣」「想投奔自由」目的令人懷疑，整起事件仍有待釐清。由於周男行為違反《入出國及移民法》，訊後將人先交由海巡署安置、依規定隔離檢疫14天，接著再轉由移民署專勤隊處理。

據過去政府處理相關大陸偷渡客的案例，分為3種，一般刑期結束後會遣返回大陸，或可能予以「收容替代」身分，讓其在台灣生活，或是可以申請政治庇護，但非法偷渡的因素，申請政治庇護恐怕非常困難。

淘寶網站截圖 周男所使用的橡皮艇

一人橫渡台灣海峽的疑點

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書上發文表示，軍規橡皮艇要橫越海峽絕對可以，但要會選時間、海象和導航。

他指出據中央氣象局測站資料顯示，陸男在石獅市出發的浪高正是0.4公尺趨緩至0.2公尺、風力從3級轉至2級，台中港登陸時也約莫如此，但該資料是即時海象，「如何事先從簡略的氣象預報中得知呢？」

另外他也對於導航和出入福建省的方式提出疑問，他說福建省要出入還需要用手機的「八閩健康碼」App，加上陸男還要扛著42公斤的橡皮艇，怎麼會不引人側目？他的結論是：「太多的巧合湊在一起，絕對是不是巧合！」

《中國時報》報導，以往例偷渡來台有兩種方式，包括「兩船並行」與「大船放小船」，前者必須有台灣漁船接應上岸，後者是大船開到外海後，放出小船上岸，相關單位懷疑周男的說法不實，過程中不排除有台灣漁船協助上岸。

對於周男乘軍規橡皮艇突破海軍跟海巡的監控成功登陸，是否顯示台灣有國安漏洞？《信傳媒》的報導採訪了呂禮詩，他說明其實國內現有雷達頗有智慧，若橡皮艇快速疾駛的話，會在雷達上拉出一條線，雷達即可透過「動態目標指示」（MTI，Moving Target Indication）予以偵測，可見這次的橡皮艇速度不快，所以被當成是浪花雜訊。因此呂禮詩建議，若要科技執法，國內海軍、海巡部門應增添「紅外線熱像儀系統」重疊部署。

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