疫情經濟、宅經濟，下一步是？

文：許月苓

五月購買風氣平淡，疫情更打擊消費預算

從四月底逐漸爆發的染疫案例開始，台灣民眾已經透露出擔憂疫情的前兆；加上五月正夾在前後促銷旺季之間的過渡時期，因此購買慾望相較之前平淡。這次調查顯示出台灣民眾整體的消費預算持續下降，而且預算大多還是放在醫療保健食品、家用品與包裝食品等民生必需品上。

雖然有商家推出517（我要吃）、520（我愛你）等促銷節日方案，但行銷的推廣力道不強，還是必須與時事的需求相結合，才能刺激民眾的消費欲望。因為疫情嚴峻，台灣民眾的生活型態也面臨劇烈變化，最新的調查相較三、四月時的數據，顯示出民眾認為能夠恢復正常生活的預期時間，至少要到明年第一季才比較有機會。台灣是否也會如同其他國家，逐漸習慣實體社交銳減成為常態，以及出現相應對的商業模式與商品，值得作為「疫情後進國」的我們持續關注，並借鏡其他國家在遠距企業、教育與消費模式上的經驗。

疫情變化快速，商品行銷亦需趕上變化

另外，從此次追蹤旅遊泡泡的意願調查亦可發現，即使是前往疫情受控制的國家，「疫情狀況」的變因依舊是讓人不敢出國的重要原因。台灣民眾的消費行為與環境感受急劇受到新聞波動的影響，儘管先前消費者對疫情發展較為樂觀，但只要一有疫情消息出現，馬上就會立即反應在台灣民眾的意向與行為上。當消費者受到新聞衝擊的週期變得更快、更短，讓資訊閱聽者更加緊張與恐慌，如何使這些同時也是潛在的消費者願意消費，除了瞄向大眾對於「疫情緊張」而搶購的物資之外，還能做些什麼呢？

根據五月的調查，年輕族群（16-29歲）偏向在餐飲娛樂上增加消費，而輕熟齡族群（30-39歲）則規劃購買醫療保健食品。我們可以進一步追問：在疫情升溫、人們必須「宅在家」之後，年輕族群在餐飲娛樂上的需求，能夠被導往哪些地方？社群交流將透過什麼方式進行？這將是娛樂產業推出商品的契機，讓人們能夠藉由「消費」進一步排解必須待在特定空間的時間與精力，將是創造「無聊經濟」的著力點：像區別不同年齡層需求的社交遊戲軟體、在宅運動、該怎麼打發「多出來的時間」、烹煮食材教學與互動等產品設計，有望成為目標年輕族群的最大商機。

另一方面，輕熟齡族群除了開始有能力購買醫療保健食品之外，也可能必須要開始承擔其他年齡層家人的健康規劃，也比較有餘裕能承擔較高的投資風險。因此「安心經濟」可以將此年齡族群設為重要的主打TA，包括規劃個人化長期身體、運動課程、健康保險與財務規劃等，從此類需求開始，再逐步往其他方向拓展。

疫情經濟、宅經濟之後，下一位……？

醫療產品、民生品的日常需求，必定會帶動疫情經濟；支援遠端工作／學習的相關技術產品，也是構成驅動宅經濟的重要動力。然而民眾恐慌、對疫情感到不知所措，或是隨著社交禁令的時間拉長，人們逐漸感到疲乏、難以忍受無聊等等，這些心理層面或人與人互動層面上的需求，該如何適應並接受「與不確定感共存」，恐怕是所有人必須去跟上、填補的空缺與危機，但毫無疑問同時也會是重大的轉機與商機。

此外，現在是一個分眾的時代。如何區辨出不同族群的行為想法與需求（例如區別意見精英、宣傳者、跟隨者與慢半拍的感受與行為，並且投其所好），或是因應目前地區差異化的疫情發展，設計能增進「正向防疫」、「互助」或「地區交流」等關鍵詞的行銷活動，將會是進行精準行銷的目標。

台灣民眾對環境的感受變糟，如果疫情急速升溫只是個開始，我們最終還是得需要與病毒共存。當原本以為只是臨時、撐過去幾個禮拜就好了的行為模式，很有可能要變成人們生活的新常態，將勢必改變所有的親密關係與社交互動。無論每個人願不願意、喜不喜歡，恐怕生活步調與進行方式的改變，都是所有人接下來必須學習接受的事實。身為生產創造的業者與消費者，我們，準備好要出招與接招了嗎？

責任編輯：黃玟捷

核稿編輯：賴育萱