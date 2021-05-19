德國醫院要我整週都別上班，因為幫我打掃房間的阿姨確診了

與病毒貓捉老鼠

我在德國居住的城市，施打疫苗的單位因為工作人員太多，疫苗當初來太少，因此我只好尋求其他工作，現今是換到復健旅館醫院去工作。我也因不會開車，故在工作面試時和老闆爭取員工住宿，老闆於是給我他們旅館的客房，方便遠道而來的員工。

以前在台灣當護士為了輪班，大型醫院都有提供員工過夜的房間，對我來說提供員工宿舍是理所當然，但在德國這是非常不尋常的。過去在哈瑙市（Hanau）當護理師時，即使有員工宿舍在醫院附近，但仍需負擔租金。

而現今工作的硫磺溫泉小鎮格吉溫泉區（Bad Gögging），是數百年有名的硫磺區，復健旅館醫院老闆的曾祖父在百年前就在此地打下根基經營餐飲，進而擴建成旅館，直至如今的復健旅館醫院都是他們家族的產業。為了找到足夠的護理人力，老闆只好懂得變通，以提升福利來增進員工前來工作的意願。

疫苗施打意願不高

目前德國的武漢肺炎雖然打了疫苗，但是感染率仍然居高不下。一天2、3萬人的感染都已經不算新聞，死亡人數也累進攀升到8萬3292人（2021年5月3日數據）。

讓我意外的是，部分我接觸到的醫療工作人員，對於施打疫苗的意願似乎不高。有些認為有過敏體質，一向對疫苗多採戒慎恐懼的立場。有些即使是護理長也是態度曖昧，雖然不說自己拒絕，但總是把此話題打住，不想再談，只說「不、不」。

另一個鄰居專職護理外科退休護理師，也說她不要當實驗老鼠。反而個人接觸到的幾個非專業醫療人員，倒是會因為疫情緊張而樂意配合施打。

Photo Credit: AP / 達志影像

病毒擦肩而過

幾天前的晚上九點多，工作單位的護理長突然打電話來，要我隔天到下個星期整週都不要去上班。她說是老闆剛下達的命令，因為在上週，在我入住前的一小時有清潔婦來打掃整理我的房間，而這清潔婦後來被檢驗出陽性。老闆為了小心起見，要我隔天到下週都不要到另一棟上班的復健醫院去，以免感染他人。

接此消息，心情頓時緊張起來，護理長只和我繼續談了接下來上班時必須另做一次核酸檢測，才能再度持陰性證明進入工作場所，個人其實是滿頭問號，不知道下一步該怎麼做。

因為德國目前檢測能量足夠，在醫院上班時每個人都要自己做快篩，每個星期都得每個人整體做一次核酸檢驗，由專門的工作同仁執行。在前一週與這週的核酸檢驗中，個人都是陰性，而且也打了兩劑輝瑞疫苗超過兩個月以上，該做的安全措施都做了，何以在可能接觸到的七天之後，還要被居家檢疫14天？

理論上完全沒有道理，但是老闆擔心整個醫院營運會有問題，所以寧願小心為上。

如果連打了兩劑超過兩個月以上的人，在可能被感染了七天之後，都必須臨時再被居家檢疫10天以上，那此傳染病就真的是心理上的傳染問題，而毫無科學根據了。個人就是因為已經打了疫苗，覺得較為安心與安全，故在此關鍵時刻，社會上缺乏護理人員之時，覺得應該為社會出點力，所以再度出來任職護理工作。現在卻因為七天前入住前一小時的可能感染源，被認為有感染他人的可能而被排除上班。

如果是這樣，那真不知道該如何防範，我該回家嗎？回家後對家人是安全的嗎？即使此刻自己認為是完全安全無虞，一時之間心理上也毛了起來。於是當晚剩餘的時間，我又開始莫名其妙地消毒起來，門把、暖氣管上的開關、房間窗戶全開，雖然知道是不理性，但我還是消毒再消毒，主要是把心理的障礙消毒掉，習慣性地拿起隨身帶的酒精這處那處地噴灑一番。

得到安全通知

其實個人認為老闆該要擔心的不是我，而應該是職場上大家的衛生問題可能造成的感染。好幾次在工作時，都會看到醫師自己為了把話說清楚，反而在三五人群站在一起時，突然間把口罩扯到下巴來說話，為的是要把聲音傳出去。

還有不少護理或是一般的辦公人員，在窗戶緊閉的室內不戴口罩而兩、三人坐於一室，更多的是一堆病人也為了透氣而露出鼻子，把口罩當裝飾。

到了隔天，為了得到醫院證明得以去做本城的核酸檢驗，個人又向老闆的秘書詢問一次。這次秘書又和老闆討論了一次，結論是我有打完整的兩次疫苗，算是沒有危險感染別人的可能性，故可在下週正常上班。此時終於才卸下心中大石，個人的正常的生活又可以開始了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航