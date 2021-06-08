在家防疫不無聊！AR、VR遊戲市場上看2969億美元

文：邵鈺珊

超過四分之三的台灣網友對VR遊戲給予正面評價

隨著去年疫情大流行，大多數的地區都實施了封鎖或居家隔離，加速了遊戲市場成長。全球擴增實境(Augmented Reality, AR)及虛擬實境(Virtual Reality, VR)遊戲的市場在2020年成長至307億美金，預計到2024年能成長到2969億美元，而用戶群則有望在2025年達到2.16億。

根據最新一期的調查結果，在台灣，僅有27.2%的網民玩過VR遊戲，玩過AR遊戲的網民更少，僅佔26.0%。玩VR遊戲的玩家年齡層，大多介於16-39歲，當中有78.3%的人覺得VR遊戲體驗好或非常好。而沒有玩過AR遊戲的網民當中，有興趣或非常有興趣嘗試的比例高達44.0%。整體調查結果，展現出很高的市場發展空間及市場潛力。

沒嘗試過VR，只是因為沒有機會

現階段，VR遊戲玩家的黏著度並不高，多數一個月玩一次甚至更少，多數玩家登入遊戲時間不超過2小時。然而，VR遊戲還是有一些特別吸引玩家的特點。有22.0%的網民表示喜歡VR遊戲體驗到的真實感，20.8%的網友認為遊戲畫面的影像清晰亮麗不模糊最吸引人，認為操作自如非常重要的有19.1%。擁有VR遊戲設備的網友佔41.0%，其中擁有VR設備的男性比女性高出1.6倍。擁有Sony PlayStation VR的網友最多，佔39.0%，其次為HTC Vive Pro 佔 34.1%，以及Samsung Gear VR 的 27.2%。

另一方面，沒有嘗試過VR遊戲的玩家，有39.4%是因為沒有設備或地點嘗試VR遊戲，有35.1%沒有時間嘗試，28.6%周遭朋友沒人在玩。如果有機會嘗試的話，有55.5%的網友有興趣嘗試VR遊戲。不想購買VR設備的原因，最大的原因是價錢太高，其次是家裡空間不夠，第三是消費者認為市面上虛擬實境設備的技術還不夠好。

遊戲互動性高是吸引AR玩家的主因

AR遊戲玩家玩過的遊戲前三名，包括精靈寶可夢GO，哈利波特巫師聯盟，卡坦島世界探險家。玩家認為AR遊戲最吸引人的特點包含遊戲互動性，佔65.4%，有48.3%的理由是享受跟其他玩家一起玩的樂趣，豐富的故事線則名列第三，佔47.8%。玩家願意花在購買AR遊戲上金額，大多是500元以下，佔44.7%，另外有22.1%願意花費501-1000元。

VR將改變品牌溝通效度

VR技術除了用於遊戲之外，也改變企業對市場溝通的方法。首先，VR技術能夠升級體驗行銷，例如旅遊業者能讓潛在客戶預先探索目的地、室內設計師能讓客戶體驗未來辦公室的模樣，因此提升品牌對客戶的溝通效度。其次，虛擬實境技術能夠增強品牌訊息，因此在用於企業內部培訓、軍事培訓上都被認為能大幅增強訓練成果。第三，虛擬實境能實現遠距體驗，讓消費者在家中就能用自己的影像試穿衣服或體驗顧問服務，也因此能加強訂閱制服務的推廣，並在隔離期間持續進行商業活動。雖然目前VR技術在遊戲領域的應用更為廣泛與成熟，但它也將像其他數位媒體一樣，在品牌行銷中成為強大的市場溝通利器。

責任編輯：黃玟捷

核稿編輯：賴育萱