《倒數60天職場生存日記》：聽到公司快撐不下去了，我腦中浮現還有29年的房貸

文：Vito

【倒數60天】

你能想像自己45歲的模樣嗎？

照理來說，在工作了20年後，至少該是五子登科的狀態吧！身邊有了妻子、生了孩子、買了房子、開著車子、也存了點銀子。沒錯，這就是45歲的我、所擁有的一切。

在看似平凡的人生背後，其實我也有著不為人知的過去以及苦澀。簡單的說：換過不少工作、意氣風發過、也落寞失意過，曾勇敢的為實現夢想創業過、更不爭氣的失敗負債過，最後才慢慢沉澱下來變成為現在的模樣，一個平凡的中年男子。

我人生最輝煌的時刻總是維持不了太久，就像那燦爛的煙火般稍縱即逝，所以很喜歡用陶大偉唱的那首〈媽媽的話〉其中一段歌詞來催眠不成材的自己：

「你不要羡慕那有錢的人／有錢的煩惱你一定聽聞／也不要追求那虛榮名聲／爬得愈高就跌得愈深」。

如同被狠毒的魔咒詛咒似的，每回當好不容易有點小小的成就、生活稍微穩定一點的時候，就會突然面臨措手不及的變故，讓辛苦累積的一切重新歸零，無情的意外一再地降臨在我的人生裡。

我承認，自己心裡就像被裝了一個不知道何時會引爆的定時炸彈般，無時無刻不在透過滴滴答答的聲音提醒著我即將到來的危機。或許，這就是人們說的「中年危機」吧。

在2020年4月的最後一天，我收到了公司老闆以快速直球的方式、全力向我投來的這個挑戰：

受到COVID-19（武漢肺炎）的影響，公司已經快要撐不下去了！接下來兩個月，你只剩下60天的時間做最後的努力，如果業績的表現還是沒有起色，就只能請你離開了！

走出會議室的那一刻，我的腦中一片空白。我想起了目前銀行戶頭裡為數不多的存款、還有29年才能繳清的千萬房貸、上週剛簽下的20年保單、還有下個月超過6位數的信用卡帳單。等待了45歲又8個月的這一刻，藏在心裡的那顆未爆彈終於引爆，我只剩下60天的時間了……

​​ 【上班族都該領悟的道理】 出來混的早晚要還，在職場上該面對的殘酷，遲早會降臨在自己身上。 ​​ ​​

【倒數56天】

部門裡年紀最小的N決定做到明天，中午我請全部門的同事們吃飯、一起送她。

對我來說，做主管跟當父親其實沒什麼兩樣。女兒生下來後，你得負起責任，用心照顧她、陪伴她、鼓勵她、激勵她，陪著她長大、希望她成為一個有出息的人。我一直都是這樣對待著部屬，可惜自己很少遇見這樣有緣的主管。

N從中部上來台北闖蕩，夢想是成為一個Youtuber，白天當認真的上班族、晚上回到租的小窩裡搖身變成一位夢想家，就這樣拼搏了好一陣子。無奈運氣真的不好，連著幾個工作都遇見經營不善的老闆、賺不了幾個錢，也學不到什麼新東西。

過年前我面試了她、聽完她的遭遇後說：「來這邊一起闖闖吧，我應該可以教你一些東西！」於是她離開了上一份在旅遊業的客服工作，加入我小小的團隊。疫情剛開始爆發時，她開心的跑來跟我說：「還好我離開了，原本的公司開始裁員，以前的同事都沒工作了。」

我淡淡地拍拍她的肩膀說：「你要更加努力，疫情才正要來臨！」

N後來拼了命的開發拜訪客戶，也順利成交了幾筆訂單，無奈就像是在正在退潮的海邊拼命地往岸上游一般，明明已經看見了沙灘、卻怎麼游都游不回來。

N提出離職時，我沒有多說什麼，問了她的下一步計畫、同意她的離職申請，然後像個不捨女兒即將出嫁的老爸一樣，對著她講了一堆交代跟叮嚀的話。我希望她能聽得進去，因為從來都沒有人會在我離職前跟我交代心裡的話，過去沒有、未來應該也不會有。

心裡感覺有點痛，對於N的突然離開、還有這頓聚餐的費用。當主管的三不五時就是得要面對這種突如其來的開銷，沒法報帳、只能從自己破舊的西裝口袋裡撈，看著大夥兒吃得開心的模樣，我暗暗祈禱：「接下來別再有人離開了！」

吃飽飯後，突然覺得虛弱的想睡，我沒有午睡的習慣，應該是早上五點就起床寫文章的關係。雖然不想承認自己漸漸衰老，但總會有一些事情不斷地提醒你這個殘酷的事實，例如日漸下降的體力、過目即忘的記性、還有打了半天卻再也找不著的草稿。

昨天夜裡，花了大約兩個小時的時間寫完了文章，就在準備按下儲存時，一整篇內容突然間從電腦上不見了！除了心跳加快、手心顫抖、血壓升高的生理反應之外，心裡更是充滿了懊惱跟無助。

我花了整整半個小時在網路上爬文、打給熟悉電腦的朋友求救，直到再也承受不住沉重的眼皮跟陣陣襲來的睡意，終於決定宣告投降。因為這個突如其來的意外，除了一早部門要開會的資料完全沒準備，就連準備分享的文章也宣告不治。

「你看能不能趁著腦子還熱著再寫一篇。」從粉專成立之初就陪著我、被我視如經紀人的好友溫柔地在LINE上安慰我。可是我真的完全想不起來剛剛寫了什麼啊！沒錯，這就是初老的徵兆，到了人生某個階段就必須接受的沉痛。

清晨五點起床後，我決定忘掉昨天的一切，重新寫了一篇全新的文章。我領悟到了幾件珍貴的事情：草稿要打在記事本裡、別花太多時間惋惜、還有從頭開始並沒有想像中困難。

希望N也能像我一樣，記得這段時間學會的事、忘掉這段時間發生的遺憾、重新拾回自己的夢想、勇敢的再次出發。

祝福你，未來成為一個令人驕傲的Youtuber！

​​ 【上班族都該領悟的道理】 砍掉重練很痛，但現在不痛以後會更痛。 ​​ ​​

書籍介紹

本文摘錄自《倒數60天職場生存日記：四十五歲的我在工作低谷，尋找人生選擇權》，采實文化出版

作者：Vito

如果有一天，你被老闆宣告只剩下60天的工作期限，你會如何面對接下來的日子？放手一搏？就此放棄？或是活出新的人生？臉書粉專「倒數60天職場生存日記-上班族都該領悟的道理」真實人生故事首度出書。

「接下來兩個月，如果業績的表現還是沒有起色，就只能請你離開了！」2020年，全球經濟受到新冠肺炎衝擊，失業人口不斷攀升。在電商平台擔任業務主管的Vito是個跟你我一樣平凡的上班族，認真勤奮跑業績，擁有自己的小團隊，卻在某日收到老闆的最後通牒。他必須在短短兩個月讓業績提升到老闆的目標，否則就必須走人。

在高度壓力下，他面臨的不僅僅是失去穩定工作所帶來的生活動盪，更必須面對人生裡反覆找上門來的隱憂──當好不容易在社會上累積了成就，卻突然遭逢變故，一切歸零時，我們還能怎麼走下去，應該要走去哪裡？找到下一個去向，就能獲得真正的幸福嗎？

Photo Credit: 采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航