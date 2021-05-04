iPhone12為何加推紫色版？

在今年的Apple「Spring Loaded」春季發佈會上，除了同以往一樣推出新iPad等產品外，還意外推出紫色版的iPhone 12，Apple前年推出iPhone11時就有紫色，為何Apple偏愛紫色？而且還在4月推出改款iPhone 12？

事實上，紫色是Apple創辦人喬布斯（Steve Jobs）喜愛的顏色。在1996年的《浮華世界》 (Vanity Fair)，喬布斯在接受訪問時曾表示自己喜歡紫色。另外，Apple在2007年推出第一代iPhone時，也是以「Project Purple」作為產品開發代號。因此，當Apple去年出推紫色版iPhone 11時，外界普遍認為是向喬布斯致敬。

另外，若以各個國家對於顏色的印象來講，紫色在美國人眼中意味著智慧、感激及癒合，在歐洲則代表浪漫，日本王室至今也維持尊崇紫色。在色彩學，紫色作為非知覺顏色，會給人一種神秘且印象深刻的印象，紫色的iPhone也被認為Apple希望吸引更多消費者。

至於為什麼要在4月才推出紫色版，外界認為這是Apple為了「谷」銷量的營銷策略，而且4月剛好也是復活節月份，活潑的「紫色」也相當「應景」，能跟上節日消費趨勢。

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