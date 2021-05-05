G7外長會議在倫敦登場，「堅定和美國站在一起」對中採取共同行動

文：德國之聲中文網（路透社等）

由美國、日本、德國、英國、法國、義大利和加拿大組成的七國集團，國內生產總值總和約40兆美元，接近全球經濟總量的一半。下個月，輪值主席英國將主辦G7成員國領導人峰會。本週的G7外長會議的一大目的也是為此做好鋪墊。

本週一（5月3日）上午，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先與日本外務大臣茂木敏充就一系列議題舉行會談，內容包括新冠疫情、氣候變化以及北韓核武器和彈道導彈問題等等。

布林肯也和英國外交大臣拉布（Dominic Raab）舉行會晤，氣候保護、英國脫歐後的貿易協議、與伊朗交換犯人的可能性、阿富汗撤軍計劃以及中國議題等據悉都是討論話題。

週一晚，G7所有成員國外長將共進晚餐，並於週二（5月4日）舉行會晤。澳大利亞、印度、日本、韓國和南非代表也將應邀出席。

堅定地和美國站在一起

會議前，英國外交部表示，G7外長將投入150億美元用於融資，在今後兩年裡幫助發展中國家女性獲得工作機會、建立彈性企業，從新冠疫情中復甦。G7外長還計劃設立新的目標，到2026年讓4000萬女孩有機會上學，2000萬女孩在10歲前學會閱讀。

英國外交大臣拉布5月2日還表示，七國集團將研究一項關於建立快速反應機制，打擊俄羅斯的虛假訊息。在談到中國時，他說，有必要支持開放市場和民主。他說，「在所有這些領域，我們都要絕對堅定地和美國人肩並肩站在一起，因為他們很重要，而且我們還要和更廣泛的盟友站在一起——這就是為什麼七國集團如此重要。」

美國國務卿布林肯5月2日在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的採訪時表示，中國是目前世界上唯一有軍事、經濟和外交能力來削弱、挑戰當前世界秩序的國家，美國並非要阻止中國崛起，「而是維護這種基於規則的秩序。」

他強調，任何一方對該秩序提出挑戰，美國都會站出來反對，對其進行捍衛。他指出，過去幾年裡，中國對內更具壓迫性，對外更咄咄逼人。他說，在智慧財產權等問題上，美國都要和志同道合的國家一起對中國採取共同行動，不會聽之任之。

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