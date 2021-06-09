用T-shirt推廣動保（上）：傳達理念又能獲得資金，何樂而不為？

文：蔡育琳 （關懷生命協會記者）

動保運動有許多推廣方式，例如倡議修法、連署遊行、教育宣導等，不過坦白說，一般人可能不太會關注，在這資訊爆炸的時代，有太多議題在競爭人氣，動保要如何脫穎而出？除了嚴肅正經的方式之外，也需要故事性的述說、有創意的行銷、打動人心的包裝等，更可能吸引大眾的注意力。

一般動保行銷常用文字與圖像，透過虛擬或實體的媒介推出，而實體的媒介包括海報、旗幟、徽章、衣物、文具等。其中T-shirt（也可稱為T恤）即為本文主角，原本它被歸類於內衣，隨著流行文化的轉變，成為廣受年輕人歡迎的外衣，也是表達自我的方式之一，任何想法或事物都可藉由T-shirt來展示。

T-shirt本身設計簡潔，發揮空間很大，可結合藝術、時尚、文化、政治等元素，以人體為展示平台，穿上了有如活廣告，可游走於宣傳活動及日常生活中，一個人穿上就有一份力量，同時間有多人穿上更具震撼性。

科技進步更促成了T-shirt的客製化、普及化，一個班級、一場比賽也能擁有專屬T-shirt，動保運動自然也有相關運用。本文將介紹一些範例，以及我個人的觀點，希望為動保夥伴們提供參考，多發揮T-shirt的推廣能量。

動保T-shirt作品欣賞

為了敘述方便，我以「動保T-shirt」做為泛稱，呈現的議題有動物權、動物福利、Vegan等。另外要說明的是，在本文的寫作過程中，我曾在自己的FB分享一些動保T-shirt，得到最多的回應就是「想買」，因此我會盡量列出購物網址。由此可以發現，動保T-shirt不只能傳達理念，本身也是一種獲利方式，只要作品有足夠的吸引力，動保人就能達到兩個目標，精神與物質雙收，何樂而不為？

就我個人而言，對於正經八百的設計沒什麼感覺，而一些直接的呼籲（例如：Go Vegan成為Vegan吧）、直接的揭露（例如：Meat is Murder肉食就是謀殺），似乎少了點層次感，無法讓人耳目一新、恍然大悟。我喜歡有新意、有創意的作品，能引發思考或是會心一笑，就算嗆辣一點也沒關係，以下列舉幾件佳作，與大家共同品味。

動物圖案簡潔，挑釁言語有力，動物對人類比出中指更是絕妙。

2014年，PETA（善待動物組織）與英國一個服飾品牌Black Score合作，推出一系列圖文銳利的T-shirt，例如這兩款：I ain’t your purse bicth！（我可不是你的皮包，賤人！）、Get your own f***ing coat（去穿你自己那件該死的外套）。

叛逆的風格很容易吸引年輕人，也是為動物發聲的一種新選擇，在溫情、道德、理性之外，爽快怒罵其實更有意思。就我所見，目前在Black Score只剩1款T-shirt，更多作品請看英國的Vogue（時尚）雜誌，當初的報導有10款T-shirt介紹，都有不錯的創作水準。

Redbubble（紅色泡沫）是全球性的線上市集，人人都可在此開設商店，發揮創意取得商機。

以上兩款作品都以Animal Rights（動物權）為主題，左圖名為「Animal Rights over Human Wrongs」，設計師njmclean將「Animal Rights動物的對」放在「Human Wrongs人類的錯」上面，也可延伸為「動物權應高於人類錯誤」。不只運用一字多義（Right：權利、對）的巧妙，更是一種引人深思的對比。

右圖名為「Universal Animal Rights」，設計師AtlantianKing運用太極陰陽圖的觀念，將「動物的爪」與「人類的手」並置，讓兩者處於一種和諧狀態，在圓圖之外則是「動物的爪」與「人類的腳」，似乎象徵動物與人類和平同行。這兩件作品看似平淡，但我認為有深刻意義、哲學思考，因此推薦給大家。

圖文都不複雜，很快讓人理解，一個痛快，一個趣味。

Defend Animals（捍衛動物）是一個專賣衣服的網站，主題當然是動物，並強調是Cruelty-Free Clothing（零殘忍服飾），原料和印墨皆為植物性，不做動物實驗，具有PETA的Vegan認證，也會捐款給動物權團體。

我推薦這兩件作品都有點黑色幽默，左圖是小兔變巨兔，拿著針筒對人類說Go Test Yourself（自己的實驗就做在自己身上）。右圖是Tofu Killer（豆腐殺手），人類是動物的最大殺手，如果改殺豆腐、成為Vegan其實更酷，Killer除了殺手也有厲害人物的意思。

狗貓雙眼發出強大雷射波，棄養的人應該會心驚膽跳吧。

ViewFinder（意指相機的觀景窗）網站如此描述自己：「找到與自我意識相同的T恤」，裡面有許多藝術家、設計師的作品，等待人們的認同與選購。在這裡，我發現了兩件來自窩窩的設計佳作，窩窩的自我介紹是：「為牠發聲的動物媒體」，其實他們也有讓人驚豔的多款商品。但窩窩的網站有賣各種商品，就是沒有賣T-shirt，所以我才會在ViewFinder找到它們。

這兩件作品文字相同，只是分為狗貓兩種，狗狗被人捏著雙頰，貓咪則是伸出爪子要抓人，雖然狗狗有嘴邊肉很可愛，感覺還是貓派（貓咪真的很派，請用台語念派）更勝一籌。平常聽多了「以領養取代買賣」、「領養不棄養」等正經口號，猛然來一句「棄養的人都去死」，可以說是大快人心（以及狗貓心）吧！

Photo Credit: 蔡育琳 可愛溫馨的T-shirt，讓人看了也想一起啃菜菜。

之前我參加一場Vegan喜宴並做報導，同桌有兩位夥伴穿了這款T-shirt，讓我感到有趣及好奇，得到他們同意而拍下照片。「今仔日呷菜喔」這句口號，讓我想到那個知名的黑瓜廣告：「老耶啊，明仔載愛呷菜喔！」廣告中的老夫老妻應該是初一十五吃宗教素，而這件T-shirt是今天就要吃素，也不是為了宗教因素，而衣服上有獅子、人、羊都在吃菜，有什麼特別涵義呢？

我找Google大神聊了一會，發現這是台灣素食營養學會設計的T-shirt，名為「吃素的獅子 紀念T」，還特別製作了影片介紹。《吃素的獅子》是一本書也是一個真實故事，1946年在美國有一隻小母獅誕生，被取名為Little Tyke（小泰克），牠居然不吃肉而吃素，還跟其他動物和平相處，當時引發許多民眾與媒體關注。

台灣素食營養學會以此推出紀念T，特別選用有機棉，希望人與動物、土地都友善共存。作品靈感來自美國，口號則是台式風格，在我看來是很成功的跨界結合，畢竟推廣對象是台灣民眾，英文不一定會通，用人們熟悉的語言及點子會更通。

用T-shirt推廣動保（下）：風格沒有好壞之分，民眾願意捧場就是好作品

本文經關懷生命協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航