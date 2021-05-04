印度疫情影響棉花供需失衡、全球紡織業缺料，衝擊更甚新疆棉？

印度疫情不斷升溫，醫療體系面臨崩潰，市場傳言相較先前中國抵制新疆棉事件，印度疫情爆發恐讓紡織缺料問題更嚴重。根據貿協資訊網數據指出，印度是全球第2大紡織品暨服飾出口國，預估2021年出口金額可達820億美元，其中成衣出口金額占40％，棉織品與手織品分別占31％與16％。

同時紡織業也是印度第2大就業市場（從業人數僅次於農業），提供4500萬人直接就業機會，相關產業間接提供2000萬人口就業機會。這次疫情來勢洶洶，印度除了醫療體系承受巨大壓力外，全球紡織產業也面臨挑戰。

印度肺炎疫情升溫 恐讓棉花供需失衡

（中央社）印度肺炎疫情升溫，由於印度為第2大棉花生產國，疫情恐讓棉花供需失衡，紡織業者認為，相較先前抵制新疆棉，推估印度疫情恐讓缺料問題更嚴重。

印度肺炎疫情再度升溫，截至3日，印度統計，已連續第12天2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日確診超過30萬例，累計近2000萬例。

印度為全球第2大棉花生產國，疫情恐導致勞動力短缺，同時，在景氣復甦下，歐美紡織服飾需求攀升，印度疫情恐讓棉花供需失衡。先前因新疆棉爭議事件，棉花期貨價格已走揚，近期又因印度疫情，價格再度蠢蠢欲動。

南紡為全台最大聚酯棉與紡紗廠，目前庫存超過半年，南紡認為，由於印度疫情攸關全球棉花供應，推估將比抵制新疆棉、導致市場缺料更為嚴重。

法人分析，由於業者多備有數月庫存，當棉花報價上漲，利差可望擴大。除了棉紡廠，紡織上游原料行情有望水漲船高；棉花供應恐轉為吃緊，帶動棉紡廠股價走強，南紡、大東、東和等個股股價今天全數以漲停價作收。

不過，也有紡織業者指出，台灣並非羊毛、棉花生產國，化纖才是主力，認為印度棉花供應吃緊對整體產業影響不大，且評估轉單效應也有限。

紡織業是印度第2大就業市場 外資投資主項目之一

根據貿易資訊網數據指出，印度是全球第2大紡織品暨服飾出口國，預估2021年出口金額可達820億美元中成衣出口金額占40％，棉織品與手織品分別占31％與16％。

依據印度紡織公會（The Textile Association of India, TAI）統計，2019年印度共出口約400億美元的紡織品。印度紡織業的規模2021年估計可成長到2230億美元。

紡織業規模約占印度總體GDP的2.3％，總體工業產值的13％，或出口總金額的12％紡織業為印度的傳統民族工業，目前仍高居印度最大出口創匯產業。

紡織業是印度第2大就業市場（從業人數僅次於農業），提供4500萬人直接就業機會，相關產業間接提供2000萬人口就業機會。新冠疫情衝擊工廠可能面臨停工下，依據統計印度共有3544家紡織工廠，其中超過2184家為大型工廠。

印度是全球第2大紡織品暨服飾出口國，預估2021年出口金額可達820億美元中成衣出口金額占40％，紡織業也是外資投資印度的主要項目之一。

印度的紡織業從上游至下游發展並不平均，在原料生產方面，印度生產紡纖占全球產量的14％，印度是世界第2大產棉國（占全球總產量的22％），印度黃麻產量全球第1（占全球總產量的56％）、生絲產量全球第2（占全球總產量的18％）、羊毛產量全球第3（占全球總產量的3.1％）、豐沛的人纖（Polyester、Acrylic、Nylon及Viscose）產量全球第四，產業鏈完備，故印度在紡織上游原料供給相當充足。

但在中游紡紗棉線（占全球33.2％的產能）到布料（占全球33％的產能）階段，因近年紡織品配額及反傾銷問題，歐美國家將高單價成衣訂單由原本中國大陸製造，改下單至印度，自給能力不足，故每年仍需自台灣進口大量高品質及「機能性」成品布，作為成衣生產原料。

而下游製成成衣段更因擁有大量便宜的技術勞工，所以相當具競爭力。市場成長的動力有四，國民可支配所得增加、年輕人口增加、品牌服飾需求增加及大型有組織的零售通路增加。

印度紡織業的優勢

印度龐大內需市場驅動印度紡織業的成長，其優勢分別為：

人口快速成長 可支配所得增加 流行資訊取得容易 都會人口持續增加 有組織通路商（organized retailer）將通路拓展至2-3級城鎮 網路購物方便 營建市場對工業用布需求大幅成長。

知名的印度廠商包括Alok Industries、Ambattur Clothing、Arvind Mills、Bombay Dyeing、Gokuldas Images等透過建造新廠，或擴大既有生產線，爭取市場商機。國際成衣、家飾品牌業者，包括Adidas、Calvin Klein、Reebok、Tommy Hilfiger等，也已在印度設立採購中心。

印度紡織業發展可期，一方面有龐大內需市場，一方面外銷市場亦持續成長。有組織的服飾業者市場規模在未來10年將以13％的年複合成長率成長，跨國業者亦競相拓展印度市場如Marks & Spencer、Guess及Next等。

印度人口眾多，台灣業者如欲著眼印度內需市場，應對印度的氣候、風俗、文化、宗教、衣著習慣、材質等有所了解，才能開發市場所需產品。

印度以歐美為終端市場，印度對台灣上游纖維紗線及中游高品質布料產品需求空間仍大。

另外，根據貿易資訊網數據顯示，台灣在機能性紡織品上居全球領導地位，在印度市場應具拓展潛力。一些非傳統的紡織品如高強力尼龍製輪胎簾布、汽車座椅內裝用布、安全氣囊、安全帶及不織布等，應有銷售和競爭的潛力。

印度面對這次來勢洶洶的疫情，除了醫療體系承受巨大壓力外，全球紡織產業也面臨挑戰。而台灣則要做好提前佈局，才能夠搶得先機。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：翁世航