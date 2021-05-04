華航機組員再增2例確診病例，北北桃醫院、長照機構即日起停止探病、探親

中央流行疫情指揮中心今（4）召開記者會，公布「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）新增2例感染源調查中確診病例，分別為中華航空公司機師與空服員。

指揮中心也宣布，雙北市以及桃園地區所轄醫院與長照機構即日起至5月17日止，除例外情形，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。

華航機組員再增2例確診病例，曾有接觸史

指揮中心今日公布國內新增2例感染源調查中武漢肺炎確定病例，為華航機師（案1153）及空服員（案1154）。

指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性，為華航機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值13），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

指揮中心指出，由於案1153可傳染期間曾有公共場所活動史（如下圖所示），提醒曾於圖片所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

Photo Credit: 指揮中心提供

指揮中心表示，案1154為本國籍20多歲女性，為華航空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返台後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

個案5月2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診（Ct值14）。個案發病前2天均在集中檢疫所檢疫，故無匡列接觸者。另個案曾於4月29日接觸案1153，個案感染發病是否與案1153有相關性，尚待進一步釐清。

公布諾富特飯店外包商工作人員足跡，飯店員工餐廳通風差

陳時中說明諾富特飯店外包商、離職員工採檢結果，應採人數為72人，核酸檢驗目前已採55位結果為陰性、1位陽性（即案1145）、7人檢驗中，9位待採檢。血清抗體檢驗，目前已採28位結果為陰性。

陳時中表示，針對案1145目前已隔離25人、已採檢22位、3位待採檢。採檢結果為15位陰性，檢驗中則有7位。陳時中也公布案1145可傳染期間的公共場所活動史（如下圖所示）提醒民眾。

Photo Credit: 指揮中心提供

醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，案1145（即諾富特飯店外包商工作人員）曾至該飯店員工餐廳用餐，此餐廳僅供員工和外包人員進出。羅一鈞表示，餐廳設有隔板，但餐廳所在的樓層（地下一樓）也設有飯店的房務部、餐飲部。

羅一鈞表示，專家到現場評估後有發現，地下一樓走道和工作空間較為狹窄、通風換氣情形較差。羅一鈞表示，未來諾富特飯店若要重新作為防疫旅館啟用，必須要針對地下一樓的風管和換氣設備進行改善。倘若改善工程短時間無法完成，也會建議該飯店優先加強人員的健康保護。

羅一鈞也補充，指揮中心分別於4月28和30日對地下一樓進行環境採檢，包含了員工餐廳、餐飲部、更衣室等空間總計131件，檢驗結果皆為陰性。

​​ 各縣市確診個案「公共場所活動史」 加上今日指揮中心公布之案1145、案1153新增公共場所活動史，《關鍵評論網》匯整指揮中心所公布之個案足跡，讀者可依照縣市進行查詢： ​​ ​​

北北桃地區醫院及長照機構，即日起停止探病、探親

因應台灣近期的疫情，指揮中心今天也宣布，調整醫療院所及長照機構門禁及人員管制措施，北北桃地區所轄醫院與長照機構即日起至5月17日止，除例外情形，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名，例外情形分別如下：

醫院得同意探病之例外情形

病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。 急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。 其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

長照機構得同意實地探視住民之例外情形

住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。 其他經機構評估有必要探視者。

指揮中心也再次呼籲民眾進入醫療機構及長照機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。如無法佩戴口罩，則要求民眾咳嗽或噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，以降低病毒傳播風險。

醫療機構及長照機構倘遇主動規勸或瞭解原因後提供適當協助，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據《傳染病防治法》第36條規定，依同法第70條處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

《聯合報》報導，新北市長侯友宜今宣布，比照去年同期防疫作為，市內75家親子館採預約制、限縮人數，不通風的密閉活動中心暫時關閉，相關作為將持續三周至5月24日。

據統計，新北市共有383座市民活動中心，民政局長柯慶忠說，因部分早期興建的市民活動中心位於地下室，密閉不通風，為了防疫起見，即日起暫時關閉至24日，共計44間。

《中央社》報導，內政部今天表示，近期出現多起本土確診個案，為免疫情擴散，昨天再度發函向宗教團體懇切呼籲，在疫情尚未趨緩前，務必提高警戒，持續落實戴口罩、實聯制等防疫措施。

近期少數宗教團體在辦理宗教活動時，未落實戴口罩、實聯制等措施，民眾在出席宗教活動後，造成政府回溯進行疫調的困難，也增加感染的風險。內政部長徐國勇呼籲，宗教團體除務必確實執行各項防疫措施外，民眾自身也應提高自主健康管理意識，如參加宗教活動，有發燒、呼吸急促症狀者，務必儘速就醫，並確實告知醫生活動軌跡。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範