「弓漿蟲」感染可能導致畸胎、流產，孕婦要留意的不只有貓糞

相信不少貓奴們對弓漿蟲不陌生，但不只有養貓的人可能感染弓漿蟲。一般人感染弓漿蟲症狀不嚴重，但孕婦、新生兒感染弓漿蟲就不同了。跟我三分鐘了解孕婦弓漿蟲檢查，以及感染的預防方法吧！

哪來的弓漿蟲？

弓漿蟲又稱弓形蟲、弓蟲，英文為Toxoplasma Gondii。貓與弓漿蟲雖關係密切，但並不代表「養貓＝弓漿蟲感染」。弓漿蟲與貓時常被擺在一起討論，但卻不能把兩者畫上等號。

弓漿蟲是寄生蟲的一種，許多溫血動物都是它的中間宿主，如狗、貓、鳥，其中當然也包含了人類，而只有貓科動物為弓漿蟲最終宿主。

弓漿蟲感染途徑

不少人擔心養貓會有感染弓漿蟲的可能，但其實就算沒有養貓，也有其他途徑，可能造成弓漿蟲感染：

誤食用受到弓漿蟲汙染的食物、水

食用生食（生菜）或未煮熟的肉（牛、羊、豬等）

先天感染

輸血感染

器官移植感染

其中以吃到汙染的食物為最常見的感染途徑。

貓科動物是弓漿蟲的最終宿主，當有性生殖後的弓漿蟲卵囊隨著貓糞排出，經過24～48小時後，會變成具有感染力的傳染源，如人類吃進了受到弓漿蟲卵感染的食物，或觸碰到受感染的貓糞未徹底清潔便飲食，那麼受到弓漿蟲感染的機率就很高。

但其實長期在家中飼養的家貓感染機率不高，且應該也沒人清完貓糞後不洗手直接吃東西的吧。

感染弓漿蟲症狀

有哪些不舒服可能是弓漿蟲感染症狀？其實曾經受到弓漿蟲感染的人不少，與巨細胞病毒類似，一般免疫力正常的人鮮少會出現感染弓漿蟲症狀，就算出現通常也不嚴重。且感染一次就擁有弓漿蟲抗體，終身免疫。

以下帶大家看看感染弓漿蟲的症狀可能有哪些：

喉嚨痛

發燒

疲倦

頭痛

另外，目前雖有部分文獻指出弓蟲與思覺失調症相關，但確切說法尚未定論。

孕婦需要做弓漿蟲檢查嗎？感染會如何？

弓漿蟲感染對於健康的人、曾經感染過的人來說無大礙，但對於初次感染的孕婦來說可不得了。

前面提到，曾經受到弓漿蟲感染的人會終身免疫，孕期間也不用再為了弓漿蟲擔心。問題出在於「從未感染過的人，在懷孕期間初次感染了弓漿蟲」。由於母體並沒有弓漿蟲抗體，弓漿蟲有經由胎盤傳染給胎兒的風險，而感染弓漿蟲寶寶可能會出現異常。

不管是懷孕初期，還是懷孕後期弓漿蟲初次感染，或者孕期弓漿蟲嬰兒感染，對胎兒都可能有不良影響，如：

畸胎

流產

視力不良

學習障礙

心智發育遲緩

弓漿蟲檢查是自費產檢項目之一，懷孕弓漿蟲檢查只要抽孕婦的血就能進行檢測，費用大約落在台幣1000～2000元，建議高風險群（常接觸貓、常吃生食等）的孕婦考慮進行弓漿蟲檢查。（延伸閱讀：產檢時間怎麼看？自費產檢到底要做哪個？孕期產檢全攻略）

至於產婦什麼時候要檢查是否有弓漿蟲的感染呢？可見以下：

常接觸貓的人（尤其是流浪貓）

常吃生食的人（生肉、生菜）

超音波下有疑似弓漿蟲感染的證據，如腦部出現鈣化、水腦、小頭症等等

弓漿蟲檢查結果判讀：

Photo Credit：李毅評醫師

懷孕期間弓漿蟲檢查出感染中該怎麼辦？

懷孕期間檢查弓漿蟲，報告顯示IgG和IgM皆為陽性者，需要進一步做其他檢驗，來確認是否為孕期初次感染：

親和力高：可以比較放心，以前曾經感染再次活化的可能性比較大

低親和力：有很大的可能性是懷孕期間初次感染

對於懷疑是初次感染的孕婦而言，就必須靠羊膜穿刺來區分羊水中是否有弓漿蟲；並以超音波追蹤胎兒是否有腦室擴大、鈣化的狀況。

弓漿蟲預防怎麼做？

除了弓漿蟲檢查之外，對於從未感染過、沒有弓漿蟲抗體的產婦來說，弓漿蟲預防更重要而不可少。目前並沒有弓漿蟲疫苗，因此預防只能採用遠離、避免感染的方式來進行。

以下弓漿蟲預防方式提供各位參考：

Photo Credit：李毅評醫師

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航