當氣候變遷、水資源不足成為事實， 台灣民眾還缺的是……？

4/22世界地球日，比想像中還要接地氣！

不管是台灣官方部門倡導「永續環境」政策，或是近年來成立越來越多強調企業責任的「社會企業」，此外更有無數如瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）或團體，致力於讓更多人看見環保問題。在關鍵議題研究中心的台灣SDGs 2021網路大調查中，針對聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）全部含括平等、多元性、互助意涵等17個項目裡，台灣民眾認為最重要的前五名，其中就有三項與環境議題息息相關，而「氣候行動」更是拔得頭籌，毫無疑問，台灣民眾對環境議題的關注十分熱烈。

與此相應，也有越來越多公部門或公司團體紛紛響應「世界地球日」，在4月22日舉辦相關活動，加入認同保護環境價值的行列。地球日在今年邁入第51屆，這項活動的特色不僅在於跨越國界，也被稱作是串聯世界、最大的公民行動。台灣自然也不會從中缺席。

台灣網民認為最重要的聯合國永續發展目標(SDGs)

人們唯一確定的是「我不確定」

但台灣網民對環境問題了解有多少呢？進一步來看，調查壓倒性的顯示絕大多數網民認為「氣候」對台灣、對個人的意義均屬重大，但相對卻也有四成受訪者表示對此議題並不熟悉。我們可以發現，與生活息息相關的民生需求或生活品質下滑，著實令人「有感」，我們也的確生活在一個環境似乎更敏感脆弱，我們需要做更多事、買更多產品來防護健康，但效果卻不見得完全盡人意的「風險社會」。雖然感受頗深，但對於該做些什麼、或實際上個人能造成什麼改變，其中還是缺乏一條至關重要的線連結起來；此外，要進一步花心力了解環境議題所牽涉的複雜利害關係，對於生活忙碌、步調緊湊的一般民眾而言，要能通盤消化之後，評估利弊再做出選擇，還是有些難度門檻的。

意見精英行動的力量，刻不容緩

但這正是當代「自媒體」與社群的長處之一。當我們一想到要推廣社會議題，頭一個依循的想法可能都是與藝文活動、視聽娛樂產業等軟實力結合，所以經常會變成舉辦「ＯＯ徵文比賽」、「ＯＯ路跑」或是「ＯＯ大使」等活動，這些活動行之有年，老派且的確有效，但稍嫌可惜的是沒有掌握到今日社會的精髓，也就是分眾特色與社群活力。在我們的調查中，發現有高達九成的意見精英，願意以行動支持SDG目標，而這正是我們能深入著力之處。

因為要將每個人對生活的「感覺」，成功「轉譯」為能夠言說、能跟大眾分享，甚至能讓人感同身受；更不用說希望達到有品質的公眾討論，或者採取行動等。這些議題錯綜複雜的環節，其實都很需要不斷有人分享經驗，以及進一步條理分明的分析利弊，讓大眾能夠更清楚每個人在每一次看似微小的選擇背後，積沙成塔形成對社會的巨大影響。

台灣網民對於永續發展願意以行動支持的比例

透過推廣，讓地球環境更好！

意見精英不只存在於娛樂產業，也不限於特定KOL，重點在於如何透過推廣，結合民眾需求與傳播媒介，讓意見精英的觀點能夠發酵、滲透，持續發揮影響力。發掘生活周遭被埋沒的題材，再用出乎意料的手法呈現，是這個時代的特色，也是現在傳達資訊理念的潮流。文章論述與影片是台灣民眾目前了解「永續發展」的重要管道，若能夠仔細分析優缺利弊並傳達「行動選項」，就能讓閱聽者清楚知道自己最在意的是什麼，又該如何行動。舉例而言，像youtuber用影片記錄自己在一周內、不知不覺用到的塑膠，影像不僅帶來最直接的震撼，更因為是親身實踐，更讓讓觀者感同身受，也鼓勵每個人分享自身經驗，並身體力行「減塑」。

重要的是，不管我們身處哪個領域，都能找到「對環境更溫柔」的方式，哪怕是多麼細小甚微的改變。「#地球環境日」集眾人之力，就能創造更多的可能。雖然是老梗，但「永續發展」著實缺你不可！

台灣網民接受永續議題資訊的形式

研究單位：關鍵議題研究中心 TNL Research

調查日期：2021年3月26日- 3月31日

調查方法：網路調查

調查對象：16歲以上台灣上網民眾

樣本數：1166份

筆者：許月苓