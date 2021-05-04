蘇東坡「十年生死兩茫茫」：夢中人，多麼想變真

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。千里孤墳，無處話淒涼。縱使相逢應不識，塵滿面，鬢如霜。

夜來幽夢忽還鄉，小軒窗，正梳妝。相顧無言，惟有淚千行。料得年年腸斷處，明月夜，短松岡。



蘇東坡《江城子》（乙卯 正月二十 夜記夢）

蘇東坡畢生有兩段刻骨銘心的戀情，一是原配王弗，一是妾侍王朝雲。王弗和他十一年緣盡，撒手人間，是賢妻，也是良母，協助東坡內外。

蘇東坡青年時，跟隨王方老師求學。東坡才學出眾，深得王方欣賞，一日，王方想為書院內的池塘改名，即場問學生，到底改什麼名字好呢？學生A自覺才高八斗：「藏魚池。」學生B不甘示弱：「引魚池！」學生C想到鯉魚大叫：「跳魚池⋯⋯」東坡冷笑一聲，在座各位都是垃圾：「喚魚池。」呼喚眾魚入池吧。

王方一聽，馬上覺得此名最佳，同時之間，王弗在閨房亦想了一名。丫環把王弗題字的紙讓王方看，竟然和東坡一樣，是「喚魚池」！王方說：「此乃天緣之合，韻成雙璧。」

王弗逝世，東坡執筆寫下墓誌銘，憶起王弗怎樣陪自己讀書，怎樣為了自己的粗心，仔細提點，所有言行都是因愛而生，溫柔體貼。東坡父親，曾特意提醒東坡說：王弗在你還沒有什麼成就時，就開始就跟著你，同甘共苦，未來一定要將她，與汝母合葬。

東坡把他最愛的兩個女性同穴而葬，在墓誌銘的結尾，傷心地說：你現在能和吾母一起，但我呢？我將永遠沒有依靠， 你雖身死，泉下至少有人相伴，我卻失去了你！

十年生死兩茫茫。不思量，自難忘。千里孤墳，無處話淒涼。縱使相逢應不識，塵滿面，鬢如霜。

Photo Credit: Rob Bendall @Wiki CC BY SA 4.0

東坡對王弗深情，在再婚後仍然長存。十年之後，真情的悼亡詞懷念王弗，首句「兩」之一字，點出了「相思」。

生死永隔，何以相思？有情人自知自悟，超越了時空的阻隔，在世之人思念逝者，逝者泉下有知，何嘗不是掛念生者？就算分隔十年，都依然無法淡忘。「思量」本係刻意為之，「不思量」卻仍然難忘，只因思念已經根深柢固。睹物思人，因景思人，由夢思人，傷情觸處而發，情深又何必刻意？「千里孤墳」，拉出了現實的距離。東坡夢醒之後，王弗之墓竟在千里之外，彷佛在說：這種「淒涼」相思，本來只得你才明白，如今，你我遠距千里。

東坡於千里外淒涼，王弗在孤墳處沈默。「縱使相逢應不識」，若能再次見面，東坡老矣，十年匆匆，你怎會認得出我？夜來幽夢忽還鄉，小軒窗，正梳妝。相顧無言，惟有淚千行。料得年年腸斷處，明月夜，短松崗。

下半記東坡夢見亡妻，真假難分的幻愛。夢見故鄉，看見妻在軒窗打扮，回到初婚，幸福的開端，愈美愈是淒涼，故云淒美。「相顧無言」，面對至悲，言語無力而為。東坡、王弗，兩人對望，「惟有淚千行」。流淚，悲傷本能 ，這般相思是雙重悲傷，彼此生離死別之悲哀，只有哭泣方能抒發。

「料得年年腸斷處」，幻想亡妻於月夜松岡，哀苦而腸斷，「千里孤墳」的亡妻，亦心傷。「縱使相逢應不識」，「料得年年腸斷處」，都是假設，實事虛設，不堪、孤寂互相呼應。

全詞十年「相思」，將上下片緊緊連繫，將生者死者牢牢扣連，令我們讀之悲憫同情。至情無文，最真切欲言之時，又何必多造作？東坡愛拋書包，唯此詞毫不冷僻，至情至性。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook。

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